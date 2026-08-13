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2000 फीट लंबे तिरंगे के साथ निकली भव्य तिरंगा यात्रा, डमरू की गूंज और भारत माता के जयकारों से गुंजायमान हुई काशी

2000-फीट लंबे तिरंगे, डमरू वादन और भारत माता के जयकारों के साथ जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और हजारों छात्र यात्रा में शामिल हुए.

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वाराणसी की सड़कों पर उफना देशभक्ति का सैलाब. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 13, 2026 at 10:00 PM IST

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वाराणसी: देश में चल रही तिरंगा यात्रा की कड़ी में आज वाराणसी की सड़कों पर देशभक्ति का सैलाब नजर आया. यहां हजारों की संख्या में छात्र-छात्राएं, मंत्री, विधायक और पुलिस प्रशासन हाथों में झंडा लेकर यात्रा करते हुए नजर आए.

इस यात्रा में सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र 2000 फीट लंबा तिरंगा रहा, जिसे मानव श्रृंखला बनाकर छात्र अपने हाथों में लेकर चलते हुए दिखाई दिए. वाराणसी की इस तिरंगा यात्रा को जिला प्रशासन ने निकाला.

वाराणसी में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह. (Video Credit: ETV Bharat)

डमरू वादन और भारत माता के जयकारों से गूंजी काशी: काशी की संस्कृति के अनुसार डमरू की गूंज के साथ इस यात्रा की शुरुआत की गई. इस मौके पर शहर 'भारत माता की जय' और 'हर-हर महादेव' के उद्घोष से पूरी तरह गूंज रहा था. वाराणसी के काशी विद्यापीठ से निकली यह यात्रा पूरे शहर में भ्रमण करती हुई आगे बढ़ी. कुल 12 प्वाइंट बनाकर इस यात्रा का अलग-अलग स्थानों पर भव्य स्वागत भी किया गया.

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राष्ट्रभक्ति के रंग में रंगी काशी (Photo Credit: ETV Bharat)

जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह मुख्य अतिथि रहे: काशी के लोगों में इस यात्रा को लेकर खासा उत्साह नजर आ रहा था. खास बात यह है कि युवाओं के साथ-साथ महिलाएं और बुजुर्ग भी इस यात्रा में बढ़-चढ़कर शामिल थे. प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह इस यात्रा में मुख्य अतिथि रहे. जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि यह तिरंगा सिर्फ एक ध्वज नहीं, बल्कि भारत की शक्ति, स्वाभिमान और हमारे अटूट संकल्पों का प्रतीक है.

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महिला, बुजुर्ग और युवाओं ने मिलकर दिया एकता का संदेश. (Photo Credit: ETV Bharat)

युवा नौकरी देने में समर्थ हैं: यही वह तिरंगा है जिसके लिए सीमा पर हमारे जवान अपनी जान न्योछावर कर देते हैं. हमारे वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष की दुनिया में भारत की क्षमता का डंका बजाया है और चंद्रमा तक पहुंचकर तिरंगे का मान बढ़ाया है. प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि आज वैश्विक मंचों पर, चाहे ओलंपिक खेल हों या G-20 की ऐतिहासिक अध्यक्षता, तिरंगा भारत के बढ़ते प्रभुत्व का साक्षी बना है. आज का युवा सिर्फ नौकरी मांगने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला समर्थ युवा है.

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भारत माता का स्वरूप और अमर शहीदों की झांकियां बनीं आकर्षण का केंद्र (Photo Credit: ETV Bharat)

काशी विद्यापीठ से संपूर्णानंद विश्वविद्यालय तक राष्ट्र वंदना: आज का युवा भारत का भविष्य ही नहीं, बल्कि भारत का वर्तमान है. राष्ट्रभक्ति से ओत-प्रोत इस यात्रा में विभिन्न रथों पर सवार भारत माता का स्वरूप, अखंड भारत का मानचित्र और अमर शहीदों के चित्रों की प्रदर्शनी लोगों के आकर्षण का केंद्र रही. काशी विद्यापीठ से शुरू होकर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर बढ़ती युवाओं की इस अनवरत भीड़ में पूरी काशी राष्ट्र वंदना में लीन नजर आई.

यह भी पढ़ें- तिरंगा यात्रा: 'भारत माता की जय' के नारों से गूंजा इलाका, भव्य तिरंगा यात्रा में राष्ट्रप्रेम का जनसैलाब

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