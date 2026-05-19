काशी दर्शन बस सेवा आईआरसीटीसी से कनेक्ट होगी; सैलानियों को मिलेगी सस्ती और बेहतर सेवा
कमिश्नर एस. राजलिंगम की अध्यक्षता में वाराणसी सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड बोर्ड की बैठक में हुआ निर्णय.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 19, 2026 at 8:33 AM IST
वाराणसी : कमिश्नर एस. राजलिंगम की अध्यक्षता में वाराणसी सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड बोर्ड की 34वीं बैठक सोमवार को हुई. बैठक में नगर की यातायात व्यवस्था को सुगम, सुरक्षित एवं आधुनिक बनाने के संबंध में विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई. इसमें सबसे महत्वपूर्ण निर्णय काशी दर्शन बस सेवा को आईआरसीटीसी से कनेक्ट को लेकर हुआ. साथ ही सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के विस्तार, यातायात प्रबंधन, पार्किंग व्यवस्था, ई-बस संचालन तथा स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम को और अधिक प्रभावी बनाने पर विशेष जोर दिया गया.
बैठक के दौरान कमिश्नर निदेशक मण्डल की 33वीं बैठक में टिकट बुकिंग के लिए क़्यूआर कोड अपनाने पर दिया गया था. इस क्रम में बताया गया कि लगभग छह लाख रुपये यूपीआई पेमेंट से प्राप्त हुए हैं. यूपीआई के माध्यम से लगभग 14 हजार लोग प्रतिमाह पेमेंट कर रहे. मिर्जामुराद से बाबतपुर, मारकण्डे महादेव एवं डीडीयू तक चलाये जा रहे सिटी बसों का अनुमोदन किया गया है. काशी दर्शन बस सेवा को आईआरसीटीसी से जोड़ने का भी निर्णय लिया गया है.
इलेक्ट्रिक बसों के लिए बनने वाले चार्जिंग स्टेशन सारनाथ एवं परेठ कोठी के लिए धनराशि प्राप्त करने के लिए नगरीय परिवहन निदेशालय से बात कर लेटर भेजने को कहा है. वाराणसी सिटी के लिए आवंटित 250 नई सिटी बसों में से 175 नई सिटी बसों के लिए जमीन उपलब्ध कराने के लिए नगर आयुक्त को अधिकृत किया गया है. स्मार्ट बस शेल्टर बनाये जाने के लिए उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण वाराणसी ने एक महीने के अन्दर निर्माण कराये जाने का आश्वासन दिया गया. आने वाली 250 नई सिटी बसों के मार्गों का निर्धारण हेतु एडीसीपी (यातायात) को अधिकृत किया गया है.
मंडलायुक्त एस. राजलिंगम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि आमजन को बेहतर परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु सभी योजनाओं का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए. शहर में बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए वैकल्पिक मार्गों एवं यातायात सुधार संबंधी प्रस्तावों पर शीघ्र कार्रवाई की जाए. सभी विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर जनहित में प्रभावी परिवहन व्यवस्था विकसित करने पर कार्य किया जाए.
यह भी पढ़ें : अब एसी रोडवेज बस में घूमिए पूरा बनारस; काशी दर्शन, गंगा आरती से लेकर नौका विहार का आनंद, किराया भी कम
यह भी पढ़ें : बनारस की ई-रिक्शा राइडर महिलाओं की कहानी; देशी-विदेशी टूरिस्ट को करा रहीं काशी दर्शन, खुद उठातीं घर का खर्च