ETV Bharat / state

वाराणसी के संस्कृत विश्वविद्यालय में ADMISSION का अंतिम मौका, देखें पूरी डिटेल

वाराणसी : यदि कर्मकांड ज्योतिष वास्तु शास्त्र की पढ़ाई करने की इच्छुक हैं तो वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में दाखिले का मौका है. विश्वविद्यालय में आवेदन की प्रक्रिया चल रही है और 15 फरवरी तक अंतिम मौका दिया गया है. विश्वविद्यालय के ऑनलाइन संस्कृत प्रशिक्षण केंद्र द्वारा संचालित एक वर्षीय ऑनलाइन डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए भी मौका दिया गया है.







बता दें, विश्वविद्यालय में डिग्री कोर्सों के साथ डिप्लोमा कोर्स का भी संचालन किया जाता है. जिसमें कम समय में विद्यार्थी अलग-अलग विषय में पारंगत हो सकते हैं. इसके लिए प्रत्येक साल अलग-अलग समय पर दाखिले की प्रक्रिया शुरू की जाती है. इस बार भी ज्योतिष, वास्तु इत्यादि कोर्सों में दाखिले की प्रक्रिया 20 जनवरी से चल रही है, लेकिन विश्वविद्यालय में प्रवेशार्थियों की मांग को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह निर्णय लिया है. इसके तहत इच्छुक अभ्यर्थी कर्मकांड, ज्योतिष कुंडली विज्ञान एवं वास्तु शास्त्र आदि विषयों में विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा. जिससे विद्यार्थियों को पारंपरिक भारतीय ज्ञान परंपरा में दक्षता प्राप्त हो सके.







केंद्र के निदेशक प्रो. रमेश प्रसाद ने बताया कि छात्रों की मांग को ध्यान में रखते हुए पोर्टल 9 से 15 फरवरी 2026 तक विशेष रूप से खोला गया है. अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.ssvvostc.ac.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं. ऑनलाइन प्रशिक्षण कक्षाएं 20 फरवरी से प्रारंभ की जाएंगी. अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे इन रोजगारोन्मुखी एवं उपयोगी पाठ्यक्रमों से जुड़कर अपने भविष्य को सशक्त बनाएं.