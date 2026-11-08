काशी की विरासत; चाक पर आकार लेते हैं भगवान गणेश, सिर पर सजता है तीलियों का ताज
पढ़ें प्रताप सिंह के संपादन में गंगा की माटी से लक्ष्मी-गणेश प्रतिमाएं गढ़ने पर आधारित संवाददाता प्रतिमा तिवारी की खास खबर.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 8, 2026 at 10:37 AM IST
वाराणसी : दीपावली में गणेश-लक्ष्मी पूजन की खास परंपरा और मान्यता है. इसी के तहत कहीं सोने-चांदी तो कहीं पर पीतल के अलग-अलग डिजाइन के गणेश-लक्ष्मी बनाए गए हैं. बात यदि धर्म नगरी काशी की करें तो यहां भी लक्ष्मी-गणेश को कई रूपों में गढ़ा और पूजा जाता है. काशी में भगवान गणेश ढूंढ राज गणेश, चिंतामणि, दुर्ग विनायक के रूप में विराजमान हैं. इन्हें धार्मिक मान्यताओं के आधार पर रजा-गढ़ा गया है, लेकिन काशी में गणेश-लक्ष्मी को गढ़ने में कुम्हार की चाक और गंगा की मिट्टी इस्तेमाल की जाती है. यहां बनाई जाने वाली गणेश-लक्ष्मी प्रतिमाओं के माथे पर सोने का मुकुट नहीं, बल्कि तीलियों का ताज सजाया है. लक्ष्मी-गणेश की यही प्रतिमाएं दीपावली में बनारस के हर घर में पूजी जाती हैं.
वाराणसी के लक्सा क्षेत्र के लगभग 100 से ज्यादा परिवार पारंपरिक रूप से इसी काम से जुड़े हैं. ये परिवार करीब 150 साल से परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं. दीपावली पर पूजन के लिए बनारस के तीली वाले गणेश-लक्ष्मी की खूब डिमांड रहती है. प्रतिमाओं के माथे पर मुकुट की जगह तीली और पान के पत्ते के डिजाइन होते हैं. इसीलिए इन्हें तीली वाले गणेश-लक्ष्मी कहा जाता है.
मूर्ति बनाने वाली कारीगर मधु बताती हैं कि इन प्रतिमाओं को बनाने में बहुत मेहनत लगती है. प्रतिमाएं सामान्य मिट्टी की बजाय गंगा की तलहटी की मिट्टी से बनाई जाती है. पहले गंगा की मिट्टी घर लेकर के आते हैं. उसमें गंगा जल मिलाकर मिट्टी को गूंथते हैं. घंटों मिट्टी गूंथने के बाद हाथ से गणेश-लक्ष्मी की प्रतिमाओं को आकार दिया जाता है. इसके बाद में भट्टी में पकाया जाता है.
मधु ने बताया कि आग में प्रतिमाएं पकने के बाद हाथों की पेंटिंग की जाती है. भगवान गणेश और लक्ष्मी जी को सिंदूरी रंग से सजाया जाता है. प्रतिमा की खासियत यह है कि उनके सिर पर कोई आर्टिफिशियल मुकुट नहीं होता, बल्कि 5 से 6 तीलियां लगाई जाती हैं. तीली से ही भगवान का मुकुट बनाया जाता है. यही इन प्रतिमाओं को पूरी दुनिया में सबसे अलग बनाता है. तीलियों के कारण ही तीली वाले गणेश-लक्ष्मी कहे जाते हैं. ऐसी प्रतिमाएं सिर्फ साल में एक बार दीपावली के लिए ही बनाई जाती हैं.
काशी के कुम्हार परिवारों की विरासत : बनारस में तैयार होने वाली गणेश-लक्ष्मी प्रतिमाएं किसी कला का हिस्सा नहीं है, बल्कि 150 साल से ज्यादा समय से काशी के कुम्हार परिवार की विरासत है. जिन्हें मधु जैसे कई कारीगर आज भी संजोए हुए हैं. दीपावली में इन प्रतिमाओं की खूब डिमांड होती है. बनारस के लोग इसे अपने घर और दुकानों में रखना शुभ मानते हैं.
ग्राहक आलोक कहते हैं कि हम लोग कई पीढ़ियों से गंगा की मिट्टी से तैयार होने वाले इन्हें गणेश-लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं. परिवार के लोग शुद्धता का भी ध्यान रखते हैं. यही वजह है कि हम लोग यहां की प्रतिमा दीपावली के दिन पूजन में प्रयोग करते हैं. बहरहाल समय के साथ इसकी डिमांड पर भी असर है. पहले ये प्रतिमाएं 20 रुपये में मिल जाती थीं, लेकिन महंगाई के चलते अब 200 रुपये की मिलने लगी हैं.
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