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राजीव शुक्ला ने कहा- "वाराणसी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम अगस्त तक होगा तैयार, 2027 से IPL और अंतरराष्ट्रीय मैचों की मेजबानी"

बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा, वाराणसी में बन रहा भगवान शिव के डमरू के आकार का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम अगस्त तक तैयार हो जाएगा.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 24, 2026 at 10:49 PM IST

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आगरा: पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में इंटरनेशनल क्रिकेट ​स्टेडियम बनकर तैयार हो रहा है. जो अगस्त माह तक बन जाएगा. 2027 में वाराणसी में बन रहा क्रिकेट स्टेडियम इंटरनेशनल मैच की मेजबानी कर सकता है. जिसको लेकर यूपीसीए तैयारी में जुटा है.

घरेलू मैचों से परखी जाएगी व्यवस्था: वाराणसी के क्रिकेट स्टेडियम में घरेलू क्रिकेट मैच कराकर उसकी व्यवस्थाएं परखी जाएंगी. जिसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय मैचों के लिए बने बीसीसीआई के मानकों पर खरा उतरने के बाद बनारस अंतर्राष्ट्रीय मैच की मेजबानी को तैयार हो जाएगा. ईटीवी भारत से खास बातचीत में बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने ये जानकारी दी. बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा कि वाराणसी में यूपीसीए का क्रिकेट स्टेडियम बनकर तैयार हो रहा है.

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वाराणसी में इंटरनेशनल क्रिकेट: 50 हजार दर्शकों की क्षमता वाले स्टेडियम में होंगे IPL मैच. (Photo Credit: ETV Bharat)

50 हजार होगी दर्शकों की क्षमता: यह क्रिकेट स्टेडियम दो माह में यूपीसीए को हैंडओवर हो जाएगा. इस क्रिकेट स्टेडियम को इंटरनेशनल क्रिकेट मैचों के मानक के हिसाब से तैयार किया जा रहा है. इस स्टेडियम में दर्शक क्षमता 50 हजार रहेगी. यदि सबकुछ ठीक रहा तो अगले साल 2027 में वाराणसी के क्रिकेट स्टेडियम में इंटरनेशनल क्रिकेट मैच कराए जाने लगेंगे.

यूपी का तीसरा इंटरनेशनल क्रिकेट शहर: जिससे यूपी में वाराणसी तीसरा शहर बन जाएगा. जिनमें इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेले जाने लगेंगे. बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने बताया कि बीसीसीआई के मानकों पर खरा उतरने के बाद वहां आईपीएल मैच भी कराने की योजना है. वाराणसी शिव की नगरी है.

डमरू के आकार का अनोखा डिजाइन: वाराणसी का क्रिकेट स्टेडियम भगवान शिव के डमरू के आकार का बनाया जा रहा है. कहें तो यह डिजाइन अपने आप में अनोखी है. अगस्त में काम पूरा होने के बाद यूपीसीए स्टेडियम में मैच कराने की योजना पर काम शुरू करेगा. बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने बताया कि पीएम नरेन्द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में इंटरनेशनल स्टेडियम बनने के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट मैच, आईपीएल के साथ ही यूपी टी-20 लीग के मैच भी होंगे.

यूपी टी-20 लीग की भी मिलेगी मेजबानी: अभी यूपी टी 20 लीग के मैच कानपुर और लखनऊ में हो रहे हैं. इसके बाद यूपी टी 20 लीग के मैच वाराणसी के क्रिकेट स्टेडियम में कराने की प्लानिंग है. जिससे यूपी टी 20 लीग के मैच वाला यूपी का वाराणसी तीसरा शहर बनेगा. उन्होंने कहा कि यूपीसीए प्रदेश को क्रिकेट का हब बनाने की ओर बढ़ रहा है.

गाजियाबाद में भी बन रहा है स्टेडियम: यूपीसीए यूपी के अन्य शहरों में भी स्टेडियम बनाने की ओर बढ़ रहा है. आगरा में इंटरनेशनल स्टेडियम के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते हैं. मगर, गाजियाबाद में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है.

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