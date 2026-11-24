ETV Bharat / state

वाराणसी: गंगा में पहली बार उतरा तैरता थाना, जानें कैसे करेगा पर्यटकों की सुरक्षा

काशी में गंगा की लहरों पर तैरता थाना ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: काशी, पर्यटकों का शहर.जहां हर दिन देश-दुनिया से लाखों की संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं. गंगा नदी के किनारे बसे घाटों के साथ भव्य मंदिरों का भ्रमण करते हैं, और सुनहरी यादों के साथ शहर से विदा होते हैं. काशी की देव दीपावली खास है और इस मौके पर बनारस आनेवाले श्रद्धालु गंगा नदी में नौका विहार के साथ घाटों पर जगमगाते दीपों के दर्शन का मौका छोड़ना नहीं चाहेंगे. ऐसे में पर्यटकों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वाराणसी पुलिस ने पहली बार गंगा नदी की लहरों पर तैरते थाने को तैयार किया है. गंगा की लहरों पर तैरते पुलिस स्टेशन का नाम दिया गया है रिवर पुलिस फ्लोटिंग रेस्क्यू स्टेशन.

गंगा नदी में तैरते थाने से पर्यटकों की कड़ी होगी सुरक्षा (Video Credit; ETV Bharat)

फ्लोटिंग रेस्क्यू स्टेशन की खासियत

गंगा की लहरों पर तैरते थाने की खासियत की बात करें तो यह 40 मीटर लंबा और लगभग 9 मीटर चौड़ा है. इसमें एक साथ 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात हो सकेंगे. इसके चारों कोनों पर हाई कैपेसिटी कैमरे लगाए गए हैं. रात में भी दूर तक इसके जरिए निगरानी हो सकेगी. इसके साथ इसमें दो इंजन लगाए गए हैं जिससे जरूरत पड़ने पर एक स्थान से दूसरे घाट पर इसे ले जाया जा सकेगा. इसका फायदा यह है कि यदि कहीं दुर्घटना होती है तो सूचना मिलते ही तुरंत यह फ्लोटिंग स्टेशन वहां पहुंच जाएगा. राहत बचाव कार्य करने में मदद मिलेगी. क्या है फ्लोटिंग पुलिस स्टेशन की खासियत? (Photo Credit; ETV Bharat) वाटर एंबुलेंस भी है तैनात इसके साथ यहां वाटर एंबुलेंस भी तैनात किया गया है, गंगा में ही जहां लोगों का इलाज होगा और जरूरत पड़ने पर उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाएगा.फ्लोटिंग वाटर रेस्क्यू स्टेशन को चेत सिंह किला घाट के सामने मौजूद रहेगा. इसके जरिए पूरी गंगा में निगरानी की जाएगी. इस फ्लोटिंग रेस्क्यू स्टेशन में कंट्रोल रूम है. इक्विपमेंट रूम में इसके साथ ही फर्स्ट एड की सारी सुविधा उपलब्ध रहेगी. जमीन पर नहीं, गंगा की लहरों पर थाना (Photo Credit; ETV Bharat) नाव के लिए खास ट्रैफिक प्लान