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मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव काशी की गोवर्धन पूजा में हुए शामिल, मथुरा को लेकर कही बड़ी बात

वाराणसी : वाराणसी में धूमधाम से गोवर्धन पूजा मनाई गई. इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी पहुंचे. जहां उन्होंने नमो घाट पर भगवान गोवर्धन के दर्शन और पूजन किए. इस दौरान उन्होंने प्रदेश और देशवासियों को गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं दीं. सीएम ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र देव का घमंड तोड़ा था. गोवर्धन पूजा हमें प्रकृति से प्रेम और उसका सम्मान करने का संदेश देती है.

वाराणसी में मीडिया से मुखातिब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव. (Video Credit : ETV Bharat)





मथुरा में जल्द बनेगा मंदिर : मोहन यादव ने वाराणसी में बड़ी बात कही है. उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अयोध्या में भगवान श्री राम जी मुस्कुरा रहे हैं. उसी तरह कृष्ण जन्मभूमि पर भगवान कृष्ण भी मुस्कुराते हुए नजर आएंगे. उन्होंने यूपी, एमपी के लोगों को भी बधाई दी. कहा कि दोनों ही प्रदेशों में बड़े भव्यता के साथ गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जा रहा है. मध्य प्रदेश सरकार के अंतर्गत भी यह पूजा बृहद रूप से मनाई जाती है, लेकिन उन्हें उत्तर प्रदेश के जरिए न्योता मिला है. इसलिए वह धर्म संस्कृति की राजधानी काशी पहुंचे हैं.



गोवर्धन पूजा में हुए शामिल : बता दें, वाराणसी के नमो घाट पर गोवर्धन पूजा का भव्य आयोजन किया गया था. जहां सीएम मोहन यादव शिरकत किए थे. वह देर शाम वाराणसी के एयरपोर्ट पहुंचे थे. जहां पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया. इसके बाद वह नमो घाट कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हो गए.