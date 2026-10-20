काशी में कन्या पूजन की अनोखी परंपरा; मुस्लिम समुदाय के लोगों ने धोए कन्याओं के पैर, चुनरी ओढ़ाकर उतारी आरती
उत्तर प्रदेश भाईचारा कमेटी की ओर से रामापुरा स्थित डायमंड भवन में हुआ आयोजन.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 8:43 AM IST
वाराणसी : महानवमी के अवसर पर काशी में अनोखी परंपरा देखने को मिली. यहां हिंदू मुस्लिम एकता का अद्भुत नजारा देखने को मिला. महानवमी के मौके पर मुस्लिम भाइयों और महिलाओं ने कन्या पूजन किया. इस दौरान कन्याओं के पैर धोए और आरती उतार कर आशीर्वाद लिया.
उत्तर प्रदेश भाईचारा कमेटी ने रामापुरा स्थित डायमंड भवन में कन्या पूजन एवं फलाहार उत्सव का आयोजन कन्याओं का रोरी अक्षत महावर लगाकर, चुनरी पहना कर 108 कन्याओं का संकल्प लेकर कन्या पूजन किया गया. संस्था के अध्यक्ष प्रमोद वर्मा के नेतृत्व में घर घर जाकर कन्याओं का आशीर्वाद लिया गया. साथ ही साथ विश्व में अमन चैन एवं भारत की सद्भावना एकता बनाऐ रखने के लिए कन्या पूजन करते हुए माता रानी से आशीर्वाद मांगा गया.
इस दौरान सबसे अद्भुत परंपरा भी निभाई गई. मुस्लिम महिलाओं और पुरुषों ने कन्याओं के पैर धोए और चुनरी ओढ़ा कर आशीर्वाद लिया. आयोजन में शरीक होने वाले शकील अहमद का कहना था कि हमेशा से ही भारत त्योहारों में मिलजुल कर रहने की परंपरा के साथ आगे बढ़ता रहा है. भाईचारा हमेशा से महत्वपूर्ण है और रमजान के पवित्र महीने में हिंदू भाई हमारे साथ रोजा इफ्तार भी करते हैं, तो नवरात्र के मौके पर हम उनके आस्था के साथ उनके त्यौहार में क्यों नहीं शामिल हो सकते. यही वजह है कि हम हर साल कन्याओं का पूजन करते हैं और माता दुर्गा का आशीर्वाद भी लेते हैं.
शकील अहमद ने कहा कि काशी हमेशा से ही गंगा जमुनी तहजीब का शहर कहा जाता रहा है. यहां सभी धर्म के लोग एकजुट होकर मिलकर त्यौहार मनाते हैं. नवरात्र और विजयादशमी बुराई पर अच्छाई की जीत का पवित्र त्यौहार है तो जो भी गलत संदेश लोग देकर भाई-भाई को आपस में लड़वाना चाहते हैं. उनके लिए यह बड़ा संदेश है कि सभी धर्म एक समान हैं और सभी भाई-भाई हैं. कोई किसी से लड़ता नहीं, सब एकजुट होकर हर त्यौहार मनाते हैं.
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