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वाराणसी के होटल में खौफनाक वारदात; प्रेमिका का गला रेतने के बाद प्रेमी युवक ने किया सुसाइड

प्रेम प्रसंग की हत्या. ( Photo Credit : ETV Bharat )

वाराणसी : बाबतपुर थाना क्षेत्र स्थित केजे इंटरनेशनल होटल में प्रेम कहानी का खौफनाक अंत हो गया. होटल के एक कमरे में ठहरे युवक और युवती के शव मिले हैं. युवती का खून से लथपथ शव बाथरूम से बरामद हुआ और युवक का शव कमरे में पंखे से लटका मिला. पुलिस की प्राथमिक जांच में प्रेमिका का गला चाकू से रेतने के बाद युवक द्वारा आत्महत्या की बाद सामने आ रही है.

जानकारी देते एडीसीपी गोमती जोन नृपेंद्र कुमार. (Video Credit : ETV Bharat) बताया गया कि केजे इंटरनेशनल होटल में सोमवार शाम कमरा बुक कराया था. काफी देर तक कमरे से बाहर नहीं निकलने पर होटल कर्मचारियों को संदेह हुआ. कर्मचारियों ने कमरे का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई. काफी देर तक प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर होटल प्रबंधन ने पुलिस को सूचना दी. सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्चाधिकारियों को अवगत कराया.