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आईआईटी बीएचयू में देर रात धरना; हॉस्टल सचिव के चुनाव में मनमानी का आरोप लगा रहे छात्र

आईआईटी बीएचयू में छात्रों का धरना. ( Photo Credit : ETV Bharat )

वाराणसी : आईआईटी बीएचयू में देर रात स्टूडेंट्स सड़क पर उतर आए. स्टूडेंट्स हॉस्टल सचिव के चुनाव को लेकर प्रशासन की भूमिका और चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाते हुए इस प्रक्रिया को निष्पक्ष कराए जाने की मांग कर रहे हैं. छात्र देर रात परिसर में निकले और धरना प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज करवाते रहे.

आईआईटी बीएचयू में हॉस्टल सचिव के चुनाव को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. छात्रों का आरोप है कि चुनावी नियमों और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन करने के बजाय मनमाने तरीके से निर्णय लिए जा रहे हैं. चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी और नियमों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए संबंधित प्रत्याशी निदेशक कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं. छात्र हॉस्टल काउंसिल के को-चेयरमैन प्रो. बीएन लाल से चुनाव प्रक्रिया पर जवाब मांग रहे हैं.



छात्रों के विरोध की सूचना मिलने पर प्रोफेसर और सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंचे थे. धरने पर बैठे प्रत्याशियों का कहना है कि हॉस्टल इलेक्शन कमेटी के चुनाव में तय नियमों का पालन नहीं हो रहा है. उन्होंने प्रक्रिया पारदर्शी बनाने और विवाद से जुड़े सवालों पर अधिकारियों से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है. इससे पहले भी छात्र संसद के चुनाव को लेकर अनियमितताओं के आरोप सामने आए थे. जिसके विरोध में छात्रों ने निदेशक कार्यालय के समक्ष धरना-प्रदर्शन किया था.