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गंगा नदी में नाव पर इफ्तार पार्टी मामला; 14 आरोपियों को भेजा गया जेल, कोर्ट में मांगी माफी

वरिष्ठ अधिवक्ता शशांक शेखर ने बताया कि पुलिस ने न्यायिक रिमांड पर दिए जाने की मांग की थी. जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है.

कोर्ट में पेश हुए आरोपी
कोर्ट में पेश हुए आरोपी (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 19, 2026 at 11:19 PM IST

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वाराणसी : गंगा नदी में नाव पर इफ्तार पार्टी करने के मामले में 14 आरोपियों को गुरुवार रात लगभग 8:00 बजे सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया. आरोपियों के परिजनों की ओर से कोर्ट में जमानत के लिये गुजारिश की गई थी, जिस पर कोर्ट में सुनवाई हुई. जिसके बाद कोर्ट ने आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेज दिया है. इस मामले में अगली सुनवाई 23 मार्च को होगी.

वरिष्ठ अधिवक्ता शशांक शेखर ने बताया कि सभी आरोपियों ने कोर्ट में माफी मांगी है. आरोपी खुद को छोड़ने के लिए रो-रोकर गुजारिश कर रहे थे. पुलिस ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए इनको 14 दिन तक न्यायिक हिरासत पर दिए जाने की मांग की थी. जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है.

वरिष्ठ अधिवक्ता शशांक शेखर ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

पुलिस के तरफ से अधिवक्ता ने अपनी दलील पेश की है और उनके तरफ से किए गए कार्य को बेहद निंदनीय बताया है. अधिवक्ता ने आरोपियों पर गंभीर आरोप लगाये हैं. अधिवक्ता शशांक शेखर का आरोप है कि आरोपी कोर्ट में बदतमीजी कर रहे थे. उन्होंने कहा कि हम लोग जल्द ही वाराणसी के कैंट थाने में उनके खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज करवाएंगे.


यह था मामला : कोतवाली थाना क्षेत्र में 16 मार्च को गंगा नदी नाव में "इफ्तार पार्टी" करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. वीडियो में कुछ लोग नाव में बैठकर खान-पान करते दिखाई दे रहे थे. शिकायतकर्ता की ओर से दावा किया जा रहा था कि इफ्तार करने वाले लोग नाॅनवेज खा रहे थे और अवशेष गंगा में फेंक रहे थे. इस मामले में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष रजत जायसवाल ने कोतवाली में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस ने इस मामले में 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था.

यह भी पढ़ें : गंगा में नाव पर नॉनवेज इफ्तार पार्टी करने का आरोप में 14 गिरफ्तार, सोशल मीडिया में वायरल हुए थे वीडियो

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