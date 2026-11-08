हनुमान जयंती; संकट मोचन मंदिर में उमड़े श्रद्धालु, सूर्य उगने के बाद हुई विशेष आरती
कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी पर काशी के प्रसिद्ध संकट मोचन हनुमान मंदिर में हनुमान जयंती का विशेष आयोजन किया जाता है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 8, 2026 at 11:12 AM IST
वाराणसी : धर्म और अध्यात्म की नगरी काशी में रविवार को हनुमान जयंती का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है. कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के अवसर पर प्रसिद्ध संकट मोचन हनुमान मंदिर में हनुमान जयंती का विशेष आयोजन होता है. मंदिर में बजरंगबली की विशेष झांकी सजाई गई है. भोर से ही यहां श्रद्धालु बजरंगबली का दर्शन पूजन कर रहे हैं.
संकट मोचन मंदिर में हनुमान जयंती के अवसर पर वर्ष में एक बार होने वाली विशेष झांकी का विशेष महत्व है. इस अवसर पर बाबा का आकर्षक शृंगार किया गया है. मंदिर परिसर को फूलों और सजावटी सामग्री से भव्य रूप दिया गया है. यहां शनिवार से ही मंदिर में सजावट और आयोजन की तैयारियां चल रही थीं. रविवार सुबह परंपरा के अनुसार पूजन-अर्चन संपन्न होने के बाद मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं. मंदिर परिसर में जय श्रीराम और जय बजरंगबली के जयकारे गूंज रहे हैं.
बाबा की आरती के बाद दर्शन-पूजन : मंदिर के महंत प्रो. विश्वम्भरनाथ मिश्र ने बताया कि मेष लग्न में हनुमत जयंती का विशेष उत्सव शाम 4:36 से 6:15 बजे तक मनाया जाएगा. इस अवधि में श्रद्धालु विधि-विधान से बजरंगबली का पूजन कर सकते हैं. हनुमान जयंती पर तिल के तेल में सिंदूर मिलाकर अर्पित करने, पुष्पमाला से शृंगार करने और मोदक, चूरमा तथा ऋतुफल का भोग लगाने की परंपरा है.
नरक चतुर्दशी पर यम दीपदान की परंपरा : महंत विश्वम्भरनाथ मिश्र के मुताबिक हनुमान जयंती के साथ रविवार को नरक चतुर्दशी का पर्व भी मनाया जा रहा है. धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन शाम को यमराज के निमित्त घर के बाहर चार बत्तियों वाला दीपक जलाया जाता है. इसे यम दीपदान कहा जाता है. धार्मिक मान्यता है कि दीपदान से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है और परिवार में सुख-समृद्धि बनी रहती है.