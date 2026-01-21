ETV Bharat / state

अब जल्द भरेंगे घाव; BHU-IIT की टीम ने मेथी और प्रोटीन से बायो मटेरियल बनाया

वाराणसी: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय एवं इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (आईएमएस), बीएचयू के शोधकर्ताओं ने बड़ी सफलता हासिल की है. शोधकर्ताओं ने गहरे मांसपेशीय घावों के उपचार एवं त्वचा की फोटो-सुरक्षा के लिए एक नवीन प्रकृति-प्रेरित प्रोटीन–मेथी आधारित बायोमटेरियल विकसित किया है. यह अत्याधुनिक तकनीक अब क्लीनिकल परीक्षण की दिशा में अग्रसर है. चूहे एवं खरगोश मॉडल पर किए गए प्री-क्लीनिकल अध्ययनों में गहरे मांसपेशीय घावों का तीव्र उपचार, उत्कृष्ट जैव-संगतता एवं किसी भी प्रकार की विषाक्तता के अभाव की पुष्टि हुई है.

युवा शोधकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका: अंतर-विषयी शोध परियोजना का नेतृत्व डॉ. अवनीश सिंह परमार (आईआईटी, बीएचयू) एवं प्रो. वैभव जैन (आईएमएस, बीएचयू) ने किया गया. टीम द्वारा विकसित एवं पेटेंट कराया गया यह जैव-संयोजित पदार्थ ऊतक पुनर्जनन को तीव्र करता है, हानिकारक पराबैंगनी (यूवी) किरणों से त्वचा की रक्षा करता है. साथ ही, इसमें प्रभावी एंटीमाइक्रोबियल गुण भी विद्यमान हैं. इस नवाचार के विकास में युवा शोधकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिनमें शिखा त्रिपाठी, पीएमआरएफ फेलो, आईआईटी (बीएचयू) और डॉ. शिल्पी चौधरी, पीईसी चंडीगढ़ शामिल हैं.

उच्चस्तरीय ट्रांसलेशनल रिसर्च का उत्कृष्ट उदाहरण: इस उपलब्धि पर आईआईटी, बीएचयू के निदेशक प्रो. अमित पात्रा ने कहा कि यह शोध कार्य IIT-BHU में हो रहे उच्चस्तरीय ट्रांसलेशनल रिसर्च का उत्कृष्ट उदाहरण है. प्रकृति-प्रेरित बायोमटेरियल का यह विकास न केवल चिकित्सा क्षेत्र में नई संभावनाएं खोलेगा, बल्कि यह दर्शाता है कि हमारे संस्थान के वैज्ञानिक समाज की वास्तविक समस्याओं के समाधान हेतु नवाचार पर केंद्रित हैं. हमें गर्व है कि यह तकनीक अब क्लिनिकल ट्रायल की ओर अग्रसर है. यह प्रयास समाजोपयोगी अनुसंधान के प्रति आईआईटी (बीएचयू) की प्रतिबद्धता को दर्शाती है.