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हनुमान जयंती; संकट मोचन मंदिर में उमड़े श्रद्धालु, सूर्य उगने के बाद हुई विशेष आरती

हनुमान जयंती पर संकट मोचन मंदिर में आयोजन. ( Photo Credit : ETV Bharat )

वाराणसी : धर्म और अध्यात्म की नगरी काशी में रविवार को हनुमान जयंती का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है. कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के अवसर पर प्रसिद्ध संकट मोचन हनुमान मंदिर में हनुमान जयंती का विशेष आयोजन होता है. मंदिर में बजरंगबली की विशेष झांकी सजाई गई है. भोर से ही यहां श्रद्धालु बजरंगबली का दर्शन पूजन कर रहे हैं.

काशी में हनुमान जयंती. (Video Credit : ETV Bharat) संकट मोचन मंदिर में हनुमान जयंती के अवसर पर वर्ष में एक बार होने वाली विशेष झांकी का विशेष महत्व है. इस अवसर पर बाबा का आकर्षक शृंगार किया गया है. मंदिर परिसर को फूलों और सजावटी सामग्री से भव्य रूप दिया गया है. यहां शनिवार से ही मंदिर में सजावट और आयोजन की तैयारियां चल रही थीं. रविवार सुबह परंपरा के अनुसार पूजन-अर्चन संपन्न होने के बाद मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं. मंदिर परिसर में जय श्रीराम और जय बजरंगबली के जयकारे गूंज रहे हैं.

