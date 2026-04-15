महादेव के रंग में रंगा वाराणसी का क्रिकेट स्टेडियम; त्रिशूल जैसी लाइट और डमरू जैसा गेट, 30 हजार दर्शक एक साथ देख सकेंगे मैच
वाराणसी के गंजारी में बन रहा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में त्रिशूल के आकार की फ्लडलाइट्स और डमरू जैसा मीडिया सेंटर आकर्षण का केंद्र है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 15, 2026 at 6:30 PM IST
वाराणसी: वाराणसी के गंजारी में बन रहा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम अब अंतिम चरण में है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट अत्याधुनिक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम वाराणसी में आकार लेता नजर आ रहा है. इस स्टेडियम का एक वीडियो सुर्खियां बटोर रहा है, जिसमें इसकी भव्यता साफ दिखाई दे रही है.
इस स्टेडियम को महादेव की नगरी में पूरी तरह से भगवान शिव की थीम पर तैयार किया जा रहा है. डमरू के आकार का बना मीडिया सेंटर और त्रिशूल के आकार की फ्लडलाइट्स इसे दुनिया के अन्य मैदानों से अलग बनाती हैं.
आध्यात्मिक रंग में रंगा खेल का मैदान: कुल मिलाकर यह स्टेडियम काशी के आध्यात्मिक रंग में रंगा दिखाई देगा. यहां लोग बैठकर आधुनिक खेल का आनंद ले सकेंगे. वाराणसी के गंजारी में बन रहा यह स्टेडियम न केवल पूर्वांचल बल्कि आसपास के जिलों और पड़ोसी राज्यों के युवाओं के लिए भी प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेगा.
खेलों में रुचि रखने वाले और इसमें भविष्य तलाशने वाले युवाओं को इसके जरिए एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय मंच प्राप्त होगा. इसके साथ ही, इस स्टेडियम के संचालन से वाराणसी की अर्थव्यवस्था को भी एक बड़ा बूस्ट मिलने की उम्मीद है.
स्पोर्ट्स सिटी के रूप में विकसित होगी काशी: मैच देखने आने वाले पर्यटकों और खेल प्रेमियों के कारण यहां होटल, खान-पान और परिवहन क्षेत्र में निवेश और आय बढ़ेगी. स्टेडियम का निर्माण कार्य लगभग 80 फीसदी पूरा हो चुका है और इसके पूर्ण होने के बाद वाराणसी एक 'स्पोर्ट्स सिटी' के रूप में विख्यात होगी.
यहां राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के बड़े क्रिकेट मैचों का आयोजन अत्याधुनिक सुविधाओं के बीच किया जाएगा. प्रधानमंत्री और स्थानीय सांसद नरेन्द्र मोदी स्वयं इस प्रोजेक्ट की प्रगति पर विशेष नजर रखते हैं.
शिव के मस्तक सा चंद्रमा, गंगा घाट की सीढ़ियां: स्टेडियम की वास्तुकला की सबसे बड़ी विशेषता इसका काशी की संस्कृति से प्रेरित होना है. स्टेडियम की छत का आकार भगवान शिव के मस्तक पर विराजित चंद्रमा के समान बनाया गया है. दर्शकों के बैठने की व्यवस्था को बनारस के प्रसिद्ध गंगा घाटों की सीढ़ियों की तरह डिजाइन किया गया है, जो अद्भुत अनुभव प्रदान करेगा. इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री ने 23 सितंबर, 2023 को किया था, जिसके बाद से काम युद्धस्तर पर जारी है.
स्टेडियम की लागत 450 करोड़ रुपये: वाराणसी की राजातालाब तहसील के गंजारी गांव में बन रहे इस स्टेडियम पर लगभग 450 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं. लगभग 31 एकड़ जमीन पर फैले इस स्टेडियम की दर्शक क्षमता 30,000 के करीब रखी गई है.
उम्मीद जताई जा रही है कि 2026 के अंत तक या 2027 की शुरुआत में यहाँ पहला अंतरराष्ट्रीय मैच खेला जा सकेगा. हालांकि, निर्माण की गति को देखते हुए इस साल के अंत तक पीएम मोदी द्वारा इसके उद्घाटन की संभावना जताई जा रही है.
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