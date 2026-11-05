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हंसिया चलाने वाले हाथों में राइफल, PM मोदी कर चुके तारीफ; क्या है 'पिस्टल' वाली बहुओं की दिलचस्प कहानी

जानें पिस्टल वाली बहुओं की रोचक कहानी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: उम्र का वह पड़ाव जब मन और शरीर को आराम की जरूरत होती है. वह समय जब लोग धीरे-धीरे शारीरिक सक्रियता से दूर होने लगते हैं. वह वक्त घर-परिवार में महिलाएं दादी बनकर बच्चों को किस्से सुनाती हैं. उस उम्र वाराणसी की महिलाएं निशानेबाजी की ट्रेनिंग ले रही हैं. जज्बा यह कि देश के लिए मेडल जीतें. ऐसी ही महिलाओं पर बॉलीवुड मूवी 'सांड' की आंख भी बन चुकी है. वाराणसी में महिलाओं की प्रेरक कहानी से पर्दा उठाती ग्राउंड रिपोर्ट.

बनारस में घूंघट में रहने वाली अलग-अलग उम्र की महिलाएं अब रोटी बनाने के साथ-साथ बंदूक चलाना भी सीख रही हैं. इन महिलाओं की चाह है कि वह देश के लिए खेलें और आने वाली नई पीढ़ी की बेटियों को इससे जोड़ें. इस नई शुरुआत में वर्तमान समय में लगभग 400 महिलाएं निशानेबाजी की ट्रेनिंग ले रही हैं. इन्हें कल तक घूंघट वाली भाभी कहा जाता था. आज वह पिस्टल वाली बहू बन गई हैं.