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आम हो या खास सभी को गोल्फ कार्ट पहुंचाएगी काशी विश्वनाथ धाम, अक्षय तृतीया से लागू होगी सुविधा

वाराणसी : श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद बनारस में बड़ी संख्या में श्रद्धालु काशी आ रहे है. ऐसे में बाबा के दरबार तक भक्त आराम से पहुंच सकें, इसलिए लिए वाराणसी नगर निगम सुविधाओं को और बढ़ा रहा है. इसी कड़ी में काशी पुराधिपति के दरबार तक जाने के लिए गोल्फ कार्ट का संचालन किया जाएगा. गोल्फ कार्ट आम हो या ख़ास सभी इस्तेमाल कर बाबा के धाम पहुंच सकेंगे. यह सुविधा अक्षय तृतीया से राजनारायण पार्क (बेनियाबाग), मैदागिन समेत कई स्थानों पर शुरू की जा रही है.





नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने बताया कि मैदागिन, राज नारायण पार्क और कबीर चौरा से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर गेट नंबर 4 तक इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट की सुविधा शुरू की जा रही है. शुरू में करीब 25 गोल्फ कार्ट संचालित होंगे. बाद में इसकी संख्या बढ़ाई जा सकती है. इस सुविधा के लिए यात्री को निश्चित शुल्क देना होगा. यह कदम यात्रियों की सुविधा और पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से उठाया गया है.





भोर 3 से रात 11 बजे तक मिलेगी सुविधा : नगर आयुक्त ने बताया कि गोल्फ कार्ट सेवा भोर में 3 बजे से रात 11 बजे तक रहेगी. गोल्फ कार्ट दो तरह की है, एक कार्ट में 6 लोगों की बैठने की क्षमता होंगी, जबकि दूसरे में 9 लोग बैठ सकते हैं. आने वाले समय में और स्थानों से भी गोल्फ कार्ट चलाए जाने की योजना है. मैदागिन स्थित टाउनहॉल और राज नारायण पार्क (बेनियाबाग) में बने आधुनिक पार्किंग में अपने वाहन खड़ा करने के बाद गोल्फ कार्ट से विश्वनाथ धाम जा सकेंगे.





