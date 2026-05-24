MOU Signed; बनारस में सफाई डेवलपमेंट और शहरी विकास में युवाओं को इंटर्नशिप का मौका, ये होगा फायदा
काशी हिंदू विश्वविद्यालय और नगर निगम के बीच महत्वपूर्ण एमओयू साइन.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 24, 2026 at 9:20 AM IST
वाराणसी : काशी हिन्दू विश्वविद्यालय एवं वाराणसी नगर निगम ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोगात्मक कार्यों के लिए एमओयू साइन किया है. इस समझौते के माध्यम से दोनों संस्थान शहरी प्रबंधन, अवसंरचना विकास, सतत पर्यावरण, नागरिक सेवाओं, सौंदर्यीकरण तथा सामाजिक विकास संबंधी पहलों पर संयुक्त रूप से कार्य करेंगे. जिससे नागरिक एवं शैक्षणिक समुदाय लाभान्वित होंगे. काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की ओर से कुलसचिव प्रो. अरुण कुमार सिंह तथा वाराणसी नगर निगम की ओर से नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने समझौते पर हस्ताक्षर किए.
समझौते के तहत नगर निगम विश्वविद्यालय परिसर एवं उसके आसपास विभिन्न नागरिक अवसंरचना एवं सौंदर्यीकरण परियोजनाओं का क्रियान्वयन करेगा. इनमें कंदवा क्षेत्र में वर्षा जल निकासी अवसंरचना का विकास, हैदराबाद गेट से डाफी कॉरिडोर का विकास तथा मालवीय द्वार एवं विश्वविद्यालय के मुख्य प्रवेश क्षेत्र के आसपास सौंदर्यीकरण एवं आधारभूत सुविधाओं का विकास शामिल है. इसके अतिरिक्त, वाराणसी नगर निगम विश्वविद्यालय के सहयोग से उद्यान विकास, शहरी विकास, स्वच्छता तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी कार्यों को भी आगे बढ़ाएगा.
इस समझौते के तहत वाराणसी नगर निगम प्रति वर्ष कम से कम 50 इंटर्नशिप कराएगा. जिनमें शहरी प्रशासन, अभियांत्रिकी कार्य, नियोजन, स्वच्छता तथा सामाजिक पहलों से संबंधित क्षेत्र शामिल होंगे. इससे विद्यार्थियों को नागरिक प्रशासन एवं शहरी प्रबंधन के व्यावहारिक पक्षों का अनुभव प्राप्त होगा. समझौते के तहत विश्वविद्यालय परिसर में निराश्रित गोवंश प्रबंधन, आवारा कुत्तों के टीकाकरण एवं नियंत्रण, तथा स्वच्छता एवं नागरिक समन्वय तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु संयुक्त पहलें भी प्रस्तावित हैं.
कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी ने कहा कि काशी हिन्दू विश्वविद्यालय एवं वाराणसी नगर निगम एक नए सहयोगात्मक अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं, जो शहर में सकारात्मक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा. प्रो. चतुर्वेदी ने कहा कि समझौते के अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए प्रस्तावित इंटर्नशिप अवसर एक स्वागतयोग्य पहल है. जिससे उन्हें उपयोगी व्यावहारिक अनुभव प्राप्त होगा तथा व्यावसायिक उत्कृष्टता की दिशा में उनके प्रयासों को बल मिलेगा.
नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने कहा कि वाराणसी नगर निगम एवं काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के बीच यह साझेदारी शहर में विकास, सौंदर्यीकरण, सतत पर्यावरण तथा बेहतर नागरिक सेवाओं को और सुदृढ़ करेगी. उन्होंने कहा कि काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की शैक्षणिक विशेषज्ञता शहर की विकास पहलों को महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करेगी तथा स्वच्छ, हरित एवं सुव्यवस्थित वाराणसी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.
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