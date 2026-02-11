ETV Bharat / state

पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन मऊ से अंबाला के लिए चलाएगा होली स्पेशल ट्रेन, जानिए रूट और टाइम टेबल

वाराणसी : पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने होली के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष ट्रेन शुरू की है. इसी क्रम में एक रेलगाड़ी मऊ से अंबाला के लिए चलाई जाएगी. यह ट्रेन मऊ जं-अम्बाला कैंट-मऊ जं. साप्ताहिक वाया देवरिया सदर का संचालन मऊ जं. से 5 से 26 मार्च तक प्रत्येक बृहस्पतिवार को तथा अम्बाला कैंट से 6 से 27 मार्च, तक प्रत्येक शुक्रवार को 4 फेरों के लिए चलेगी.



जन संपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि गाड़ी संख्या 05301 मऊ जं-अम्बाला कैंट साप्ताहिक होली विशेष गाड़ी 5 से 26 मार्च तक प्रत्येक बृहस्पतिवार को मऊ जं. से 4 बजे प्रस्थान कर बेलथरा रोड से 4.44 बजे, भटनी से 5.22 बजे, देवरिया सदर से 5.47 बजे, गोरखपुर से 7 बजे, खलीलाबाद से 7.37 बजे, बस्ती से 8.10 बजे, मनकापुर से 9 बजे, गोंडा से 9.35 बजे, बुढ़वल से 10.37 बजे, सीतापुर जं. से 12.23 बजे, बरेली से 15.02 बजे, मुरादाबाद से 16.45 बजे, गाज़ियाबाद से 19.37 बजे, दिल्ली से 20.30 बजे, सोनीपत से 21.14 बजे तथा पानीपत जं. से 22.07 बजे छूटकर दूसरे दिन अम्बाला कैंट 00.30 बजे पहुंचेगी.





6 मार्च से चलेगी ट्रेन : वापसी यात्रा में गाड़ी संख्या 05302 अम्बाला कैंट-मऊ जं. साप्ताहिक होली विशेष गाड़ी 6 से 27 मार्च, 2026 तक प्रत्येक शुक्रवार को अम्बाला कैंट से 1.40 बजे प्रस्थान कर पानीपत जं. से 3.07 बजे, सोनीपत से 3.42 बजे, दिल्ली से 5.10 बजे, गाज़ियाबाद से 6.05 बजे, मुरादाबाद से 9.10 बजे, बरेली से 10.40 बजे, सीतापुर जं. से 14 बजे, बुढ़वल से 15.52 बजे, गोंडा से 17 बजे, मनकापुर से 17.20 बजे, बस्ती से 18.17 बजे, खलीलाबाद से 18.47 बजे, गोरखपुर से 20 बजे, देवरिया सदर से 21.05 बजे, भटनी से 21.34 बजे तथा बेलथरा रोड से 22.17 बजे छूटकर मऊ जं. 23 बजे पहुंचेगी.



