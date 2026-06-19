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वाराणसी में सीएनजी पंप पर लगी भीषण आग, आसमान में 40 फीट ऊपर तक उठीं लपटें

कर्मचारियों की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा, अलर्ट बटन दबाकर रोकी गई गैस सप्लाई ( Photo Credit: ETV Bharat )

गेल की मुख्य पाइपलाइन में लीकेज की आशंका: यह पूरी घटना वाराणसी-जौनपुर नेशनल हाईवे पर स्थित कारखियाव इलाके की है, जहां इस सीएनजी पेट्रोल पंप को निशाना बनाते हुए आग भड़की है. इस बड़े हादसे के बारे में मुख्य अग्निशमन अधिकारी आनंद सिंह राजपूत ने बताया ति हमें जैसे ही आग लगने की सूचना मिली, वैसे ही हमारी टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई.

इस मंजर को देखकर आसपास के इलाकों और हाईवे पर चल रहे राहगीरों में अफरा-तफरी मच गई. हालांकि, घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और आग पर काबू पाने की कोशिशों में जुट गईं.

वाराणसी: उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के फूलपुर थाना क्षेत्र में उस समय अचानक हड़कंप मच गया, जब एक सीएनजी पेट्रोल पंप पर बेहद भीषण आग लग गई. आग इतनी तेज और विकराल थी कि आसमान में करीब 40 फीट ऊपर तक उसकी लपटें और काले धुएं का गुबार साफ दिखाई दे रहा था.

फूलपुर के सीएनजी पंप पर भड़की आग (Photo Credit: ETV Bharat)

उन्होंने राहत की सांस लेते हुए स्पष्ट किया कि इस दुर्घटना में फिलहाल किसी भी तरह की कोई जनहानि या हताहत होने की खबर नहीं है. सीएफओ ने बताया कि प्रथम दृष्टया जांच में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जमीन के भीतर मौजूद GAIL की मुख्य सीएनजी पाइपलाइन में आग लगी है, जिसके अलग-अलग तकनीकी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है.

वाराणसी-जौनपुर हाईवे पर बड़ा हादसा. (Photo Credit: ETV Bharat)

सीएनजी भरवाते समय अचानक भड़की आग: घटनास्थल पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के जांबाज जवान लगातार आग पर पूरी तरह काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं और अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही स्थिति को सामान्य कर लिया जाएगा. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, रात करीब 9:30 बजे सीएनजी डिस्पेंसिंग यूनिट पर जब कुछ वाहन चालक अपनी गाड़ियों में सीएनजी भरवा रहे थे, इसी दौरान अचानक से मुख्य पाइप से गैस रिसाव के साथ आग लग गई.

फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर संभाला मोर्चा. (Photo Credit: ETV Bharat)

इस अप्रत्याशित घटना के होते ही पंप परिसर में मौजूद लोगों में चीख-पुकार मच गई और हड़कंप की स्थिति पैदा हो गई. हालांकि, आनन-फानन में पेट्रोल पंप के सतर्क कर्मचारियों ने बिना वक्त गंवाए इमरजेंसी अलर्ट बटन दबाने के साथ ही गैस की मुख्य सप्लाई को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया और खुद को बचाते हुए परिसर के बाहर निकल आए.

छोटी पाइप भी आए चपेट में: कर्मचारियों की सूझबूझ के बावजूद तब तक वहां मौजूद एक छोटी सहायक पाइपलाइन इस भीषण आग की चपेट में आ चुकी थी, जिस वजह से आग देखते ही देखते विकराल हो गई और ऊंची लपटें निकलने लगीं. इस दौरान वहां से गुजरने वाला हर कोई इतनी बड़ी आग को देखकर पूरी तरह हैरान और सहमा हुआ नजर आया. खबर भेजे जाने और प्रशासन के ताजा अपडेट आने तक फायर फाइटर्स द्वारा आग को चारों तरफ से घेरकर पूरी तरह नियंत्रित करने की कोशिशें युद्ध स्तर पर जारी थीं.

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