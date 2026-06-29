वाराणसी: बिजनेसमैन जितेंद्र पटेल हत्याकांड का खुलासा; बैंक खाते में मौजूद 26 लाख रुपये के लिए हुआ था मर्डर, 5 गिरफ्तार
बैंक खाते से 26 लाख रुपये और ओटीपी चुराने के लिए साइबर अपराधियों ने रची थी हत्या की साजिश.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 29, 2026 at 9:02 PM IST
वाराणसी: रोहनिया थाना क्षेत्र स्थित अवलेशपुर (अखरी) में हुए चर्चित किराना व्यवसायी जितेंद्र पटेल हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. इस मामले ने साइबर अपराध के उस खौफनाक चेहरे को उजागर किया है, जहां अब ठग सिर्फ ऑनलाइन ठगी तक सीमित नहीं, बल्कि करोड़ों की रकम हड़पने के लिए हत्या जैसे जघन्य अपराध से भी पीछे नहीं हट रहे. डीसीपी प्रमोद कुमार ने बताया कि 45 वर्षीय किराना व्यवसायी जितेंद्र पटेल रोज की तरह दुकान बंद कर घर लौट रहे थे. रास्ते में बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी.
खाते के 26 लाख रुपयों पर थी नजर: गोली लगने के बावजूद घायल जितेंद्र किसी तरह घर पहुंचे. परिजन उन्हें तत्काल BHU ट्रॉमा सेंटर ले गए, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. डीसीपी प्रमोद कुमार ने आगे बताया कि जांच में चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है. जितेंद्र पटेल के बैंक खाते में हाल ही में 26 लाख रुपये जमा हुए थे.
ओटीपी और मोबाइल के लिए रची साजिश: साइबर अपराधियों की नजर इसी रकम पर थी. पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने व्यापारी की हत्या कर उनका मोबाइल फोन कब्जे में लेने, बैंकिंग डिटेल और ओटीपी हासिल कर पूरी रकम निकालने की साजिश रची थी. डीसीपी प्रमोद कुमार ने बताया कि ब्लाइंड मर्डर केस को सुलझाने के लिए वाराणसी पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और तकनीकी सर्विलांस टीम जांच में जुटी. डीसीपी वरुणा प्रमोद कुमार, एडीसीपी वरुणा लिपि नागायच और एसीपी रोहनिया अवधेश विश्वकर्मा के निर्देशन में पुलिस टीम ने लगातार अभियान चलाकर अपराधियों तक पहुंच बनाई.
एनकाउंटर के बाद दबोचे गए हत्यारे: पुलिस मुठभेड़ के दौरान दो आरोपी गोलू पटेल और गियांशु पटेल गिरफ्तार किए गए. मुठभेड़ में दोनों के पैर में गोली लगी. इनके कब्जे से हथियार, मोबाइल फोन और अन्य अहम दस्तावेज बरामद हुए. वहीं गिरोह के कथित मास्टरमाइंड आयुष पटेल, मनीष सिंह और अमन सेठ को भी गिरफ्तार कर लिया गया.
मुंगेर से खरीदे गए थे हत्या के हथियार: डीसीपी प्रमोद कुमार ने बताया कि घटना के खुलासा के लिए करीब 2 हजार सीसीटीवी कैमरे देखे गए. हत्या के समय पांच लोग शामिल थे. जिसमें तीन व्यक्ति कार एवं दो व्यक्ति बाइक पर सवार थे. घटना में प्रयुक्त असलहा बिहार के मुंगेर से खरीदा गया था. घटना में शामिल सभी व्यक्ति 21-22 साल के आसपास के हैं.
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