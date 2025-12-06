ETV Bharat / state

अंतरराष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो 2025; बनारस में जुटेंगे 15 देशों के राजदूत, मजबूत होगी UP की अर्थव्यवस्था, टूरिज्म में होगा इजाफा

18-19 दिसंबर को होगा आयोजन : इसी महीने 18-19 दिसंबर को वाराणसी में ‘अंतरराष्ट्रीय टूरिस्ट एक्सपो’ का आयोजन किया जाएगा. काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (IIA) के साथ अकादमिक सहयोग पर सहमति व्यक्त की है. इसके लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ अकादमिक रूप से सहयोग करेंगे. विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी से आईआईए के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर चर्चा की है. बीएचयू और आईआईए के बीच इसे लेकर सहमति बनी है.

निवेश को बढ़ावा देने का प्रयास : विश्व की सबसे प्राचीन नगरी काशी सदियों से अध्यात्म और संस्कृति का केंद्र रही है. अब यह वैश्विक पर्यटन और निवेश के मानचित्र पर उभरने के लिए तैयार है. इस साल दिसंबर में वाराणसी में ‘इंटरनेशनल टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी एक्सपो-2025’ का आयोजन होने जा रहा है. यह एक्सपो इस क्षेत्र में निवेश, नवाचार और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बनेगा.

यह एक्सपो पर्यटन के क्षेत्र में हॉस्पिटैलिटी और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है. इसमें 15 देशों के राजदूत शामिल होंगे. इसकी तैयारियां चल रहीं हैं.

वाराणसी : काशी धर्मनगरी के साथ-साथ पर्यटन नगरी भी बनती जा रही है. पिछले 10 साल में पर्यटकों की संख्या में लगातार इजाफा हुआ है. इसके मद्देनजर यहां पर्यटन के क्षेत्र को और विस्तार देने और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए पहली बार यहां ‘अंतरराष्ट्रीय टूरिस्ट एक्सपो’ का आयोजन होने जा रहा है.

एक्सपो से उद्यमिता-नवाचार को मिलेगी रफ्तार : कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी बताया कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों में उद्यमिता तथा नवाचार के विकास के लिए आईआईए के साथ मिलकर कार्य किया जाएगा. ‘इंटरनेशनल टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी एक्सपो-2025’ की शुरुआत होने से उद्यमिता एवं नवाचार को गति मिलेगी. पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र, जैसे- होटल, रिसॉर्ट्स आदि में घरेलू और विदेशी निवेश को आकर्षित करने का अवसर बनेगा. देश-विदेश के टूर ऑपरेटर्स, एयरलाइंस, होटल चेन आदि से जुड़े लोग एक मंच पर उपस्थित रहेंगे. इससे वाराणसी के पर्यटन को एक बूस्ट भी मिलेगा.

बनारस में लगातार बढ़ रही पर्यटकों की संख्या. (Photo Credit; ETV Bharat)

टूरिज्म सेक्टर में बढ़ेगा बी2बी कनेक्शन : टूरिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरपर्सन राहुल मेहता का कहना है, इस एक्सपो से हॉस्पिटैलिटी उद्योग में उपयोग होने वाली नवीनतम तकनीक, उपकरण आदि को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ेगी. साथ ही, टूर ऑपरेटर्स के एक मंच पर आने से बी2बी (बिजनेस-टू-बिजनेस) कनेक्शन भी बढ़ेंगे, जिससे न सिर्फ हमें फायदा होगा, बल्कि वाराणसी आने वाले टूरिस्ट्स के लिए सुविधाओं में बढ़ोतरी पर विचार-विमर्श का भी अवसर मिलेगा. उन्होंने बताया कि एक्सपो में 15 से अधिक देशों के राजदूतों और प्रतिनिधियों की उपस्थिति रहेगी.

स्थानीय कला, उत्पाद और बाजार को मिलेगा लाभ : आईआईए के राष्ट्रीय महासचिव दीपक बजाज ने बताया कि वाराणसी में एक्सपो का आयोजन होने से सिर्फ अध्यात्म और पर्यटन के क्षेत्र में ही विस्तार नहीं मिलेगा, बल्कि स्थानीय कला, हस्तशिल्प और बुनकरों आदि को भी इसका लाभ मिलेगा. खासकर यहां के ‘एक जनपद-एक उत्पाद’ को भी प्रोत्साहन और बाजार दोनों ही मिलने की उम्मीद है. इस आयोजन का सीधा प्रभाव वाराणसी और इससे सटे आसपास के जिलों की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा. यह वाराणसी में पर्यटन उद्योग के लिए टर्निंग प्वाइंट साबित होगा.

पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा. (Photo Credit; ETV Bharat)

सांस्कृतिक-आर्थिक क्षमता में होगी वृद्धि : विशेषज्ञ बताते हैं कि ‘इंटरनेशनल टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी एक्सपो-2025’ का वाराणसी में आयोजन यहां की जीडीपी में बढ़ोतरी का एक सशक्त मार्ग बनेगा. इससे टूरिज्म, टूर एंड ट्रैवेल्स और हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में निवेश से इस बाजार को बूस्ट मिलेगा. निवेश मिलने से पर्यटक सुविधाओं के बढ़ने के साथ ही साथ आधुनिक होटलों का भी विकास संभव हो सकेगा.

इस विकास से न सिर्फ देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों को विशेष अनुभव प्राप्त होगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन के मार्ग भी प्रशस्त होंगे. यह वाराणसी की सांस्कृतिक एवं आर्थिक क्षमता में वृद्धि करने के साथ ही उत्तर प्रदेश को निवेश के पसंदीदा गंतव्य स्थल के रूप में स्थापित करने में योगदान देगा.

यह भी पढ़ें : काशी तमिल संगमम 4.0; तमिलनाडु के डेलीगेट्स ने क्रूज से बनारस की खूबसूरती को निहारा, गंगा आरती भी देखी