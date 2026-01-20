ETV Bharat / state

शंकराचार्य से अभद्रता; काशी में दंडी स्वामियों ने दिया सांकेतिक धरना, बोले-दंड मिलेगा

प्रयागराज के संगम नोज पर माघ पूर्णिमा के दिन शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से अभद्रता मामले में संत समाज ने नाराजगी जताई है.

काशी में धरने पर बैठे संत. (Photo Credit : ETV Bharat)
January 20, 2026

वाराणसी : प्रयागराज के संगम नोज पर माघ पूर्णिमा के दिन शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से अभद्रता और उनके अनुयायियों के साथ मारपीट करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थकों और संत समाज में नाराजगी के साथ बड़ा आक्रोश है. घटना के बाद से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अन्न जल त्याग कर आमरण अनशन पर बैठे हैं. वहीं वाराणसी के असि स्थित मुमुक्ष भवन में दंडी संन्यासियों ने सांकेतिक उपवास कर शंकराचार्य महाराज का समर्थन किया और घटना के प्रति विरोध दर्ज कराया. दंडी स्वामियों ने सरकार से संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है.

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से अभद्रता से संतों में नाराजगी. (Video Credit : ETV Bharat)




स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के मीडिया प्रभारी संजय पांडेय ने बताया कि प्रयाग माघ मेला क्षेत्र में शंकराचार्य महाराज पालकी से स्नान करने जा रहे थ. प्रशासन ने उनकी पालकी को रोक दी. जब प्रशासन द्वारा संतों संग दुर्व्यवहार से नाराज शंकराचार्य महाराज वापस अपने शिविर जाने के लिए मुड़े तो उस समय अधिकारियों ने संतों व बटुकों को धक्का देकर गिराना और दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया. कई संतों को शिखा से पकड़ कर घसीटा गया. शंकराचार्य महाराज की पालकी को अज्ञात लोगों ने खींचकर एक किलोमीटर दूर कर दिया. जिसके बाद शंकराचार्य महाराज अपने शिविर लौट गए.

संजय पाण्डेय ने आगे कहा कि शंकराचार्य अपने शिविर के बाहर अन्न जल त्याग कर धरने पर बैठे हुए हैं. सनातन धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु सचल शिव शंकराचार्य जी महाराज के अपमान से हम सभी सनातनधर्मी मर्माहत हैं. अगर प्रशासन स्नान भी नहीं करा सका तो कोई बात नहीं, लेकिन उन्हें शंकराचार्य का अपमान और संतों संग दुर्व्यवहार नही करना चाहिए था. अधिकारियों को ईश्वरीय दंड अवश्य मिलेगा.


