बनारस में पतंगबाजी; महापौर और नगर आयुक्त ने लड़ाए पेंच, आज होगा फाइनल मुकाबला

फाइनल विजेताओं को प्रथम पुरस्कार के रूप में 51 हजार, द्वितीय को 21 हजार और तृतीय को 11 हजार रुपये की राशि प्रदान की जाएगी.

बनारस में पतंगबाजी
बनारस में पतंगबाजी (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 13, 2026 at 7:43 AM IST

3 Min Read
वाराणसी : मकर संक्रांति की दस्तक के साथ ही काशी में गंगा की रेती सोमवार को 'भाक्काटे...भाक्काटे' के शोर से गुलजार हो उठी. मौका था नगर निगम की ओर से आयोजित दो दिवसीय पतंग प्रतियोगिता के पहले दिन का. जहां परंपरा, स्वाद और रोमांच का अद्भुत संगम देखने को मिला. धूप के बीच आसमान रंग-बिरंगी पतंगों से गुलजार था और रेती में काशी के पकवानों की खुशबू महक रही थी.

बनारस में पतंगबाजी
बनारस में पतंगबाजी (Photo Credit : ETV Bharat)



प्रतियोगिता का औपचारिक शुभारंभ महापौर अशोक कुमार तिवारी और नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने संयुक्त रूप से की. इसके बाद दोनों के बीच हुए कड़े मुकाबले में महापौर के दांव भारी पड़े. उन्होंने नगर आयुक्त की पतंग काट दी. प्रतियोगिता के दौरान प्रतिभागियों और मेहमानों के लिए बनारसी कचौड़ी और गरमा-गरम जलेबी के नाश्ते का प्रबंध था. लोग कचौड़ी-जलेबी का आनंद लेते हुए अपनी-अपनी टीम का उत्साह बढ़ा रहे थे.



महापौर अशोक कुमार तिवारी ने कहा कि काशी में पतंगबाजी सदियों पुरानी परंपरा है. बीते दौर में मकर संक्रांति से एक माह पूर्व ही हर घर की छतों से 'भाक्काटे' की आवाजें सुनाई देने लगती थीं. आजकल के युवा सोशल मीडिया और रील बनाने में व्यस्त हैं. नतीजतन पारंपरिक खेलों का प्रभाव कम हो रहा है. महापौर ने घोषणा की है कि अगले साल से प्रतियोगिता को राष्ट्रीय स्वरूप दिया जाएगा. अगले साल से प्रस्तावित राष्ट्रीय स्तर के आयोजन में फाइनल विजेता को प्रथम पुरस्कार के रूप में 5 लाख रुपये, द्वितीय को 2.51 लाख रुपये और तृतीय को 1.51 लाख रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी.

क्वाटर फाइनल में पहुंची चार टीमें : प्रथम चरण के आठ मुकाबलों में 16 टीमों ने प्रतिभाग किया. ​प्रतियोगिता के दौरान कुल आठ मैच खेले गए. शुरुआती भिड़ंत में फिफ्टी-फिफ्टी काशी काइट क्लब, बाजीगर काइट क्लब, फायर काइट क्लब, ट्रिपल "ए" काइट क्लब, वाराणसी काइट कल्चर, मां संकठा, इंटरनेशनल काइट क्लब और दीप काइट क्लब ने अपने-अपने मैच जीतकर अगले दौर में प्रवेश किया.

क्वार्टर फाइनल मुकाबलों के परिणाम : क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में दोगुना रोमांच देखने को मिला. यहां आठ टीमों के बीच चार नॉकआउट मुकाबले हुए. फायर काइट क्लब ने अपने आक्रामक तेवरों से विपक्षी पतंग को आसमान में ही काट दिया. फ्रीडम काइट क्लब बनाम स्काई लाइन काइट क्लब के बीच हुए मुकाबले मे तकनीकी श्रेष्ठता दिखाते हुए 'स्काई लाइन' ने मैच जीता. बाजीगर काइट क्लब बनाम एयर लाइंस काइट क्लब के मुकाबले में एयर लाइंस ने बाजी मारी. बनारस काइट क्लब बनाम रॉयल काइट क्लब में मेजबान 'बनारस काइट क्लब' ने रॉयल टीम को मात दी.



सेमीफाइनल मुकाबले आज : सेमीफाइनल की जंग कल (13 जनवरी) को है. इसमें ​बनारस काइट क्लब, ​फायर काइट क्लब, ​एयर लाइंस काइट क्लब, ​स्काई लाइन काइट क्लब के बीच खिताबी मुकाबले होंगे. कल होने वाले फाइनल में विजेताओं को प्रथम पुरस्कार के रूप में 51 हजार रुपये, द्वितीय को 21 हजार रुपये और तृतीय को 11 हजार रुपये की राशि प्रदान की जाएगी.

