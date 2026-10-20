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काशी में कन्या पूजन की अनोखी परंपरा; मुस्लिम समुदाय के लोगों ने धोए कन्याओं के पैर, चुनरी ओढ़ाकर उतारी आरती

काशी में कन्या पूजन करते मुस्लिम समुदाय के लोग. ( Photo Credit : ETV Bharat )

वाराणसी : महानवमी के अवसर पर काशी में अनोखी परंपरा देखने को मिली. यहां हिंदू मुस्लिम एकता का अद्भुत नजारा देखने को मिला. महानवमी के मौके पर मुस्लिम भाइयों और महिलाओं ने कन्या पूजन किया. इस दौरान कन्याओं के पैर धोए और आरती उतार कर आशीर्वाद लिया.

वाराणसी में कन्या पूजन की अनोखी परंपरा. (Video Credit : ETV Bharat) उत्तर प्रदेश भाईचारा कमेटी ने रामापुरा स्थित डायमंड भवन में कन्या पूजन एवं फलाहार उत्सव का आयोजन कन्याओं का रोरी अक्षत महावर लगाकर, चुनरी पहना कर 108 कन्याओं का संकल्प लेकर कन्या पूजन किया गया. संस्था के अध्यक्ष प्रमोद वर्मा के नेतृत्व में घर घर जाकर कन्याओं का आशीर्वाद लिया गया. साथ ही साथ विश्व में अमन चैन एवं भारत की सद्भावना एकता बनाऐ रखने के लिए कन्या पूजन करते हुए माता रानी से आशीर्वाद मांगा गया.