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IIT-BHU के प्रो. अंकित गुप्ता को मिला राष्ट्रीय सम्मान, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी में जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार से हुए सम्मानित

आईआरसी-पं. जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार-2025 मिला. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (काशी हिन्दू विश्वविद्यालय) के एमओआरटीएच चेयर प्रोफेसर प्रो. अंकित गुप्ता को हाईवे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) के प्रतिष्ठित आईआरसी-पं. जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार-2025 से सम्मानित किया गया है. उन्हें यह गौरवशाली राष्ट्रीय पुरस्कार गुरुवार, 19 नवंबर को एक भव्य समारोह में प्रदान किया गया. हैदराबाद के एचआईटीईएक्स स्थित हॉल में हुए भारतीय सड़क कांग्रेस के 85वें वार्षिक अधिवेशन के उद्घाटन समारोह के दौरान उन्हें यह सम्मान दिया गया. इस गरिमामयी समारोह में भारत सरकार के केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे.

देश के प्रमुख एक्सप्रेसवे और ग्रामीण सड़कों के निर्माण में निभाई है अहम भूमिका

प्रो. अंकित गुप्ता ने अपने गहन अनुसंधान, आधुनिक पेवमेंट डिजाइन और सटीक तकनीकी परामर्श के माध्यम से देश के राजमार्ग अवसंरचना विकास में बेहद महत्वपूर्ण योगदान दिया है. उनके प्रमुख कार्यों और तकनीकी विशेषज्ञता में दिल्ली-वडोदरा एक्सप्रेसवे, अमृतसर-जामनगर एक्सप्रेसवे, दिल्ली-कटरा एक्सप्रेसवे तथा आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे जैसी देश की महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं. इसके अतिरिक्त, उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत ग्रामीण सड़क संपर्क के विकास में भी उल्लेखनीय काम किया है. विशेष रूप से फुल डेप्थ रिक्लेमेशन (एफडीआर) तकनीक के माध्यम से टिकाऊ और किफायती ग्रामीण सड़कों के निर्माण को बढ़ावा देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है.