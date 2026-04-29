ETV Bharat / state

PM मोदी को 6 GI टैग हैंडीक्राफ्ट का उपहार; नया संसद भवन मॉडल बना आकर्षण

वाराणसी: PM नरेंद्र मोदी वाराणसी के नारी वंदन सम्मेलन में पहुंचे थे. इस दौरान मंच पर देश और प्रदेश के तमाम बड़े नेताओं के साथ ही महिला पार्षद, ग्राम प्रधान और प्रबुद्ध महिलाएं उपस्थित रहीं. मंच से ‘नारी शक्ति’ के सामर्थ्य से साक्षात्कार होने के साथ ही काशी की समृद्ध हस्तशिल्प परंपरा का उत्सव देखने को मिला.

यह उत्सव ही था कि पहली बार काशी में प्रधानमंत्री को मंच से एक साथ 06 GI पंजीकृत उत्पादों का उपहार भेंट किया गया. यह क्षण अपने आप में अभूतपूर्व था. उत्तर प्रदेश में 79 GI पंजीकृत हस्तशिल्प उत्पाद हैं, जिनमें काशी का महत्वपूर्ण योगदान है.

काशी की कारीगरी एक समय विलुप्त होने की ओर बढ़ रही थी. कुछ कारीगरों ने हस्तशिल्प की कला से मुंह मोड़ लिया था तो कुछ उसमें जान फूंकने की लगातार कोशिशें कर रहे थे.

इसी बीच साल 2014 में नरेंद्र मोदी काशी से सांसद बने तब से उन्होंने यहां की कला और परंपरा को सहेजने के लिए काम करना शुरू कर दिया. साल 2017 में जब भाजपा की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, तब से काशी के कारीगरों को और बल प्रदान किया गया है. सरकार यहां के उत्पादों का खुद प्रचार-प्रसार करती है. पीएम मोदी मंचों से यहां की कला का गुणगान करते हैं.

पद्मश्री से सम्मानित डॉ. रजनीकांत ने बताया कि पहली बार काष्ठ कला के माध्यम से भारत के नए संसद भवन के लोकसभा कक्ष का सूक्ष्म मॉडल तैयार किया गया. इसे बनारस के तीसरी पीढ़ी के युवा शिल्पी राजकुमार ने अपने सहयोगियों संजय प्रजापति और सनोज पेंटर के साथ एक सप्ताह की मेहनत से तैयार किया था. 24 इंच आकार की इस कलाकृति को विशेष रूप से प्रधानमंत्री को भेंट किया गया.