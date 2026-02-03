ETV Bharat / state

आईआईटी बीएचयू गैंगरेप केस; पीड़िता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई पेश, आरोपी के अधिवक्ता ने जिरह की

वाराणसी: फास्टट्रैक कोर्ट (प्रथम) कुलदीप सिंह की अदालत में मंगलवार को बीएचयू आईआईटी की छात्रा संग हुई सामूहिक दुराचार के मामले में सुनवाई हुई. कोर्ट में पीड़िता से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए आनंद चौहान के वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी ने जिरह पूरी कर ली. उस दौरान उनके सहयोगी अधिवक्ता संजीव चौबे व कुंदन सिंह और अभियोजन के तरफ से एडीजीसी मनोज गुप्ता कोर्ट में जिरह के दौरान उपस्थित रहे.

तीन लोगों ने किया था गैंगरेप: दूसरे आरोपी कुणाल पांडेय और सक्षम पटेल के ओर से जिरह हेतु अगली सुनवाई के लिए पांच फरवरी की तिथि नियत कर दी. पीड़िता इसी कोर्ट परिसर स्थित वीडियो कांफ्रेंसिंग जरिए जिरह किया गया. प्रकरण के अनुसार आरोप है की बीएचयू परिसर में दो नवंबर 2023 की रात में आईआईटी की छात्रा के साथ मोटरसाइकिल सवार तीन आरोपितों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था.

लंका थाना में मुकदमा दर्ज हुआ था: पीड़िता ने तीनों के खिलाफ लंका थाना में मुकदमा दर्ज कराया था. दौरान विवेचना तीनों आरोपितों कुणाल पांडेय, आनंद चौहान उर्फ अभिषेक और सक्षम पटेल का नाम प्रकाश में आने पर आरोपी बनाया था. इस मामले पीड़िता के बयान हो चुका है मगर बचाव पक्ष के तरफ से जिरह वीसी से होने का आदेश होने के बाद आरोपी हाईकोर्ट के अर्जी दाखिल कर पीड़िता को कोर्ट में मौजूदगी होने के बाद ही जिरह करने की गुहार लगाई है.

गवाही के लिए विवेचक तलब: इसी के कारण पीड़िता के जिरह नहीं हो पाई है, तो कोर्ट ने अन्य गवाह पीड़िता के साथी को गवाही के लिए तलब की थी. इसी के तहत गवाही प्रक्रिया चल रही थी. पिछले तिथि पर कोर्ट ने गवाही के लिए विवेचक को तलब किया था. विवेचक के कोर्ट में बयान भी दर्ज हुआ. उसी दौरान आरोपी के ओर से प्रार्थना पत्र दिया गया कि इस मामले पीड़िता की जिरह होना बाकी है.