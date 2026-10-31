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स्नातक MLC चुनाव जीतने के बाद बाबा विश्वनाथ के दरबार पहुंचे आशुतोष सिंह, कहा- "2027 का सेमीफाइनल जीता"

जीत के बाद काशी पहुंचे सपा के नवनिर्वाचित एमएलसी आशुतोष सिंह ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: स्नातक विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) चुनाव में जीत हासिल करने के बाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आशुतोष सिंह शनिवार को काशी पहुंचे. यहां उन्होंने श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया. इससे पहले उन्होंने लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी के कार्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की थी.

इस दौरान दोनों नेताओं के बीच वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव और पार्टी की आगे की रणनीति पर चर्चा हुई.

सपा के नवनिर्वाचित एमएलसी आशुतोष सिंह. (Video Credit: ETV Bharat) अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद मंदिरों में दर्शन-पूजन: लखनऊ से वाराणसी लौटने के बाद आशुतोष सिंह ने श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर के साथ गणेश मंदिर और दुर्गा मंदिर में भी विधि-विधान से दर्शन-पूजन किया. उन्होंने बताया कि चुनाव परिणाम आने के बाद उन्हें तत्काल लखनऊ जाना पड़ा था. इस वजह से उस समय काशी के मंदिरों में दर्शन नहीं कर सके थे. अब लखनऊ से लौटने के बाद सबसे पहले बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं. बोले- 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल था यह चुनाव: अपनी जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए आशुतोष सिंह ने इसे सामान्य चुनावी सफलता के बजाय एक बड़ी राजनीतिक चुनौती बताया. उन्होंने कहा कि यह चुनाव उनके लिए किसी चुनौती से कम नहीं था और इसे वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा सकता है. उनके मुताबिक, पढ़े-लिखे मतदाताओं और शिक्षकों ने उन्हें जीत दिलाई है. उन्होंने दावा किया कि चुनाव परिणाम से पता चलता है कि काशी के शिक्षक और पढ़े-लिखे लोग अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं. बाबा विश्वनाथ के दरबार पहुंचे आशुतोष सिंह. (Photo Credit: ETV Bharat) कार्यकर्ताओं को दिया जीत का श्रेय: आशुतोष सिंह ने अपनी जीत का श्रेय पार्टी के नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को दिया. उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं ने दिन-रात मेहनत कर चुनाव में अपनी भूमिका निभाई, जिससे यह जीत संभव हो सकी. उन्होंने सभी समर्थकों और सहयोगियों का आभार जताया. साथ ही कहा कि वर्ष 2026 से ही संगठन में नए उत्साह के साथ काम शुरू हो गया है.