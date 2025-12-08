वाराणसी ज्ञानवापी केस; वजूखाना के ASI सर्वे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में अब 12 जनवरी को होगी सुनवाई
वैज्ञानिक सर्वे कराने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर टली सुनवाई, कोर्ट ने दी दूसरी तारीख.
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट में वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में वजूखाने की ASI सर्वे की मांग में दायर अर्जी पर सुनवाई टल गई है. अब इस केस में 12 जनवरी को सुनवाई होगी. सोमवार को वैज्ञानिक सर्वे कराने की मांग को लेकर दाखिल राखी सिंह की पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई होनी थी.
यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट के स्थगनादेश के कारण सुनवाई टालते हुए दिया. राखी सिंह के अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने कोर्ट को बताया कि 12 दिसंबर 2024 का स्थगन आदेश अब भी प्रभावी है. इस स्थगन आदेश में किसी भी न्यायालय को किसी भी तरह के अंतरिम या अंतिम सर्वे का निर्देश देने पर रोक लगाई गई है.
आदेश को दी गई थी चुनौती : अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की ओर से बताया गया कि ज्ञानवापी प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है. इस पर कोर्ट ने यहां सुनवाई के लिए 12 जनवरी की तारीख लगा दी है. पुनरीक्षण याचिका में वाराणसी के जिला जज के 21 अक्टूबर 2023 के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें एएसआई को वजूखाना क्षेत्र का सर्वे करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया गया था.
साल 1991 में दायर किया गया था केस : 1991 में पंडित सोमनाथ व्यास ने 610/1991 के तहत कोर्ट में लॉर्ड विश्वेश्वर विश्वनाथ वर्सेस अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के खिलाफ एक केस दायर किया. इसमें तीन अन्य वादी बनाए गए. इसमें उन्होंने ज्ञानवापी परिसर और मस्जिद पर हिंदुओं का हक बताया और इस पर पूजा-पाठ का अधिकार मानते हुए इसे हिंदुओं को सुपुर्द करने की मांग की.
यहीं से इस पूरे मामले में विवाद शुरू हुआ. हालांकि, 2019 में अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी ने कोर्ट से इस पूरे प्रकरण में ज्ञानवापी मस्जिद का पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने की मांग की थी, लेकिन अंजुमन इंतजामिया ने इस पर स्टे ले लिया और मामला हाईकोर्ट में चला गया.
ऐसे बढ़ा विवाद : इस विवाद के बाद श्रृंगार गौरी मामले ने तूल पकड़ लिया और नियमित दर्शन को लेकर 5 महिलाओं ने एक याचिका दायर की, जिसमें कमीशन बनाने की मांग की गई. कोर्ट ने नए सिरे से ज्ञानवापी परिसर में सर्वे कराने के आदेश दिए. वहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि 6-7 मई 2022 को कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन वो पूरी नहीं हो सकी. इसके बाद शनिवार यानी 14 मई 2022 को फिर से कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी परिसर में स्थित तहखानों के सर्वे के लिए टीम पहुंची, इस बीच नाटकीय तरीके से चीजें लगातार सामने आती रहीं.
परिसर के सर्वे के दौरान मिली थी आकृति : बयानों के दौर भी चलते रहे. कुछ ने तीन तहखाने होने की बात कही तो कुछ ने तहखानों की संख्या 4 बताई. इन सब के बाद जब 22 जुलाई 2024 के आदेश पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे आफ इंडिया की टीम ने 2023 में यहां सर्वे किया तो तहखाना के अंदर से बहुत सी मूर्तियां और मलबा व अन्य चीजों की भी जानकारी बाहर तक पहुंची. सर्वे रिपोर्ट में स्पष्ट भी किया गया है कि तहखाना के अंदर सनातन संस्कृति के बहुत से साक्ष्य मौजूद हैं.
ज्ञानवापी परिसर के सर्वे के दौरान एक फव्वारा नुमा आकृति मिली थी. एक पक्ष इसे शिवलिंग बता रहा था, जबकि दूसरा पक्ष इसे फव्वारा बता रहा था. इसे के एएसआई सर्वे कराने की मांग की जा रही है.
