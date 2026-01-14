ETV Bharat / state

कृषि में नवाचार; उत्तर प्रदेश के किसान, युवा और FPO बनेंगे स्मार्ट, आईआईटी बीएचयू ने FAARD के साथ किया एमओयू

दोनों संस्थान मिलकर पूर्वी उत्तर प्रदेश को कृषि नवाचार के “लाइट हाउस क्षेत्र” के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य करेंगे.

आईआईटी बीएचयू और FAARD के अधिकारी.
आईआईटी बीएचयू और FAARD के अधिकारी. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 14, 2026 at 2:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी : कृषि क्षेत्र में नए शोध और ग्रामीण विकास को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है. इस कड़ी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान काशी हिन्दू विश्वविद्यालय (IIT BHU) और फाउंडेशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (FAARD) के बीच MoU पर साइन हुआ है. एमओयू पर FAARD फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रो. पंजाब सिंह तथा आईआईटी बीएचयू के निदेशक प्रो. अमित पात्रा ने हस्ताक्षर किए हैं. दोनों संस्थान मिलकर पूर्वी उत्तर प्रदेश को कृषि नवाचार के “लाइट हाउस क्षेत्र” के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य करेंगे.

आईआईटी बीएचयू ने FAARD के बीच एमओयू.
आईआईटी बीएचयू ने FAARD के बीच एमओयू. (Photo Credit : ETV Bharat)



आईआईटी BHU के निदेशक प्रो. अमित पात्रा ने कहा कि MOU में नए रिसर्च को जमीनी स्तर पर प्रभावी बनाना है. समझौते के तहत अत्याधुनिक अनुसंधान, डिजिटल तकनीक के जरिए किसानों, ग्रामीण युवाओं और किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) को स्मार्ट बनाया जाएगा. FAARD के अध्यक्ष प्रो. पंजाब सिंह ने कहा है कि यह साझेदारी किसानों को आधुनिक तकनीक, ज्ञान और बाजार तक बेहतर पहुंच प्रदान करेगी. जिससे उनकी आजीविका सुदृढ़ होगी और आय में भी वृद्धि होगी.



प्रो. पंजाब सिंह ने बताया कि यह सहयोग स्मार्ट कृषि तकनीकों के प्रदर्शन एवं प्रसार, एआई एवं आईओटी आधारित डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म के विकास, डिजिटल ज्ञान भंडार की स्थापना, युवाओं में कृषि उद्यमिता को बढ़ावा, जलवायु-स्मार्ट एवं नई ऊर्जा समाधानों के एकीकरण, एफपीओ की क्षमता वृद्धि, छात्रों को व्यावहारिक प्रशिक्षण, किसानों के खेतों में शोध परीक्षण पर केंद्रित रहेगा.

यह भी पढ़ें : राजस्थान : हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से घर की छत पर उगाई पेस्टिसाइड्स फ्री सब्जियां

यह भी पढ़ें : CSA यूनिवर्सिटी के कृषि वैज्ञानिक का कमाल; 34 साल में सरसों की 13 प्रजातियां कीं विकसित

TAGGED:

IIT BHU
IIT BHU SIGNED MOU WITH FAARD
RESEARCH IN AGRICULTURE
RESEARCH IN BHU
INNOVATION IN AGRICULTURE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.