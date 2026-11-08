ETV Bharat / state

काशी की विरासत; चाक पर आकार लेते हैं भगवान गणेश, सिर पर सजता है तीलियों का ताज

खास हैं काशी की गणेश लक्ष्मी की प्रतिमाएं. ( Photo Credit : ETV Bharat )

वाराणसी : दीपावली में गणेश-लक्ष्मी पूजन की खास परंपरा और मान्यता है. इसी के तहत कहीं सोने-चांदी तो कहीं पर पीतल के अलग-अलग डिजाइन के गणेश-लक्ष्मी बनाए गए हैं. बात यदि धर्म नगरी काशी की करें तो यहां भी लक्ष्मी-गणेश को कई रूपों में गढ़ा और पूजा जाता है. काशी में भगवान गणेश ढूंढ राज गणेश, चिंतामणि, दुर्ग विनायक के रूप में विराजमान हैं. इन्हें धार्मिक मान्यताओं के आधार पर रजा-गढ़ा गया है, लेकिन काशी में गणेश-लक्ष्मी को गढ़ने में कुम्हार की चाक और गंगा की मिट्टी इस्तेमाल की जाती है. यहां बनाई जाने वाली गणेश-लक्ष्मी प्रतिमाओं के माथे पर सोने का मुकुट नहीं, बल्कि तीलियों का ताज सजाया है. लक्ष्मी-गणेश की यही प्रतिमाएं दीपावली में बनारस के हर घर में पूजी जाती हैं.

काशी के खास गणेश-लक्ष्मी पर आधारित ईटीवी भारत की खास खबर. (Video Credit : ETV Bharat)





वाराणसी के लक्सा क्षेत्र के लगभग 100 से ज्यादा परिवार पारंपरिक रूप से इसी काम से जुड़े हैं. ये परिवार करीब 150 साल से परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं. दीपावली पर पूजन के लिए बनारस के तीली वाले गणेश-लक्ष्मी की खूब डिमांड रहती है. प्रतिमाओं के माथे पर मुकुट की जगह तीली और पान के पत्ते के डिजाइन होते हैं. इसीलिए इन्हें तीली वाले गणेश-लक्ष्मी कहा जाता है.