वाराणसी: गंगा में पहली बार उतरा तैरता थाना, जानें कैसे करेगा पर्यटकों की सुरक्षा
पढ़ें सिद्धेश कुमार के संपादन में संवाददाता प्रतिमा तिवारी की स्पेशल रिपोर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 5:11 PM IST
वाराणसी: काशी, पर्यटकों का शहर.जहां हर दिन देश-दुनिया से लाखों की संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं. गंगा नदी के किनारे बसे घाटों के साथ भव्य मंदिरों का भ्रमण करते हैं, और सुनहरी यादों के साथ शहर से विदा होते हैं. काशी की देव दीपावली खास है और इस मौके पर बनारस आनेवाले श्रद्धालु गंगा नदी में नौका विहार के साथ घाटों पर जगमगाते दीपों के दर्शन का मौका छोड़ना नहीं चाहेंगे. ऐसे में पर्यटकों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वाराणसी पुलिस ने पहली बार गंगा नदी की लहरों पर तैरते थाने को तैयार किया है. गंगा की लहरों पर तैरते पुलिस स्टेशन का नाम दिया गया है रिवर पुलिस फ्लोटिंग रेस्क्यू स्टेशन.
फ्लोटिंग रेस्क्यू स्टेशन की खासियत
गंगा की लहरों पर तैरते थाने की खासियत की बात करें तो यह 40 मीटर लंबा और लगभग 9 मीटर चौड़ा है. इसमें एक साथ 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात हो सकेंगे. इसके चारों कोनों पर हाई कैपेसिटी कैमरे लगाए गए हैं. रात में भी दूर तक इसके जरिए निगरानी हो सकेगी. इसके साथ इसमें दो इंजन लगाए गए हैं जिससे जरूरत पड़ने पर एक स्थान से दूसरे घाट पर इसे ले जाया जा सकेगा. इसका फायदा यह है कि यदि कहीं दुर्घटना होती है तो सूचना मिलते ही तुरंत यह फ्लोटिंग स्टेशन वहां पहुंच जाएगा. राहत बचाव कार्य करने में मदद मिलेगी.
वाटर एंबुलेंस भी है तैनात
इसके साथ यहां वाटर एंबुलेंस भी तैनात किया गया है, गंगा में ही जहां लोगों का इलाज होगा और जरूरत पड़ने पर उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाएगा.फ्लोटिंग वाटर रेस्क्यू स्टेशन को चेत सिंह किला घाट के सामने मौजूद रहेगा. इसके जरिए पूरी गंगा में निगरानी की जाएगी. इस फ्लोटिंग रेस्क्यू स्टेशन में कंट्रोल रूम है. इक्विपमेंट रूम में इसके साथ ही फर्स्ट एड की सारी सुविधा उपलब्ध रहेगी.
नाव के लिए खास ट्रैफिक प्लान
गंगा नदी में देव दीपावली के मौके पर श्रद्धालुओं के साथ नावों की भी संख्या बढ़ जाएगी. इसे देखते हुए नाव के लिए सड़क मार्ग की तरह ट्रैफिक प्लान बनाए गए हैं. गंगा नदी में टू लेन ट्रैफिक रहेगा. रिवर एक्सप्रेस वे के लेन की लंबाई 7.50 किलोमीटर रहेगी. जहां गंगा नदी को दो हिस्सों में बांटा गया है. एक तरफ नमो घाट से अस्सी घाट की तरफ नाव जाएगी तो दूसरी तरफ अस्सी घाट से नमो घाट तक आएगी. बीच में डिवाइडर के रूप में वाटर पोंटून फ्लोटिंग जेटी की तैनाती की गई है.
सुगम होगा गंगा नदी में सफर
काशी के एडीसीपी वैभव बांगर ने बताया कि यहां से घाटों की निगरानी भी की जाएगी और इसके साथ यदि कहीं कोई हैपनिंग होती है तो तत्काल टीम मौके पर पहुंच जाएगी. उन्होंने बताया कि, उसके साथ ही गंगा नदी में नावों के ट्रैफिक को देखते हुए टू व्हीलर व्यवस्था रखी गई है.
नमो घाट से अस्सी घाट जाने के लिए राहत साइड के रास्ते का नागरिक प्रयोग करेंगे, तो वही अस्सी घाट से नमो घाट आने के लिए घाट किनारे रास्ते का प्रयोग किया जाएगा. इसके साथ ही बीच-बीच में यू टर्न बनाए गए हैं ताकि एक खास पॉइंट से ही नाव को घुमाया जाए, जिससे न ही ट्रैफिक लगेगी ना ही किसी तरीके की नावों में टकराव की स्थिति देखने को मिलेगी.
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