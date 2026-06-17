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सेंसर तकनीक से लैस वाराणसी क्रिकेट स्टेडियम; वानखेड़े जैसी पिच, जाने कब तक होगा तैेयार

सेंसर तकनीक से लैस वाराणसी क्रिकेट स्टेडियम. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: गंजारी में बन रहे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का काम अंतिम चरण में है. स्टेडियम सेंसर बेस्ड तकनीक पर तैयार किया जा रहा है. लगातार 3 घंटे भी मूसलाधार बारिश होगी तो मात्र 20-30 मिनट में मैच दोबारा शुरू कराया जा सकता है. सेंसर बेस लाइट, पिच की हाईटेक तकनीक इसे अनोखा बना रही है. प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट गंजारी क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण की शुरुआत अक्टूबर 2023 में हुई थी. सितंबर 2026 में से निर्माण कंपनी इसे तैयार करके हैंडओवर कर देगी. संभावना जताई जा रही है कि ट्रायल मैच के बाद 2027 में यहां पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला जाएगा. 32 हजार लोगों की क्षमता: स्टेडियम की बात करें तो इसे काशी महादेव की थीम पर तैयार किया गया है. यहां का मीडिया सेंटर डमरू के आकार का नजर आ रहा है. फसाड लाइट को त्रिशूल का रूप दिया गया है और इस पूरे स्टेडियम को अर्द्ध चंद्राकार यानी कि बनारस के घाट के स्वरूप में बनाया गया है. यहां 32,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है. खिलाड़ियों के लिए अंतरराष्ट्रीय फैसिलिटी वाला ड्रेसिंग रूम बनाया गया है. मुंबई की वानखेड़े स्टेडियम के पिच के आधार पर इसके पिच को तैयार किया गया है. सेंसर तकनीक से लैस वाराणसी क्रिकेट स्टेडियम. (Video Credit: ETV Bharat) आधुनिक पिच हो रही तैयार: इस स्टेडियम की पिच में मिट्टी का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि रेत, कंकड़ का प्रयोग किया गया है. इस पर विशेष तरीके के केमिकल के साथ घास को उगाया गया है. इस तकनीक का प्रयोग मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में किया गया है. इससे खिलाड़ियों को दिक्कत नहीं होगी. सितंबर में होगा हैंडओवर: प्रोजेक्ट के हेड सरोज शुक्ला ने बताया कि 332 करोड़ रुपए की लागत से यह स्टेडियम तैयार किया गया है. यह करीब 3.5 एकड़ में फैला हुआ है. उन्होंने बताया कि, यहां पर 32000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है. इसे 3 महीने में बनाकर BCCI को हैंडओवर कर दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि स्टेडियम में ड्रेनेज व्यवस्था की गई है. अगर 3 घंटे भी मूसलाधार बारिश होती है, तो 20 मिनट में यह क्रिकेट पिच मैच खेलने के लिए तैयार हो जाएगा.