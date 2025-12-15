ETV Bharat / state

माघ मेला 2026; बाबा के दरबार में मत्था टेकने और नए साल के जश्न की तैयारियां शुरू, आप भी जल्दी करें

वाराणसी के माघ मेले में इस बार भक्ति-संगीत का नया और अलहदा अनुभव मिलेगा. मुक्ताकाशी मंच से शास्त्रीय, सूफी और भक्ति संगीत की प्रस्तुतियां होंगी.

काशी माघ मेला-2026
काशी माघ मेला-2026 (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 15, 2025 at 7:47 AM IST

वाराणसी : बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में माघ मेले की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. साथ ही नए साल के स्वागत की तैयारी में काशी संवर रही है. नए साल पर हर कोई बाबा के दरबार में मत्था टेकना चाहता है. काशी आने के इच्छुक लोगों ने अभी से होटलों में बुकिंग शुरू कर दी है. बड़े होटल में 80 फीसदी से ज्यादा की बुकिंग हो चुकी है. वहीं छोटे होटल भी लगभग 60 फीसदी बुक हैं. फिलवक्त बनारस में सोल्ड आउट की स्थिति है.

माघ मेला 2026 की तैयारी.
माघ मेला 2026 की तैयारी. (Photo Credit : ETV Bharat)



ट्रैवेल कारोबारियों को हो रहा अच्छा मुनाफा

राहुल मेहता के मुताबिक वाराणसी में आने वाले टूरिस्ट सिर्फ होटल की ही बुकिंग नहीं करते हैं. उनमें से बहुत से ऐसे भी होते हैं जो ट्रैवेल के लिए गाड़ियों की भी बुकिंग करते हैं. ऐसे में यहां ट्रांसपोर्टेशन में बड़ी ट्रैवलर गाड़ियां, चार पहिया वाहनों की बुकिंग भी होने लगी है. यह कारोबार अच्छा ग्रो कर रहा है. कुछ टूरिस्ट वाराणसी के मंदिरों और घाटों पर घूमने के बाद आस-पास के प्रसिद्ध क्षेत्रों में घूमने जाते हैं. कुछ लोग अयोध्या और प्रयागराज घूमने की भी तैयारी करके आते हैं. ऐसे में वाहनों की बुकिंग भी वाराणसी से ही हो जाती है.

माघ मेला 2026 की तैयारी.
माघ मेला 2026 की तैयारी. (Photo Credit : ETV Bharat)



त्योहारों और पर्वों के समय पर बढ़ती है श्रद्धालुओं की संख्या

राहुल मेहता बताते हैं कि त्योहारों और पर्वों के समय पर टूरिस्टों के साथ ही श्रद्धालुओं की संख्या में काफी इजाफा देखने को मिलता है. माघ मेले के दौरान लोग प्रयागराज के साथ ही अयोध्या की भी यात्रा करना चाहते हैं. नया साल, महाशिवरात्रि, देव दीपावली समेत अन्य त्योहारों, पर्वों पर होटलों की बुकिंग में तेजी देखने को मिलती है. लोग नए साल की शुरुआत महादेव के आशीर्वाद से करना चाहते हैं.

काशी माघ मेला-2026 की तैयारी.
काशी माघ मेला-2026 की तैयारी. (Photo Credit : ETV Bharat)



औसतन ₹5000 से ₹6000 पर्यटक करता है खर्च

राहुल मेहता ने बताया कि वाराणसी आने वाला हर टूरिस्ट कम से कम 5000 से 6000 रुपये खर्च करता है. जिसमें वह होटल में रुकने के साथ ही सवारी गाड़ी, प्रसाद, बनारसी कपड़े आदि की खरीदारी भी करता है. ऐसे में एक दिन में अगर वाराणसी में लाखों की संख्या में टूरिस्ट आते हैं तो यह रकम और भी बड़ी हो जाती है. जिससे काशी की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर पड़ता है. इसमें अगर बोटिंग और अन्य चीजों पर खर्च जोड़ लिया जाए तो यह आंकड़ा बढ़ जाता है.

