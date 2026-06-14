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यूपी में माफिया राज! वाराणसी के आसपास 3 जिलों में 165 नए गैंग सक्रिय, 1080 अपराधी पुलिस के रडार पर

यूपी पुलिस के लिए चुनौती बने महाकाल, सूर्या सरकार, आरडीएक्स, मुखिया जैसे नामों वाले तमाम "आपराधिक गैंग".

पूर्वांचल में पनप रही माफिया की नए पौध.
पूर्वांचल में पनप रही माफिया की नए पौध. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 14, 2026 at 11:55 AM IST

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वाराणसी : यूपी सरकार एक तरह प्रदेश से माफिया और बाहुबलियों के साम्रज्य को मिट्टी में मिलाने का दावा कर रही है. इसके बावजूद पूर्वांचल में आपराधिक गैंग की पौध तैयार हो चुकी है. वाराणसी से सटे तीन प्रमुख जिलों जौनपुर, गाजीपुर और चंदौली में 'महाकाल', 'सूर्या सरकार', 'आरडीएक्स' और 'मुखिया' जैसे नामों से 165 नए आपराधिक गैंग का खुलासा पुलिस की खुफिया पड़ताल में हुआ है. पुलिस ने इन गैंगों के सरगनाओं समेत 1080 सदस्यों की सूची भी तैयार की है. पढ़ें ईटीवी भारत की खास रिपोर्ट...

यूपी में नया माफिया राज! देखें ईटीवी भारत की खास रिपोर्ट... (Video Credit : ETV Bharat)


उत्तर प्रदेश को संगठित अपराध और अपराधियों के दबदबे वाला माना जाता रहा है. मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे न जाने कितने नाम थे, जिनसे व्यापारी से लेकर कारोबारी तक कांपते थे. वर्ष 2017 के बाद से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पुलिस ने ऐसे अपराधियों को मिटाना शुरू किया और बीते 9 साल में कई माफिया "मिट्टी में मिला दिए". हालांकि पूर्वांचल में धीरे-धीरे अपराध की नई पौध पनप गई. जौनपुर, गाजीपुर और चंदौली में कम उम्र के लड़कों ने जरायम की दुनिया का रास्ता चुना है. यह खुलासा पुलिस की खुफिया जांच में हुआ है. पुलिस ने इनको चिन्हित कर कार्रवाई शुरू कर दी है.

नए अपराधियों की मानसिक स्थिति.
नए अपराधियों की मानसिक स्थिति. (Photo Credit : ETV Bharat)


पुलिस की नाक के नीचे पनपी अपराधियों की गैंग : उत्तर प्रदेश सरकार ने बीते 9 साल में बड़ी छवि अपराधियों से निपटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी. बुलडोजर एक्शन से लेकर ताबड़तोड़ एनकाउंटर किए गए, लेकिन पूर्वांचल में पुलिस की नाक के नीचे छोटे गैंग और अपराधी पनपते रहे. बहरहाल अब पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है.

पुलिस की कार्रवाई के आंकड़े.
पुलिस की कार्रवाई के आंकड़े. (Photo Credit : ETV Bharat)
स्थानीय स्तर से पुलिस को मिलीं गैंग चलने की शिकायतें : DIG रेंज वैभव कृष्णन बताते हैं कि क्षेत्र से नागरिकों से क्षेत्र में कुछ लोकल गैंग्स एक्टिव होने की शिकायतें मिली थीं. इनमें कम उम्र के युवकों ने विभिन्न नामों से गैंग बना रखे हैं. ये मनबढ़ युवक लोगों को डरा धमका कर आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हैं. कई प्रकरण में साक्ष्य भी मिले हैं. जौनपुर, गाजीपुर और चंदौली में कई गैंग्स की पहचान कर एक्शन लिया जा रहा है.
इन गैंग पर हुई कार्रवाई.
इन गैंग पर हुई कार्रवाई. (Photo Credit : ETV Bharat)



महाकाल गैंग, कटरा गैंग, 315 गैंग, फरसा गैंग : DIG रेंज वैभव कृष्णन के मुताबिक गैंग्स से जुड़े आपराधिक तत्वों की भी पहचान की गई है. जिनमें एफआईआर भी लिखी गई है. इन गैंग्स में महाकाल गैंग, कटरा गैंग, 315 गैंग, फरसा गैंग, जानसन गैंग, सावन गैंग, 009 यदुवंशी ब्रांड, रेवतीपुर गैंग-1, अहिरान किंग गैंग, राजपुताना गैंग, ठकुरान गैंग, D गैंग उर्फ दारोगा यादव गैंग आदि पर मुकदमा दर्ज किया गया है.

पुलिस का एक्शन.
पुलिस का एक्शन. (Photo Credit : ETV Bharat)





सोशल मीडिया अकाउंट कराए जा रहे टेक डाउन : DIG वैभव कृष्णन बताते हैं कि अभी इन गैंग्स से जुड़े जो सोशल मीडिया प्रोफाइल हैं. जिन पर अपराधियों द्वारा आक्रामक पोस्ट की जाती है. ऐसे हैंडल्स को डाउन कराया जा रहा है. इसमें बड़ी संख्या में कार्रवाई हुई है. तीनों जिलों में करीब 165 के करीब गैंग हैं. 1000 के करीब लोग शामिल हैं. करीब 25 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं. कई सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को टेक टाउन करा दिया गया है.



लिस्ट में शामिल 1080 अपराधियों के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार : DIG वैभव कृष्णन का कहना है कि हम लोगों का एक ग्रेडेड रिस्पॉन्स है. कुछ ऐसे नए लड़के हैं, इनमें कुछ नाबालिग भी हैं. जिन्हें कानूनी प्रोविजंस के बारे में नहीं पता है और आक्रामक पोस्ट कर रहे हैं या कहीं किसी को धमकी दे रहे हैं. ऐसे में अगर ये चेतावनी से सुधर सकते हैं तो हम उन्हें मौका देंगे. हालांकि जो आदतन अपराध कर रहे है, बार-बार कर रहे हैं, उनके खिलाफ गुंडा एक्ट में कार्रवाई की जाएगी. उनकी हिस्ट्री शीट खोली जाएगी और जहां जरूरी होगा गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा. साथ ही उनकी संपत्तियां सीज होंगी.




सोशल मीडिया पर लगे लगाम : चंदौली व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष लक्ष्मीकान्त अग्रहरी बताते हैं कि रंगदारी और फिरौती की घटनाओं में कमी आई है. कारोबारी पहले की तुलना में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं. हालांकि छोटे-छोटे पनप रहे गैंग सोशल मीडिया के जरिए बढ़ रहे हैं. इन पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है. ये मनबढ़ युवक दुकान से सामान लेने के बाद पूरा पेमेंट नहीं करते. तकादा करने पर मारपीट जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं. ऐसे अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए सोशल मीडिया पर कंट्रोल बेहद जरूरी है. चंदौली में ऐसे छुटभैया टाइप अपराधी ज्यादा सक्रिय हैं.



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