वाराणसी में दर्दनाक सड़क हादसा, बाइक सवार दंपति और 1 साल के मासूम की मौत

वाराणसी : रामनगर थाना क्षेत्र में भीटी पुलिस चौकी के पास बुधवार को भीषण सड़क हादसे में एक वर्ष के मासूम और दंपती की दर्दनाक मौत हो गई. हृदय विरादक घटना देख लोगों का दिल दहला गया. आसपास के लोगों ने दुर्घटना का शिकार हुए लोगों की मदद करने चाही, लेकिन तीनों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी. दुर्घटना की जानकारी मिलने पर एसीपी अतुल अंजान त्रिपाठी एवं रामनगर थानाध्यक्ष दुर्गा सिंह सहित पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजवाया.







एसीपी अतुल अनजान त्रिपाठी के मुताबिक बुधवार दोपहर 12 बजे के आसपास रामनगर थाना क्षेत्र के भीटी के पास दुर्घटना की सूचना मिली थी. घटनास्थल पर मौजूद लोगों से पता चला कि बाइक सवार दंपती अपने एक साल के बच्चे के साथ कहीं जा रहे थे. इसी दौरान तेज रफ्तार हाइवा ट्रक ने टक्कर मार दी. दुर्घटना में पति-पत्नी और मासूम ट्रक के पहियों के नीचे आ गए और दर्दनाक मौत हो गई.







एसीपी अतुल अनजान त्रिपाठी के अनुसार घटनास्थल पर बाइक चालक के पास से मिले आधार कार्ड से उसकी पहचान ओम प्रकाश सिंह के रूप में हुई है. पिता का नाम जवाहिर लाल पटेल लिखा है. हाल पता हर्दी सहजनी, जनपद मिर्जापुर है. ट्रक और चालक दोनों को कब्जे में ले लिया गया है. चालक से पूछताछ की जा रही है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.