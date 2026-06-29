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वाराणसी: बिजनेसमैन जितेंद्र पटेल हत्याकांड का खुलासा; बैंक खाते में मौजूद 26 लाख रुपये के लिए हुआ था मर्डर, 5 गिरफ्तार

वाराणसी: रोहनिया थाना क्षेत्र स्थित अवलेशपुर (अखरी) में हुए चर्चित किराना व्यवसायी जितेंद्र पटेल हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. इस मामले ने साइबर अपराध के उस खौफनाक चेहरे को उजागर किया है, जहां अब ठग सिर्फ ऑनलाइन ठगी तक सीमित नहीं, बल्कि करोड़ों की रकम हड़पने के लिए हत्या जैसे जघन्य अपराध से भी पीछे नहीं हट रहे. डीसीपी प्रमोद कुमार ने बताया कि 45 वर्षीय किराना व्यवसायी जितेंद्र पटेल रोज की तरह दुकान बंद कर घर लौट रहे थे. रास्ते में बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी.

खाते के 26 लाख रुपयों पर थी नजर: गोली लगने के बावजूद घायल जितेंद्र किसी तरह घर पहुंचे. परिजन उन्हें तत्काल BHU ट्रॉमा सेंटर ले गए, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. डीसीपी प्रमोद कुमार ने आगे बताया कि जांच में चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है. जितेंद्र पटेल के बैंक खाते में हाल ही में 26 लाख रुपये जमा हुए थे.

ओटीपी और मोबाइल के लिए रची साजिश: साइबर अपराधियों की नजर इसी रकम पर थी. पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने व्यापारी की हत्या कर उनका मोबाइल फोन कब्जे में लेने, बैंकिंग डिटेल और ओटीपी हासिल कर पूरी रकम निकालने की साजिश रची थी. डीसीपी प्रमोद कुमार ने बताया कि ब्लाइंड मर्डर केस को सुलझाने के लिए वाराणसी पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और तकनीकी सर्विलांस टीम जांच में जुटी. डीसीपी वरुणा प्रमोद कुमार, एडीसीपी वरुणा लिपि नागायच और एसीपी रोहनिया अवधेश विश्वकर्मा के निर्देशन में पुलिस टीम ने लगातार अभियान चलाकर अपराधियों तक पहुंच बनाई.