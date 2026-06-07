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बनारसी लंगड़ा आम; भगवान शिव ने चखा था सबसे पहले स्वाद, पढ़िए- लंगड़ा आम से जुड़े अद्भुत और दिलचस्प रहस्य

प्रधानमंत्री समेत कई नेता-मंत्री बनारस के लंगड़ा आम के मुरीद हैं. खाड़ी समेत देशों में खूब डिमांड है.

बनारस के लंगड़ा आम की कहानी.
बनारस के लंगड़ा आम की कहानी. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 7, 2026 at 10:03 AM IST

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वाराणसी : "आम तेरी ये खुश-नसीबी है, वरना लंगड़ों पे कौन मरता है" हास्य-व्यंग्य के मशहूर शायर सागर ख़य्यामी का यह शेर बनारस के लंगड़ा आम की चर्चा में चार चांद लगा देता है. वाराणसी का लंगड़ा आम देश ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी खूब पसंद किया जाता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस आम के मुरीद हैं. ‘मन की बात’ कार्यक्रम में प्रधानमंत्री कई बार जिक्र भी कर चुके हैं. फिलवक्त वाराणसी के लंगड़ा आम को जीआई टैग मिल चुका है. जिससे देश-विदेश में खूब निर्यात किया जाता है. पेश है प्रताप सिंह के संपादन में संवाददाता प्रतिमा तिवारी की खास रिपोर्ट.

ईटीवी भारत के नजरिये से देखिए बनारसी लंगड़ा आम की कहानी. (Video Credit : ETV Bharat)

लंगड़ा आम की खासियत : वाराणसी के कंपनी बाग गार्डन में लंगड़ा आम का 100 साल पुराना मदर ट्री है. इसी मदर ट्री से आम के पेड़ों की कलम तैयार की जाती है. लंगड़ा आम पूरी तरह से पकने के बाद भी बाहर से हल्का हरा ही रहता है. इसके ऊपर सफेद परतनुमा पाउडर जैसा होता है. इसका गूदा (पल्प) बिना रेशे के होता है. आम रसदार, मीठा और सुगंध वाला होता है.

बनारसी लंगड़ा आम की बागवानी.
बनारसी लंगड़ा आम की बागवानी. (Photo Credit : ETV Bharat)

काशी नरेश तक पहुंची थी आम के स्वाद की चर्चा : मान्यता है कि लंगड़ा आम का पहला स्वाद भगवान शिव ने चखा था. इसके बाद 18वीं शताब्दी में मंदिर पर पहुंचे साधु ने चार साल तक मंदिर में आम का भोग लगाने की प्रक्रिया अपनाई. वे भगवान शिव को आम चढ़ाकर प्रसाद रूप में भक्तों में बांट देते थे. इसके कुछ दिन बाद साधु ने इसकी जिम्मेदारी दूसरे पुजारी को दे दी. इधर लोगों को इस आम के बारे में पता चलने लगा और इसकी खबर बनारस के राजा काशी नरेश प्रभु नारायण सिंह बहादुर तक पहुंच गई. काशी नरेश पुजारी से मिलने पहुंचे और पुजारी से आम की कलम मांगी, लेकिन पुजारी ने कहा कि भगवान शिव की इच्छा के बगैर वह पौधे की कलम किसी को नहीं देंगे.

बनारसी लंगड़ा आम का स्वाद.
बनारसी लंगड़ा आम का स्वाद. (Photo Credit : ETV Bharat)

काशी नरेश और लंगड़े पुजारी की कहानी : किवदंती है कि एक दिन पुजारी के सपनों में भगवान शिव आए और उन्होंने पेड़ की कलम काशी नरेश को देने की इजाजत दी. इसके बाद काशी नरेश के दरबार में पहुंचकर पुजारी ने पेड़ की कलम सौंप दी. काशी नरेश ने कलम अपने बगीचे में रोपी दी और धीरे-धीरे इसका विस्तार होता गया. इसके बाद हर जगह पर इसके पौधे की रोपाई होने लगी. सबसे दिलचस्प बात ये है कि पुजारी को लोग लंगड़े पुजारी के नाम से जानते थे. यही कारण था कि पेड़ का नाम लंगड़ा आम का पेड़ पड़ गया.

बनारसी लंगड़ा आम की पौध.
बनारसी लंगड़ा आम की पौध. (Photo Credit : ETV Bharat)

बनारस से गल्फ देशों में लंगड़ा आम का निर्यात ; लंगड़ा आम का निर्यात करने वाले बागवान शार्दुल विक्रम ने बताया कि मेरा बनारसी लंगड़ा आम का बागीचा है. यह हमें पुश्तैनी विरासत के रूप में मिला है. हम बीते 5 साल से लंगड़ा आम का निर्यात गल्फ देशों को कर रहे हैं. इस बार भी हमारा प्रयास है कि गल्फ देशों में आम भेजा जाए. हालांकि महंगाई और मौसम की मार से यह सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है. फिछले साल यूरोप में आम नहीं जा सका था. आम को लेकर यूरोप के कुछ नॉर्म्स हैं, जिसमें आम का पूरा रंग पीला होना जरूरी है. जबकि लंगड़ा आम का रंग पूरा पीला नहीं आता है.



जीआई टैग और वैश्विक प्रसिद्धि : जीआई विशेषज्ञ डॉ. रजनीकांत बताते हैं कि जीआई टैग मिलने के बाद लंंगड़ा आम की प्रसिद्धि बढ़ी है. अब लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, प्रतापगढ़, सहारनपुर समेत कई जिलों के किसानों ने इसकी बागवानी शुरू कर दी है. इसकी पहचान भी बेहद आसान है. ये दिखने में बड़ा और थोड़ा गोल आकर का होता है. इसके छिलके की परत एकदम पतली होती है. इस पर सफेद रंग का पाउडर जैसा नजर आता है और गुठली भी पतली होती है.

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