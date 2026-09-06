ETV Bharat / state

जैन धर्म के प्रति बढ़ रहा युवाओं का रुझान; ग्लैमर और बेहतरीन कॅरियर छोड़ चुना वैराग्य का रास्ता, जानें क्या है जैन दर्शन और विज्ञान में समानता

सीए की पढ़ाई छोड़ बनीं साध्वी : उम्र 27 साल, खुले विचार, खाओ पियो, मजे करो, ज़िंदगी नहीं मिलेगी दोबारा..वाली सोच, किसी धर्म-कर्म में रुचि नहीं, वर्तमान सोच से चलने वाली शौर्य बोधित्री अचानक सीए की पढ़ाई और कॅरियर का मोह छोड़ कर वैराग्य की ओर रुख कर लेती हैं. यह कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि शौर्य बोधित्री की असल जिंदगी है. शौर्य जैन धर्म की दीक्षा लेकर वाराणसी में रहकर चातुर्मास कर रही हैं.

जैन चातुर्मास के दौरान काशी में दो साधु, चार साध्वी माताएं दीक्षा ले रही हैं. बड़ी बात यह है कि यह सभी वर्तमान पीढ़ी से जुड़े हैं. ये युवा संन्यासी आधुनिक सुख-सुविधा को छोड़कर के जैन धर्म के तप और संयम के मार्ग से वैराग्य की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. इन दिनों वाराणसी जैन मंदिर में चार साध्वी और दो साधु चातुर्मास कर रहे हैं.

देखें ; जैन धर्म के चातुर्मास में काशी पहुंचे युवा अनुयायियों ने ईटीवी भारत से साझा किए अनुभव. (Video Credit : ETV Bharat)

वाराणसी : जैन धर्म प्राचीन भारतीय धर्म और श्रमण संस्कृति की प्रमुख परंपरा है, जो अहिंसा, आत्म-शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति पर जोर देता है. साथ ही जैन धर्म में प्रकृति, पर्यावरण, भौतिकवादी जीवनशैली के सद्प्रभाव और कुप्रभाव के अध्ययन-मनन का संदेश भी है. शायद यही कारण है कि आधुनिक विज्ञान और जैन दर्शन के बीच समानताएं युवाओं को आकर्षित कर रही हैं और युवा जैन धर्म की शुद्ध-शाकाहारी जीवनशैली की ओर मुड़ रहे हैं. इसकी नजीर इन दिनों काशी के जैन मंदिरों में देखने को मिल रही है.

जैन धर्म के मूल सिद्धांत और नियम. (Photo Credit : ETV Bharat)

शौर्य बोधित्री कहती हैं कि शुरू में उन्हें धर्म-कर्म में कोई विशेष रुचि नहीं थी. परिवार के कहने पर कभी-कभी मंदिर चली जाती थी. एक दिन परिवार में मंदिर बनकर के तैयार हुआ. जहां महाप्रभु (जैन मुनि) के जीवन से जुड़ी कहानी का मंचन किया गया. जिसमें महाप्रभु को लग्जरियस जीवन शैली त्यागकर वैराग्य धारण करने का प्रसंग देखा. उसी दिन से मन बिचलित हो उठा और जीवन के कदम वैराग्य की ओर बढ़ गए.

चातुर्मास में पहुंचे अनुयायियों के लिए सिद्धांत. (Photo Credit : ETV Bharat)





ग्लैमर छोड़ वैराग्य का निर्णय : मनुष्य का जीवन केवल जन्म लेने से लेकर जीवन के विभिन्न पड़ावों को पार करने की कहानी नहीं होता. कुछ जीवन ऐसे होते हैं, जिनकी यात्रा औरों से अलग संसार से ऊपर उठकर आत्म कल्याण की ओर बढ़ती है. दिगंबर मुनि श्री भवसागर महाराज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. पहले बालक मनीष से ब्रह्मचारी मनीष और फिर मुनिश्री १०८ भावसागर महाराज की पदवी तक पहुंचे.

जैन धर्म के अनुयायियों के लिए इन सिद्धांतों का पालन जरूरी. (Photo Credit : ETV Bharat)

दिगंबर मुनि श्री भवसागर महाराज कहते हैं कि प्राइमरी-सेकेंडरी शिक्षा पूरी करने के बाद बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की. इसके बाद ग्लैमर का शौक उत्पन्न हुआ. इसके लिए रेडियो-टेलीविजन का कोर्स किया, टीवी चैनलों में काम किया. टेलीविजन के क्षेत्र में कई सीरियल में कार्य करने का अवसर मिला. इसी सांसरिक चमक-दमक के बीच अंतर्मन में धर्म के प्रति प्रेम बढ़ा और अंतर्मन से संयमित जीवन की ओर मुड़ने का भाव मिला. इसके बाद वैराग्य ले लिया, जो मुश्किल भरा निर्णय था.



चातुर्मास में इन नियमों का पालन जरूरी. (Photo Credit : ETV Bharat)

परिवार से मिली प्रेरणा : दिगंबर मुनि श्री भवसागर महाराज बताते हैं कि वे आठ भाई-बहनों में सबसे छोटे थे. परिवार के सबसे छोटे सदस्य होने के कारण माता-पिता एवं भाई-बहनों का विशेष स्नेह, दुलार और अपनापन मिला. इसके बावजूद एक दिन संसार से मोह-ममता से ऊपर उठकर श्रमण परंपरा का साधक बनने का संकल्प लिया. हालांकि परिवार के कई भाई इस मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे. उन्हीं को देखते हुए हमने भी वैराग्य की दीक्षा ले ली. शुरुआती दौर मुश्किल जरूर रहा, लेकिन यहां के कष्ट में अलौकिक आनंद मिला.

काशी में पहुंचे अनुयायी. (Photo Credit : ETV Bharat)

साधक की दिनचर्या : दिनचर्या के बाबत दिगंबर मुनि श्री भवसागर महाराज बताते हैं कि दिनभर में एक बार ही अन्न ग्रहण करते हैं. अन्न खड़े होकर ग्रहण करने का नियम है. यदि समय पर भोजन न मिले तो उपवास रखना पड़ता है. दिगंबर पंथ में रहने का कोई निश्चित मठ मंदिर या ठिकाना नहीं होता. इस पंथ के अनुयायी निवस्त्र रहकर तपस्या करते हैं और पैदल चलकर अलग-अलग स्थान पर ठहरकर वास करते हैं.

चातुर्मास में पहुंचीं जैन अनुयायी. (Photo Credit : ETV Bharat)



बीकॉम के बाद चुना वैराग्य का मार्ग : जैन धर्म को आत्मसात करने की दिशा में आगे बढ़ रहीं एक युवा शिष्या (23) कहती हैं कि उन्होंने हाल ही में बीकॉम की पढ़ाई पूरी की है, लेकिन मन प्रभु की दीक्षा में लग रहा है. इसलिए काशी में आकर चातुर्मास कर रही हैं. हालांकि अभी वैराग्य धारण नहीं किया है, लेकिन दीक्षा के मार्ग पर आगे बढ़ रही हैं.

सांसारिक चीजों से मोह छुड़ाना आसान नहीं : काशी में चातुर्मास कर रही महिला साध्वी कहती हैं कि उन्होंने 12वीं की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद से मन दीक्षा में रम गया. हालांकि बीए, एमए की पढ़ाई भी पूरी की. बावजूद इसके मन बैरागी भाव की ओर बढ़ गया. यह रास्ता मुश्किल जरूर है, क्योंकि सांसारिक चीजों से मोह छुड़ाना आसान नहीं होता है. हालांकि जब एक बार प्रभु के बारे में दिल से सुन लिया तो फिर उनके बताया मार्ग ही उचित लगता है.

यह भी पढ़ें : बनारसी साड़ी के अस्तित्व को खतरा; 4 लाख बुनकर छोड़ चुके हैं काम, बिक रहीं सूरत से आ रहीं सस्ती डुप्लीकेट साड़ियां

यह भी पढ़ें : दिल्ली के मंत्रियों को खूब भा रहीं बनारस में बनी श्री अन्न की मिठाइयां, लड्डू भी डिमांड में