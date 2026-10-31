स्नातक MLC चुनाव जीतने के बाद बाबा विश्वनाथ के दरबार पहुंचे आशुतोष सिंह, कहा- "2027 का सेमीफाइनल जीता"
सपा के नवनिर्वाचित एमएलसी आशुतोष सिंह ने जीत के बाद बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और 2027 के चुनाव की रणनीति पर खुलकर बात की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 7:20 PM IST
वाराणसी: स्नातक विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) चुनाव में जीत हासिल करने के बाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आशुतोष सिंह शनिवार को काशी पहुंचे. यहां उन्होंने श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया. इससे पहले उन्होंने लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी के कार्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की थी.
इस दौरान दोनों नेताओं के बीच वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव और पार्टी की आगे की रणनीति पर चर्चा हुई.
अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद मंदिरों में दर्शन-पूजन: लखनऊ से वाराणसी लौटने के बाद आशुतोष सिंह ने श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर के साथ गणेश मंदिर और दुर्गा मंदिर में भी विधि-विधान से दर्शन-पूजन किया. उन्होंने बताया कि चुनाव परिणाम आने के बाद उन्हें तत्काल लखनऊ जाना पड़ा था. इस वजह से उस समय काशी के मंदिरों में दर्शन नहीं कर सके थे. अब लखनऊ से लौटने के बाद सबसे पहले बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं.
बोले- 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल था यह चुनाव: अपनी जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए आशुतोष सिंह ने इसे सामान्य चुनावी सफलता के बजाय एक बड़ी राजनीतिक चुनौती बताया. उन्होंने कहा कि यह चुनाव उनके लिए किसी चुनौती से कम नहीं था और इसे वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा सकता है. उनके मुताबिक, पढ़े-लिखे मतदाताओं और शिक्षकों ने उन्हें जीत दिलाई है. उन्होंने दावा किया कि चुनाव परिणाम से पता चलता है कि काशी के शिक्षक और पढ़े-लिखे लोग अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं.
कार्यकर्ताओं को दिया जीत का श्रेय: आशुतोष सिंह ने अपनी जीत का श्रेय पार्टी के नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को दिया. उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं ने दिन-रात मेहनत कर चुनाव में अपनी भूमिका निभाई, जिससे यह जीत संभव हो सकी. उन्होंने सभी समर्थकों और सहयोगियों का आभार जताया. साथ ही कहा कि वर्ष 2026 से ही संगठन में नए उत्साह के साथ काम शुरू हो गया है.
बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने की तैयारी: आशुतोष सिंह ने कहा कि अब वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पार्टी की गतिविधियां तेज की जाएंगी. इसके लिए प्रत्येक बूथ तक पहुंचने, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और नए लोगों को पार्टी से जोड़ने का प्रयास होगा. उन्होंने कहा कि चुनाव में अलग-अलग वर्गों के लोगों ने अपनी समस्याएं और मांगें उनके सामने रखी हैं. इन मुद्दों को आगे भी उठाना उनकी प्राथमिकता रहेगी.
काशी की यातायात व्यवस्था पर उठाए सवाल: वाराणसी की यातायात व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए आशुतोष सिंह ने कहा कि बनारस गलियों का शहर है, लेकिन प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र होने के बावजूद यहां यातायात की समस्या बनी हुई है. उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान समय बचाने के लिए बाइक से आवागमन करना ज्यादा सुविधाजनक रहा. उनके मुताबिक, चार पहिया वाहन से निकलने पर जिस काम को दो घंटे में पूरा करना होता, उसमें आठ घंटे तक लग सकते थे. इसलिए उन्होंने चुनाव के दौरान बाइक से चलना बेहतर समझा.
बीएचयू में छात्रसंघ बहाली के मुद्दे पर भी बोले: काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) में छात्रसंघ बहाली की मांग को लेकर चल रहे धरना-प्रदर्शन के सवाल पर आशुतोष सिंह ने कहा कि चुनाव में व्यस्त रहने के कारण उन्हें इसकी जानकारी नहीं मिल पाई थी. अब बातचीत के जरिए उन्हें इस मामले की जानकारी मिली है. उन्होंने कहा कि वह पूरे मामले को समझने के बाद वहां जाने का प्रयास करेंगे. छात्रसंघ बहाली की मांग कर रहे छात्रों के मुद्दे को भी वह आगे उठाएंगे.
शिक्षक, कर्मचारी और अन्य वर्गों के मुद्दे उठाने का भरोसा: आशुतोष सिंह ने कहा कि चुनाव लड़ने और जीत हासिल करने के दौरान शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक, राज्य कर्मचारी, मदरसों के शिक्षक, छात्र, अधिवक्ता और पत्रकारों सहित कई वर्गों के लोगों ने अपनी समस्याएं उनके सामने रखीं. उन्होंने भरोसा दिलाया कि इन सभी वर्गों की मांगों और समस्याओं को उचित मंच पर उठाने की कोशिश करेंगे. उनके मुताबिक, जनता की आवाज को सामने लाना और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करना उनकी प्राथमिकता होगी. उन्होंने कहा कि अब चुनाव में मिले जनसमर्थन को संगठन की मजबूती में बदलने का समय है और वर्ष 2027 की तैयारी बूथ स्तर से शुरू की जाएगी.
यह भी पढ़ें- मथुरा में संस्कृत के 40 विद्यालय, पढ़ा रहे 68 शिक्षक, 184 पदों पर 10 साल से नहीं हुई भर्ती, जर्जर बिल्डिंग में बच्चे पड़ रहे 'देवभाषा'