काशी की अभेद्ध किलाबंदी; 7 लेयर में सुरक्षा करते हैं 56 विनायक

क्या आप जानते हैं कि काशी में प्रवेश के लिए बाबा विश्वनाथ के पहले भी किसी की अनुमति लेनी होती है, बिना उनकी अनुमति के ना आप काशी में प्रवेश कर सकते हैं और ना ही यहां आपके दुखों का संहार हो सकता है. हम बात कर रहे हैं काशीपुराधिपति के पुत्र विनायक की. काशी में विनायक का अपना अलग महत्व है. कहते हैं कि बाबा विश्वनाथ के पहले काशी में भगवान गणेश से अनुमति लेनी होती है, तब जाकर के आप यहां प्रवेश करते हैं. इसलिए इसे गजानन की नगरी भी कहा जाता है. कहते हैं कि-

नमो विघ्नहर्ता, नमो गणाधीशा

गणनायका गणपती च नमो विनायकं

श्री विश्वेश्वरस्य आवर्णम करोती.

यानी, बाधाओं को दूर करने वाले सभी गणों के स्वामी आपको नमस्कार है. गणों के नायक, गणों के पालक और विशिष्ट नायक भगवान गणेश आपको नमस्कार है. आपकी ये स्तुति ब्रह्मांड के स्वामी भगवान विशेश्वर के आवरण की रचना करती है.

बता दें, काशी में 56 विनायक के स्थापित होने की अपनी अलग पौराणिक मान्यता भी है. यदि इन मान्यताओं की माने तो कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने काशी नगरी को निवास के रूप में चुना तो इस क्षेत्र की रक्षा के लिए विनायक को नियुक्त किया गया. जिसका वर्णन गणेश पुराण, स्कंद पुराण काशी खंड में भी मिलता है. कहते हैं, महादेव की आज्ञा के बाद भगवान गणेश 56 विभिन्न स्वरूपों में काशी की चारों दिशाओं में स्थापित हो गए, जहां वह काशी की सुरक्षा और यहां आने वाले भक्तों के कष्ट को दूर करने के लिए एक अभेद सुरक्षा कवच को भी तैयार करते हैं.

काशी के प्रख्यात विद्वान पंडित सुब्बाराव कहते हैं कि 56 विनायक 7 आवरण में वाराणसी की सुरक्षा करते हैं. यदि काशी खंड स्कंद पुराण की माने तो एक बार संपूर्ण पृथ्वी पर सूखा पड़ा. ब्रह्मा जी सभी को इस भयंकर सूखे से बचना चाहते थे, तब उन्होंने राजा रिपुंजय को दिवोदास नाम देकर के पृथ्वी को अपनी छाया में लेने का अनुरोध किया, जिससे कि मनुष्य जाति की रक्षा की जा सके. ऐसे में जब राजा दिवोदास ने राज्य की रचना की तब पूर्ण रूप से समृद्ध एवं निर्दोष लोग निवास करने लगे, ये एक नीति वाला राज्य था जिसमें कोई भी व्यक्ति अधर्म का कार्य नहीं करता था. ये एक ऐसा राज्य था जिसमें कभी कोई कमी नहीं थी.

ये है वजह (Photo Credit; ETV Bharat)

56 विनायक के स्थापित होने की कथा: पंडित राव ने बताया कि इस क्रम में हजारों वर्षों तक ध्यान में रहने के बाद जब बाबा विश्वनाथ वाराणसी आना चाहते थे, तब उन्होंने ब्रह्मा जी से अपनी इच्छा जाहिर की. क्योंकि, यहां पहले से राजा विराजमान थे, तो महादेव यहां आकर के निवास नहीं कर सकते थे. ऐसे में सबसे पहले उन्होंने सूर्य देव एवं योगिनियों को काशी में भेजा, इसके बाद उन्होंने भगवान गणेश को काशी में भेजा. यहां काशी में सबसे पहले ढूंढी राज गणेश और चिंतामणि गणेश आए, जिन्होंने भगवान शिव की चिंता को दूर किया और अपनी बुद्धि के बल पर राजा दिवोदास के राज्य में शिवजी को प्रवेश दिया. काशी में प्रवेश के साथ बाबा विश्वनाथ यहां के राजा बने और राजा दिवोदास को गंगा उस पार व्यास काशी का राजा बनाया गया. तभी से काशी में गणेश जी 7 आवरण में सुरक्षा करते हैं और उन्होंने यहां पर अपने 56 रूप विद्यमान किए हैं.

चिंता को दूर करते गणेश. (Photo Credit; ETV Bharat)

पंडित सुब्बाराव कहते हैं कि काशी त्रिशूल पर बसी है. इसलिए काशी 3 खंडों में बसती है. जिसमें केदार खंड, विशेश्वर खंड और ओम कालेश्वर खंड मौजूद है. इन सभी खंडों में प्रवेश के लिए विनायक की अनुमति ली जाती है. यदि आप देखें तो केदार खंड में चिंतामणि गणेश, विशेश्वर खंड में ढूंढराज गणेश और ओम कालेश्वर खंड में बड़ा गणेश की अनुमति आवश्यक है.

लोगों की मनोकामनाएं होती पूरी. (Photo Credit; ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि जब नई काशी बन रही थी, तब भगवान शिव को इस बात की भी चिंता थी कि ऐसा यहां क्या हो जो यह सबसे अलग और न्यारी हो. इसलिए कहा गया काश्याम मरणयाम मुक्तियाम यानी काशी में जो मृत्यु को प्राप्त होगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी. उन्होंने कहा कि कर्मों के हिसाब के लिये विशेश्वर और ओम कालेश्वर खंड में भैरव की स्थापना की गई जहां पर वह लोगों के कर्मों को देखते थे,उन्हें मोक्ष प्रदान करते है.लेकिन केदार खंड में मोक्ष प्राप्ति का आशीर्वाद दिया गया है। कहा गया जो यहां जो आएगा उन्हें सीधे बैकुंठ धाम भेज दिया जाएगा.यही वजह है कि केदार खंड में केदारेश्वर महादेव लक्ष्मी के साथ मोक्ष दायानी के रूप में विराजमान है.

आरती करते पंडित. (Photo Credit; ETV Bharat)

पिता के शहर में पुत्र की होती विशेष पूजा: काशी के विद्वान पंडित राघवेंद्र तिवारी कहते हैं कि भगवान गणेश की पूजा अर्चना का विशेष महत्व है. यहां स्थापित हर विनायक की अपनी अलग कहानी है. यहां पर सबसे पहले जो 7 आवरण है, यानी कि इन आवरण में भगवान गणेश की अलग-अलग रूप सात चरणों में काशी को सुरक्षा प्रदान करते हैं. जिसमें सबसे प्रमुख चिंतामणि, ढूंढे राज और बड़ा गणेश माने जाते हैं. इसके साथ ही यहां दुर्ग विनायक के लिए कहते हैं कि यदि काशी में किसी को बसना है तो बिना दुर्ग विनायक की अनुमति के यह संभव नहीं है.

चिंतामणि गणेश के लिए कहा जाता है कि स्वयं चिंतामणि गणेश ने महादेव की चिंता को दूर किया था इसलिए यहां दर्शन पूजन करने वाले हर व्यक्ति का कष्ट दूर हो जाता है. ढूंढ़िराज गणेश को बाबा विश्वनाथ के सैनिक के रूप में पूजते है, बिना उनकी अनुमति के बाबा विश्वनाथ के पास नहीं जाया जा सकता. सबसे पहले ढूंढ राज से आदेश लेना होता है. वहीं बड़ा गणेश के बारे में रहते हैं कि यह अद्भुत मंदिर है यहां दर्शन पूजन करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती है.

Photo Credit; ETV Bharat (Photo Credit; ETV Bharat)

दुर्ग विनायक मंदिर के पुरोहित ने बताया, गणेश भगवान को अलग-अलग भोग लगाया जाता है और हर भोग की अपनी अलग मान्यता है. कहते हैं यदि किसी को अपने जीवन में नौकरी, बुद्धि, विवेक, शिक्षा चाहिए तो वह भगवान को लावा का भोग लगा सकता है.

यदि किसी को जीवन में अपने धन चाहिए तो वह भगवान को दूर्वा चढ़ा सकता है और यदि किसी को सुख शांति समृद्धि चाहिए तो वह भगवान गणेश को लड्डू या मोदक चढ़ा सकता है.उन्होंने कहा कि काशी में हर दिन भगवान की विशेष आरती होती है और गणेश चतुर्थी के समय 9 दिनों की विशेष नवरात्रि भी मनाई जाती है. यही नहीं वाराणसी में भगवान गणेश की पूजन का अपना अलग महत्व भी है, क्योंकि यह महादेव की नगरी है और महादेव की नगरी में विनायक की पूजा करने पर विशेष फल की प्राप्ति होती है. उन्होंने कहा कि यदि कोई भी काशी में सच्चे मन से भगवान विनायक की पूजा अर्चना करता है तो उसके सभी दुःखो का नाश होता है .

Photo Credit; ETV Bharat (Photo Credit; ETV Bharat)

वहीं काशी में रहने वाले और विनायक के दर्शन करने वाले भक्तों की माने तो उनका कहना है कि ये जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है, जब एक ऐसे शहर में रहने को मिल रहा है, जिसके राजा स्वयं देवाधिदेव महादेव हैं. यहां उनके पुत्र भगवान गणेश 56 रूप में विराजमान होकर न सिर्फ काशी की रक्षा कर रहे हैं, बल्कि यहां आने वाले लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं. यहां सभी तीर्थ का लाभ मिल जाता है. यहां पर द्वादश ज्योतिर्लिंग भी हैं, द्वादश सूर्य भी हैं. अष्ट भैरव भी विराजमान हैं और 56 विनायक भी मौजूद हैं.