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वाराणसी में गंगा की लहरों पर होगी नाग नथैया लीला; कदंब की डाल से छलांग लगाकर कालिया मर्दन करेंगे कन्हैया

कालिया नाग तैयार करते कलाकार. ( Photo Credit : ETV Bharat )

वाराणसी : काशी की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को विश्व पटल पर स्थापित करने वाली ऐतिहासिक नाग नथैया लीला को लेकर तुलसी घाट पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. शुक्रवार को गंगा तट पर भगवान श्रीकृष्ण की कालिया नाग मर्दन लीला का द्वापर कालीन दृश्य साकार होगा. पांच शताब्दियों से अधिक समय से चली आ रही इस परंपरा के साक्षी बनने के लिए काशीवासियों के साथ देश के विभिन्न हिस्सों और विदेशों से भी श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है.

वाराणसी में नाग नथैया लीला की तैयारियां. (Video Credit : ETV Bharat) नाग नथैया काशी के प्रसिद्ध मेलों में शुमार है. इसकी विशेषता यह है कि भगवान श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं को किसी मंच पर नहीं, बल्कि गंगा के जल में जीवंत रूप से प्रस्तुत किया जाता है. तुलसी घाट पर कदंब का वृक्ष, गंगा की धारा और कालिया नाग का विशाल स्वरूप इस आयोजन को विशिष्ट बनाते हैं. श्रद्धालुओं के लिए यह केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आस्था, परंपरा और भक्ति का ऐसा संगम है, जिसका इंतजार पूरे वर्ष किया जाता है.