वाराणसी के होटल में खौफनाक वारदात; प्रेमिका का गला रेतने के बाद प्रेमी युवक ने किया सुसाइड
बाबतपुर थाना क्षेत्र स्थित केजे इंटरनेशनल होटल में सनसनीखेज वारदात.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 2:45 PM IST
वाराणसी : बाबतपुर थाना क्षेत्र स्थित केजे इंटरनेशनल होटल में प्रेम कहानी का खौफनाक अंत हो गया. होटल के एक कमरे में ठहरे युवक और युवती के शव मिले हैं. युवती का खून से लथपथ शव बाथरूम से बरामद हुआ और युवक का शव कमरे में पंखे से लटका मिला. पुलिस की प्राथमिक जांच में प्रेमिका का गला चाकू से रेतने के बाद युवक द्वारा आत्महत्या की बाद सामने आ रही है.
बताया गया कि केजे इंटरनेशनल होटल में सोमवार शाम कमरा बुक कराया था. काफी देर तक कमरे से बाहर नहीं निकलने पर होटल कर्मचारियों को संदेह हुआ. कर्मचारियों ने कमरे का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई. काफी देर तक प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर होटल प्रबंधन ने पुलिस को सूचना दी. सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्चाधिकारियों को अवगत कराया.
होटल के प्रवेश रजिस्टर में दर्ज विवरण के आधार पर पुलिस ने पहले दोनों के परिजनों को सूचना देकर मौके पर बुलाया. इसके बाद कमरे का दरवाजा खुलवाया गया. अंदर बाथरूम में युवती मृत अवस्था में पड़ी थी. उसके गले पर धारदार हथियार से वार किए जाने के निशान थे. वहीं कमरे के अंदर युवक का शव भी पंखे से लटका हुआ मिला.
एडीसीपी गोमती जोन नृपेंद्र कुमार ने बताया कि बाबतपुर (बड़ागांव) थाना क्षेत्र के केजे इंटरनेशनल होटल में वारदात हुई थी. मृतकों की पहचान हो गई है. दोनों आपस में रिश्तेदार थे. दोनों के बीच प्रेम प्रसंग की सामने आई है. युवती की शादी दूसरी जगह तय होने को लेकर दोनों के बीच तकरार की बात भी सामने आई है. आशंका है इसी को लेकर विवाद के दौरान युवक ने युवती की हत्या कर दी और खुद आत्महत्या कर ली. हालांकि मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगी.