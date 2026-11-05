हंसिया चलाने वाले हाथों में राइफल, PM मोदी कर चुके तारीफ; क्या है 'पिस्टल' वाली बहुओं की दिलचस्प कहानी
वाराणसी से संवाददाता प्रतिमा तिवारी की ग्राउंड रिपोर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 11:06 AM IST|
Updated : November 5, 2026 at 11:15 AM IST
वाराणसी: उम्र का वह पड़ाव जब मन और शरीर को आराम की जरूरत होती है. वह समय जब लोग धीरे-धीरे शारीरिक सक्रियता से दूर होने लगते हैं. वह वक्त घर-परिवार में महिलाएं दादी बनकर बच्चों को किस्से सुनाती हैं. उस उम्र वाराणसी की महिलाएं निशानेबाजी की ट्रेनिंग ले रही हैं. जज्बा यह कि देश के लिए मेडल जीतें. ऐसी ही महिलाओं पर बॉलीवुड मूवी 'सांड' की आंख भी बन चुकी है. वाराणसी में महिलाओं की प्रेरक कहानी से पर्दा उठाती ग्राउंड रिपोर्ट.
बनारस में घूंघट में रहने वाली अलग-अलग उम्र की महिलाएं अब रोटी बनाने के साथ-साथ बंदूक चलाना भी सीख रही हैं. इन महिलाओं की चाह है कि वह देश के लिए खेलें और आने वाली नई पीढ़ी की बेटियों को इससे जोड़ें. इस नई शुरुआत में वर्तमान समय में लगभग 400 महिलाएं निशानेबाजी की ट्रेनिंग ले रही हैं. इन्हें कल तक घूंघट वाली भाभी कहा जाता था. आज वह पिस्टल वाली बहू बन गई हैं.
बनारस के एक गांव में चल रही ट्रेनिंग: परिवर्तन की यह तस्वीर वाराणसी के रोहनियां थाना क्षेत्र में देउरा गांव में नजर आ रही है. जहां घर की चौखट और घूंघट तक सीमित रहने वाली गांव की महिलाएं अब राइफल थामकर निशाना साध रही हैं. उनका लक्ष्य सिर्फ निशानेबाजी सीखना नहीं बल्कि वह अपने भीतर के आत्मविश्वास को जगाकर गांव की दूसरी बेटियों के लिए नई राह बना रही हैं.
बेटियों के लिए बना रहीं नई राह: इस नई राह के तहत वह उन्हें बता भी रही हैं कि किस तरीके से युवा पीढ़ी भी निशानेबाजी में अपने सुनहरे भविष्य को गढ़ सकती है. अपनी आत्म सुरक्षा भी कर सकती है. यह महिलाएं ग्रीन आर्मी से जुड़ी हुई हैं. 20 महिलाओं को स्पेशल ट्रेनिंग वाराणसी शहर में दी जा रही है.
यह महिलाएं जिला और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में हिस्सेदारी कर सकेंगी. इसके साथ लगभग 400 महिलाओं को गांव के राइफल शूटिंग रेंज में ट्रेंड किया जा रहा है. ट्रेनिंग लेने वाली महिलाएं कहती हैं कि पहले वह हसुवा खुरपी, फरसा चलाती थी, लेकिन अब वह बंदूक चला रही है.
बुजुर्ग महिलाओं के बुलंद हौसले: महिलाओं ने बताया कि उन्हें सीखने में कोई दिक्कत नहीं हो रही बल्कि यह उनको बेहद आसान लग रहा है. वह इसे सीखकर देश के लिए खेलना चाहती हैं. उनका सपना है कि वह अपने साथ दूसरी लड़कियों को भी इससे जोड़े.
बचपन का सपना अब हो रहा पूरा: बंदूक चलाना सीखने आने वाली दूसरी महिला कहती हैं कि उनका बचपन से ही शौक था, लेकिन शादी-ब्याह जल्दी हो गया. इसके बाद घर-परिवार, बाल-बच्चों की जिम्मेदारियों इतना उलझ गईं कि अपने शौक के बारे में कभी सोचा ही नहीं. जब आज नि:शुल्क मौका मिला है.
रोजाना ले रहीं ट्रेनिंग: महिलाओं ने बताया कि यहां एक्सपर्ट से सीखने का मौका मिल रहा है. यह बहुत अच्छा है. वह हर दिन अपना काम समाप्त करके यहां आ कर डेढ़ घंटे की ट्रेनिंग लेती हैं. वह कहती हैं कि उनकी इच्छा है कि ट्रेनिंग लेकर के बेहतर प्रतियोगिता में हिस्सा लें और मेडल जीतकर ले आएं.
उन्होंने बताया कि शुरुआती दौर में निशानेबाजी सीखने में तो बहुत दिक्कत आ रही थी. एक तो घर से निकलना बहुत मुश्किल था. दूसरा लोगों को समझाना मुश्किल था. अब धीरे-धीरे दिक्कतें दूर हो गई हैं.
हर उम्र की महिलाएं ले रहीं ट्रेनिंग: महिलाओं को ट्रेनिंग देने वाले एक्सपर्ट संतोष सिंह कहते हैं कि निशानेबाजी की कोई उम्र नहीं होती. 8 साल के बाद कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र में निशानेबाजी सीख सकता है. अभी जो महिलाएं आ रही हैं, उनमें 45 से लेकर के 60 साल तक की महिलाएं हैं.
वह हर दिन यहां आती हैं और लगभग डेढ़ घंटे तक उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है. सबसे पहले 10 से 15 मिनट महिलाओं को थ्योरी के बारे में बताया जाता है. इसके बाद उनके प्रैक्टिकल क्लास चलती है. जो महिलाएं किसी दिन यहां नही आ पातीं, उनको घर पर प्रैक्टिस कैसे करनी है, वह भी बताया जाता है.
वह कहते हैं कि हैरानी की बात यह है, कि यह सभी गांव की महिलाएं हैं. इसके बावजूद भी यह छोटी-छोटी बारीकियां आसानी से सीख जा रही हैं. सबसे अच्छी बात यह है कि बिना किसी के सहयोग के यह अपनी प्रैक्टिस भी शुरू कर चुकी है.
उन्होंने बताया कि यह महिलाएं जिला स्तरीय प्रतियोग में हिस्सा ले चुकी हैं. सांसद खेल प्रतियोगियता में भी हिस्सेदारी कर रही हैं. जो बेहतर प्रदर्शन करेगा उसे राज्यस्तरीय प्रतियोगिता के लिए तैयार किया जाएगा.
2600 महिलाओं का समूह: महिलाओं को यहां तक लाने वाले ग्रीन आर्मी के संस्थापक रवि मिश्रा कहते हैं कि ग्रीन आर्मी लगभग 2600 महिलाओं का एक ऐसा समूह है, जो पूर्वांचल के लगभग 270 गांव में जाकर जागरूकता अभियान चलाती हैं. नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ती है.
उन्होंने बताया कि अब तक विभिन्न सामाजिक अभियानों से जुड़कर महिलाओं ने लोगों को जागरूक किया है. इसके तहत जागरूकता अभियान बालिका स्वास्थ्य, महिला स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण इत्यादि विषयों को लेकर काम करती हैं.
इनमें से जो बेहतर होता है, उन्हें उनकी रुचि के अनुसार अलग-अलग गेम में भेजा जाता है. इसी के तहत हम 20 महिलाओं को राइफल चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं. इन्हें निशानेबाजी करना सीखा रहे हैं. उन्होंने बताया कि हमारी महिलाएं मेहनत के साथ इस कला को सीख रही हैं.
शहर में लगभग 20 महिलाएं स्पेशल और गांव में लगभग 400 महिलाएं इससे जुड़कर ट्रेनिंग ले रही हैं. उन्होंने बताया कि हर गेम मेडल के लिए हो जरूरी नहीं है. यह गेम मेडल के साथ महिलाओं के विश्वास के लिए भी है.
(इस प्रेरणादायी स्टोरी को सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों से जरूर साझा करें.)
यह भी पढ़ें: मोबाइल खराब कर रहा बच्चों का मेंटल हेल्थ! जानिए लक्षण और बचाव के उपाय
यह भी पढ़ें: सावधान! तनाव भी दे सकता है कैंसर: 20,000 से ज्यादा सर्जरी करने वाले डॉक्टर का खुलासा