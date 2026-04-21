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अक्षय तृतीया पर "चमका" वाराणसी का सर्राफा बाजार; 1500 करोड़ का सोना बिका, सिक्के-चेन रहे पहली पसंद

हिन्दू धर्म की मान्यता के अनुसार अक्षय तृतीया पावन पर्व है. इस दिन नई चीजों की खरीदारी और दान-पुण्य की मान्यता है.

अक्षय तृतीया पर खूब बिका सोना.
अक्षय तृतीया पर खूब बिका सोना. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 21, 2026 at 7:59 AM IST

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वाराणसी : अक्षय तृतीया के अवसर पर वाराणसी के सराफा बाजार में खूब रौनक रही. सराफा बाजार से लेकर ऑटोमोबाइल और बर्तन मंडी तक, हर ओर ग्राहकों की भीड़ उमड़ी. सबसे अधिक रौनक ज्वैलरी शॉप पर देखने को मिली. महिलाओं ने पारंपरिक आभूषण खरीदे और पुरुषों ने अपनी मनपसंद गाड़ियों की खरीदारी की. अनुमान के मुताबिक लगभग ₹1,500 करोड़ का गोल्ड सिल्वर का व्यापार अक्षय तृतीया के दिन हुआ.

अक्षय तृतीया पर खूब बिके आभूषण.
अक्षय तृतीया पर खूब बिके आभूषण. (Photo Credit : ETV Bharat)


अक्षय तृतीया के दिन कोई भी शुभ कार्य, जैसे कि- गृह प्रवेश, गाड़ी खरीदना, सोना आदि खरीदना, इन सबके लिए मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती है. ऐसे में लोग अपने घरों से सोना, गाड़ी आदि की खरीदारी करने के लिए निकलते हैं. यह हिन्दू धर्म की मान्यताओं के अनुसार एक पावन पर्व है. इस दिन लोग जमकर खरीदारी करते हैं और दान-पुण्य भी करते हैं. इसी क्रम में वाराणसी में अक्षय तृतीया के अवसर पर लोगों ने खूब पैसे खर्च किए हैं. सबसे अधिक गहनों और वाहनों पर खर्च हुए हैं.

अक्षय तृतीया पर आभूषणों की खरीदारी.
अक्षय तृतीया पर आभूषणों की खरीदारी. (Photo Credit : ETV Bharat)

₹1500 करोड़ का हुआ कारोबार : बनारस स्वर्ण एसोसिएशन के पदाधिकारी शैलेश शर्मा बताते हैं कि शादियों का सीजन और अक्षय तृतीया का शुभ अवसर होने के कारण बाजार में खूब बिक्री हुई है. यह व्यापार सिर्फ ज्वैलरी मार्केट में ही नहीं हुआ है, बल्कि ऑटोमोबाइल और बर्तन के मार्केट में भी खूब बाजार चमका है. ग्राहकों ने गले के हार, मांगटीका, झुमके, अंगूठी जैसे गहनों की खरीद की है. रविवार की बात करें तो केवल सराफा सेक्टर में ही 300 करोड़ रुपयों से अधिक का व्यापार हुआ है. सर्राफा बाजार में अब तक लगभग 1,500 करोड़ का कारोबार हुआ है.

अक्षय तृतीया पर आभूषणों की खरीदारी.
अक्षय तृतीया पर आभूषणों की खरीदारी. (Photo Credit : ETV Bharat)

ज्वेलरी कारोबार में 20 फीसदी की बढ़ोतरी : चेतमणि ज्वेलर्स लहुराबीर की निदेशक गुंजन अग्रवाल ने बताया कि शहर के सिगरा, रविंद्रपुरी, रथयात्रा, लहुराबीर और अन्य प्रमुख बाजारों में ग्राहकों की भीड़ रही. इस बार कारोबार में करीब 20 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है. इस बार की खरीदारी में आधुनिक और परंपरागत तरीके से बने गहने लोगों ने काफी पसंद किए हैं. ग्राहकों को येलो ज्वेलरी और एंटीक ज्वेलरी काफी पसंद आ रही है. साथ ही हल्के मॉडर्न डिजाइन और इटालियन ज्वेलरी लोगों को काफी पसंद आए हैं. महिलाओं के साथ ही पुरुषों में ज्वेलरी खरीद का क्रेज दिखा है. पुरुषों ने सबसे अधिक चेन और ब्रेसलेट की खरीद की है.

गुलाबी मीनाकारी और पारंपरिक कारीगरी की डिमांड : गुंजन अग्रवाल बताती हैं कि इस बार वाराणसी में चांदी के आभूषणों में गुलाबी मीनाकारी और पारंपरिक कारीगरी की डिमांड काफी रही है. हाथीकड़ा, चांदबाला, चोकर, नेकलेस और अंगूठी भी आकर्षण का केंद्र बने रहे. इनमें गुलाबी मीनाकारी और परताज की कला को लोगों ने खूब पसंद किया है. बाजार में इटालियन ज्वेलरी की शुरुआत करीब 10 हजार रुपये से हो रही है, जबकि डायमंड ज्वेलरी पांच हजार रुपये की शुरुआती रेंज में उपलब्ध हैं.

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