काशी तमिल संगमम 4.0; तमिलनाडु के मनामदुरै घटम का बनारस में जलवा, एक ही परिवार ने 200 साल से संजो रखी है परंपरा

दक्षिण के खास वाद्य यंत्र ‘मनामदुरै घटम’ की मांग बेंगलूर, मैसूर, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल सहित कई राज्यों के अलावा अमेरिका,व लंदन में भी रहती है.

तमिलनाडु का मनामदुरै घटम.
तमिलनाडु का मनामदुरै घटम. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 8, 2025 at 11:46 AM IST

वाराणसी : काशी तमिल संगमम 4.0 में दक्षिण भारत के कई परंपराओं और संस्कृतियों के रंग देखने को मिल रहे हैं. बनारस दक्षिण भारत की कला, संस्कृति और संगीत से रूबरू हो रहा है. हालांकि काशी और दक्षिण का सबसे गहरा नाता संगीत से रहा है. इसी कड़ी में काशी तमिल संगमम-4.0’ के आयोजन में दक्षिण भारत के कई स्टॉल्स लगाए गए हैं. इनमें दक्षिण के खास वाद्य यंत्र ‘मनामदुरै घटम’ का स्टॉल भी है. इस वाद्य यंत्र का निर्माण 200 साल से तमिलनाडु का एक परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी से कर रहा है.

तमिलनाडु के मनामदुरै घटम पर ईटीवी भारत की खास खबर. (Video Credit : ETV Bharat)


मनामदुरै घटम बनाने वाले कनन बताते हैं कि यह वाद्य यंत्र मिट्टी से तैयार किया जाता है. 200 साल पहले हमारे दादाजी ने इसे बनाना शुरू किया था. इसके बाद हमारे पिताजी ने इस काम को आगे बढ़ाया और अब हम इसे आगे लेकर चल रहे हैं. घटम बनाने में तीन से चार दिन लगते हैं. फिर इसे भट्ठी में तपाते हैं, धूप में भी सुखाते हैं. इसे बनाते समय खास चोट करनी होती है, नहीं तो आवाज अच्छी नहीं आती है.

मनामदुरै घटम की खासियत.
मनामदुरै घटम की खासियत. (Photo Credit : ETV Bharat)

200 साल से कायम है "घटम" बनाने की परंपरा

तमिलनाडु से आए रमेश बताते हैं कि हमारी पीढ़ी 200 साल से यह काम कर रही है. पहला वाद्य यंत्र घड़ा (घटम) ही था. बाद में तबला और मृदंग आया है. इसकी कीमत 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक होती है. घटम बनाने में अलग-अलग तरह के पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है. हम काशी में आकर बहुत खुश हैं. यहां पर स्टॉल लगाने के बाद हमारे वाद्य यंत्र "घटम" की पहचान बढ़ी है. लोग घटम के बारे में जान रहे हैं. साथ ही हमारी आय भी अच्छी हो रही है.


वेस्टर्न म्यूजिक के साथ दक्षिण के वाद्य यंत्रों का प्रयोग

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के संगीत के छात्र सोमेश्वर नाथ तिवारी बताते हैं कि हमें ‘मानमदुरै घटम’ के स्टॉल पर आने के बाद अलग तरह का वाद्य यंत्र देखने को मिला है. यह दक्षिण भारत का खास वाद्य यंत्र हैं. मैं तबला वादक हूं. इसका प्रयोग तबला वादन के साथ किया जाता है. हम जिस प्रकार से वेस्टर्न म्यूजिक का प्रयोग करके फ्यूजन करते हैं. ऐसे ही हम दक्षिण के वाद्य यंत्रों का प्रयोग करके फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं. ऐसा पहले से किया जाता रहा है. मुझे यह देखकर खुशी है कि यह हमारे बनारस में है.

