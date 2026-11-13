वाराणसी में गंगा की लहरों पर होगी नाग नथैया लीला; कदंब की डाल से छलांग लगाकर कालिया मर्दन करेंगे कन्हैया
तुलसी घाट पर भगवान श्री कृष्ण की नाग नथैया लीला आयोजन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 2:59 PM IST
वाराणसी : काशी की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को विश्व पटल पर स्थापित करने वाली ऐतिहासिक नाग नथैया लीला को लेकर तुलसी घाट पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. शुक्रवार को गंगा तट पर भगवान श्रीकृष्ण की कालिया नाग मर्दन लीला का द्वापर कालीन दृश्य साकार होगा. पांच शताब्दियों से अधिक समय से चली आ रही इस परंपरा के साक्षी बनने के लिए काशीवासियों के साथ देश के विभिन्न हिस्सों और विदेशों से भी श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है.
नाग नथैया काशी के प्रसिद्ध मेलों में शुमार है. इसकी विशेषता यह है कि भगवान श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं को किसी मंच पर नहीं, बल्कि गंगा के जल में जीवंत रूप से प्रस्तुत किया जाता है. तुलसी घाट पर कदंब का वृक्ष, गंगा की धारा और कालिया नाग का विशाल स्वरूप इस आयोजन को विशिष्ट बनाते हैं. श्रद्धालुओं के लिए यह केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आस्था, परंपरा और भक्ति का ऐसा संगम है, जिसका इंतजार पूरे वर्ष किया जाता है.
गंगा की लहरों में साकार होगी द्वापर की लीला : नाग नथैया लीला के दौरान भगवान श्रीकृष्ण के कालिया नाग मर्दन प्रसंग दिखाया जाता है. लीला में बाल स्वरूप श्रीकृष्ण कदंब की डाल पर चढ़कर गंगा रूपी यमुना में छलांग लगाते हैं. इसके बाद कालिया नाग के विशाल फन पर विराजमान होकर बांसुरी बजाते हुए भक्तों को दर्शन देते हैं. यह दृश्य श्रद्धालुओं के लिए सबसे रोमांचकारी और भावविभोर करने वाला क्षण होता है.
संकट मोचन के महंत प्रोफेसर विशंभर नाथ मिश्रा ने बताया कि शुक्रवार शाम करीब 4:40 बजे भगवान श्रीकृष्ण कदंब की डाल से गंगा में छलांग लगाएंगे. तुलसी घाट पर आयोजित होने वाली नाग नथैया लीला काशी की प्राचीन धार्मिक परंपराओं में शुमार है. लगभग 500 वर्षों से अधिक समय से आयोजित हो रही इस लीला की विशिष्टता और भव्यता देश-विदेश में विख्यात है.
घाट की सीढ़ियों के साथ नावों पर जुटते हैं सैकड़ों श्रद्धालु : महंत प्रोफेसर विशंभर नाथ मिश्रा के मुताबिक नाग नथैया लीला देखने के लिए तुलसी घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है. घाट की सीढ़ियों, आसपास के भवनों और गंगा में खड़ी नावों से लोग लीला का लुत्फ उठाते हैं.
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