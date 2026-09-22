काशी की अभेद्ध किलाबंदी; 7 लेयर में सुरक्षा करते हैं 56 विनायक
श्वेता मिश्रा के संपादन में पढ़िए संवाददाता प्रतिमा तिवारी की खास रिपोर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 22, 2026 at 10:20 AM IST
वाराणसी: काशी को दुनिया का इकलौता ऐसा शहर माना जाता है, जहां पर विनायक 56 रूप में विराजमान हैं. ये ना सिर्फ यहां विद्यमान हैं बल्कि 56 रूप और 7 आवरण में अष्ट भैरव के रूप में काशी की सुरक्षा भी करते हैं. इन दिनों गणेश उत्सव का मौका है. ऐसे में हर जगह भगवान गणेश के अलग-अलग रूपों की पूजा हो रही है, लेकिन बात यदि इस उत्सव में बनारस की कर ले तो यहां पर भगवान गणेश अपने 56 रूप में विराजमान है. यही वजह है कि काशी में 56 विनायक पूजे जाते हैं.
क्या आप जानते हैं कि काशी में प्रवेश के लिए बाबा विश्वनाथ के पहले भी किसी की अनुमति लेनी होती है, बिना उनकी अनुमति के ना आप काशी में प्रवेश कर सकते हैं और ना ही यहां आपके दुखों का संहार हो सकता है. हम बात कर रहे हैं काशीपुराधिपति के पुत्र विनायक की. काशी में विनायक का अपना अलग महत्व है. कहते हैं कि बाबा विश्वनाथ के पहले काशी में भगवान गणेश से अनुमति लेनी होती है, तब जाकर के आप यहां प्रवेश करते हैं. इसलिए इसे गजानन की नगरी भी कहा जाता है. कहते हैं कि-
नमो विघ्नहर्ता, नमो गणाधीशा
गणनायका गणपती च नमो विनायकं
श्री विश्वेश्वरस्य आवर्णम करोती.
यानी, बाधाओं को दूर करने वाले सभी गणों के स्वामी आपको नमस्कार है. गणों के नायक, गणों के पालक और विशिष्ट नायक भगवान गणेश आपको नमस्कार है. आपकी ये स्तुति ब्रह्मांड के स्वामी भगवान विशेश्वर के आवरण की रचना करती है.
56 विनायक के स्थापित होने की कथा: पंडित राव ने बताया कि इस क्रम में हजारों वर्षों तक ध्यान में रहने के बाद जब बाबा विश्वनाथ वाराणसी आना चाहते थे, तब उन्होंने ब्रह्मा जी से अपनी इच्छा जाहिर की. क्योंकि, यहां पहले से राजा विराजमान थे, तो महादेव यहां आकर के निवास नहीं कर सकते थे. ऐसे में सबसे पहले उन्होंने सूर्य देव एवं योगिनियों को काशी में भेजा, इसके बाद उन्होंने भगवान गणेश को काशी में भेजा. यहां काशी में सबसे पहले ढूंढी राज गणेश और चिंतामणि गणेश आए, जिन्होंने भगवान शिव की चिंता को दूर किया और अपनी बुद्धि के बल पर राजा दिवोदास के राज्य में शिवजी को प्रवेश दिया. काशी में प्रवेश के साथ बाबा विश्वनाथ यहां के राजा बने और राजा दिवोदास को गंगा उस पार व्यास काशी का राजा बनाया गया. तभी से काशी में गणेश जी 7 आवरण में सुरक्षा करते हैं और उन्होंने यहां पर अपने 56 रूप विद्यमान किए हैं.
उन्होंने कहा कि जब नई काशी बन रही थी, तब भगवान शिव को इस बात की भी चिंता थी कि ऐसा यहां क्या हो जो यह सबसे अलग और न्यारी हो. इसलिए कहा गया काश्याम मरणयाम मुक्तियाम यानी काशी में जो मृत्यु को प्राप्त होगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी. उन्होंने कहा कि कर्मों के हिसाब के लिये विशेश्वर और ओम कालेश्वर खंड में भैरव की स्थापना की गई जहां पर वह लोगों के कर्मों को देखते थे,उन्हें मोक्ष प्रदान करते है.लेकिन केदार खंड में मोक्ष प्राप्ति का आशीर्वाद दिया गया है। कहा गया जो यहां जो आएगा उन्हें सीधे बैकुंठ धाम भेज दिया जाएगा.यही वजह है कि केदार खंड में केदारेश्वर महादेव लक्ष्मी के साथ मोक्ष दायानी के रूप में विराजमान है.
पिता के शहर में पुत्र की होती विशेष पूजा: काशी के विद्वान पंडित राघवेंद्र तिवारी कहते हैं कि भगवान गणेश की पूजा अर्चना का विशेष महत्व है. यहां स्थापित हर विनायक की अपनी अलग कहानी है. यहां पर सबसे पहले जो 7 आवरण है, यानी कि इन आवरण में भगवान गणेश की अलग-अलग रूप सात चरणों में काशी को सुरक्षा प्रदान करते हैं. जिसमें सबसे प्रमुख चिंतामणि, ढूंढे राज और बड़ा गणेश माने जाते हैं. इसके साथ ही यहां दुर्ग विनायक के लिए कहते हैं कि यदि काशी में किसी को बसना है तो बिना दुर्ग विनायक की अनुमति के यह संभव नहीं है.
चिंतामणि गणेश के लिए कहा जाता है कि स्वयं चिंतामणि गणेश ने महादेव की चिंता को दूर किया था इसलिए यहां दर्शन पूजन करने वाले हर व्यक्ति का कष्ट दूर हो जाता है. ढूंढ़िराज गणेश को बाबा विश्वनाथ के सैनिक के रूप में पूजते है, बिना उनकी अनुमति के बाबा विश्वनाथ के पास नहीं जाया जा सकता. सबसे पहले ढूंढ राज से आदेश लेना होता है. वहीं बड़ा गणेश के बारे में रहते हैं कि यह अद्भुत मंदिर है यहां दर्शन पूजन करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती है.
यदि किसी को जीवन में अपने धन चाहिए तो वह भगवान को दूर्वा चढ़ा सकता है और यदि किसी को सुख शांति समृद्धि चाहिए तो वह भगवान गणेश को लड्डू या मोदक चढ़ा सकता है.उन्होंने कहा कि काशी में हर दिन भगवान की विशेष आरती होती है और गणेश चतुर्थी के समय 9 दिनों की विशेष नवरात्रि भी मनाई जाती है. यही नहीं वाराणसी में भगवान गणेश की पूजन का अपना अलग महत्व भी है, क्योंकि यह महादेव की नगरी है और महादेव की नगरी में विनायक की पूजा करने पर विशेष फल की प्राप्ति होती है. उन्होंने कहा कि यदि कोई भी काशी में सच्चे मन से भगवान विनायक की पूजा अर्चना करता है तो उसके सभी दुःखो का नाश होता है .