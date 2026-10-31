वाराणसी को मिली तीन नई ट्रेनों की सौगात, यूपी की पहली स्लीपर वंदे भारत को रेल मंत्री ने दिखाई हरी झंडी
वाराणसी से यूपी की पहली स्लीपर वंदे भारत और दो नई मेमू ट्रेनों की शुरुआत रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और सीएम योगी ने की है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 8:13 PM IST
वाराणसी/प्रयागराज: दिवाली से पहले वाराणसी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के यात्रियों को रेलवे की ओर से तीन नई ट्रेनों की सौगात मिली है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में बनारस रेलवे स्टेशन से उत्तर प्रदेश की पहली स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई.
इसके साथ ही वाराणसी सिटी से राजातालाब और प्रयागराज रामबाग से वाराणसी के बीच दो मेमू ट्रेन सेवाओं की भी शुरुआत हुई. इन ट्रेनों से रोजाना सफर करने वाले यात्रियों, छात्रों, नौकरीपेशा लोगों, किसानों, कारोबारियों और पर्यटकों को राहत मिलने की उम्मीद है.
वाराणसी सिटी से राजातालाब के बीच चलेगी मेमू ट्रेन: नई मेमू ट्रेन सेवा वाराणसी सिटी और राजातालाब के बीच शुरू की गई है. यह ट्रेन रोजाना आठ फेरे लगाएगी, जिससे यात्रियों को दिनभर आने-जाने की सुविधा मिलेगी. ट्रेन संख्या 65135 वाराणसी सिटी से सुबह 5:15 बजे रवाना होगी और वाराणसी जंक्शन, बनारस, भुल्लनपुर हॉल्ट और हरदत्तपुर स्टेशनों पर रुकते हुए सुबह 6:15 बजे राजातालाब पहुंचेगी. वापसी में ट्रेन सुबह 6:55 बजे राजातालाब से चलेगी और निर्धारित स्टेशनों पर रुकते हुए सुबह 8 बजे वाराणसी सिटी पहुंचेगी.
एक बार में 2,214 यात्रियों के सफर की सुविधा: वाराणसी सिटी-राजातालाब मेमू ट्रेन में एक बार में करीब 2,214 यात्रियों के सफर करने की क्षमता बताई गई है. इस ट्रेन का किराया 95 रुपये रखा गया है. मासिक सीजन टिकट (एमएसटी) के जरिए नियमित यात्रियों को और कम खर्च में सफर करने की सुविधा मिल सकेगी. इस ट्रेन से वाराणसी और आसपास के इलाकों के बीच रोजाना आने-जाने वाले लोगों को फायदा होगा.
प्रयागराज रामबाग से वाराणसी के बीच भी शुरू हुई मेमू सेवा: रेलवे ने प्रयागराज रामबाग और वाराणसी के बीच भी मेमू ट्रेन सेवा शुरू की है. यह ट्रेन संख्या 65123 और 65124 के नाम से संचालित होगी. उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, बनारस से सुबह 7 बजे रवाना होकर यह ट्रेन माधोसिंह और ज्ञानपुर रोड सहित निर्धारित स्टेशनों पर रुकते हुए प्रयागराज रामबाग पहुंचेगी. वापसी में भी इस रूट पर ट्रेन सेवा उपलब्ध रहेगी, जिससे छात्रों, नौकरीपेशा लोगों और कारोबारियों को आने-जाने में सुविधा मिलेगी.
छात्रों और दैनिक यात्रियों को मिलेगा फायदा: प्रयागराज और वाराणसी के बीच शुरू हुई मेमू सेवा से दोनों शहरों के बीच रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है. दी गई जानकारी के मुताबिक, इस रूट पर छात्रों के लिए किराया 220 रुपये बताया गया है. नियमित यात्रियों को एमएसटी की सुविधा देने की भी बात कही गई है. इन दोनों मेमू सेवाओं से वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों की लोकल रेल कनेक्टिविटी मजबूत होने की उम्मीद है.
वाराणसी से दिल्ली के लिए शुरू होगी स्लीपर वंदे भारत: इन दो मेमू ट्रेनों के साथ वाराणसी से नई दिल्ली के बीच उत्तर प्रदेश की पहली स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस की भी शुरुआत की गई है. प्रस्तावित समय के अनुसार, यह ट्रेन रात 8:50 बजे वाराणसी से रवाना होकर अगले दिन सुबह करीब 6 बजे दिल्ली पहुंचेगी. रास्ते में प्रयागराज, कानपुर, अलीगढ़ और गाजियाबाद में इसके ठहराव होंगे. वापसी में ट्रेन रात 9:40 बजे दिल्ली से रवाना होकर अगले दिन सुबह 6:45 बजे वाराणसी पहुंचेगी.
किराया और नियमित संचालन का शेड्यूल अभी बाकी: स्लीपर वंदे भारत के किराये और नियमित संचालन की तारीख को लेकर अभी अंतिम जानकारी जारी नहीं हुई है. उत्तर रेलवे के वाराणसी जंक्शन के स्टेशन डायरेक्टर अर्पित गुप्ता ने बताया कि इस संबंध में जल्द स्थिति स्पष्ट की जाएगी. उन्होंने कहा कि त्योहार से पहले ट्रेन का संचालन शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं. इस ट्रेन से वाराणसी और दिल्ली के बीच रात में आरामदायक सफर की सुविधा मिलने की उम्मीद है.
बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को लेकर भी रेल मंत्री का ऐलान: कार्यक्रम के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वाराणसी से होकर गुजरने वाले नए बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की भी जानकारी दी. प्रस्तावित कॉरिडोर से लखनऊ और प्रयागराज को भी जोड़ने की योजना है. रेल मंत्री ने कहा कि इस परियोजना का डिजाइन, निर्माण से जुड़ा नक्शा और अन्य तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. उन्होंने बताया कि परियोजना को मेक इन इंडिया के तहत आगे बढ़ाया जाएगा.
दिल्ली से कानपुर और आगरा का सफर होगा कम समय में पूरा: अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रस्तावित बुलेट ट्रेन कॉरिडोर से दिल्ली से कानपुर का सफर एक घंटे 45 मिनट और दिल्ली से आगरा का सफर 59 मिनट में पूरा हो सकेगा. उनके मुताबिक, दिल्ली से वाराणसी की दूरी करीब 3 घंटे 33 मिनट में और दिल्ली से लखनऊ की दूरी 2 घंटे 12 मिनट में तय की जा सकेगी. रेल मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में इस कॉरिडोर पर काम शुरू करने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं. हालांकि, परियोजना के निर्माण और संचालन की समय-सीमा को लेकर विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है.
रेल बजट को लेकर सपा और कांग्रेस पर साधा निशाना: कार्यक्रम में रेल मंत्री ने उत्तर प्रदेश में रेलवे के विकास को लेकर पिछली सरकारों पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि जब प्रदेश में समाजवादी पार्टी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब उत्तर प्रदेश को रेलवे के लिए करीब 1,000 करोड़ रुपये का बजट मिलता था. उनके मुताबिक, अब यह बजट बढ़कर करीब 20,000 करोड़ रुपये हो गया है. उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार उत्तर प्रदेश में रेलवे के विकास और यात्रियों की सुविधाओं पर काम कर रही है.
मुख्यमंत्री योगी बोले- स्लीपर वंदे भारत से दिल्ली का सफर होगा आसान: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि सरदार वल्लभभाई पटेल की 151वीं जयंती के मौके पर रेलवे की ये नई सुविधाएं उत्तर प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण हैं. उन्होंने कहा कि पहले प्रदेश में रेलवे की स्थिति बेहतर नहीं थी और कई जगहों पर ब्रॉडगेज तथा मीटरगेज की अलग-अलग व्यवस्थाएं थीं. मुख्यमंत्री के मुताबिक, अब प्रदेश में रेलवे लाइनों का ब्रॉडगेज में बदलाव और विद्युतीकरण का काम बड़े स्तर पर हुआ है. उन्होंने कहा कि पहले काशी से दिल्ली तक रेल यात्रा में 13 से 14 घंटे लगते थे, जबकि स्लीपर वंदे भारत से यह सफर करीब नौ घंटे में पूरा हो सकेगा.
2019 में बनारस को मिली थी पहली वंदे भारत: योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्ष 2019 में पहली वंदे भारत ट्रेन बनारस को मिली थी, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से की थी. अब स्लीपर वंदे भारत से यात्रियों को रात में सफर करने की नई सुविधा मिलेगी. उन्होंने कहा कि मेमू ट्रेनों के संचालन से वाराणसी आने वाले पर्यटकों, किसानों और स्थानीय यात्रियों को भी लाभ होगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी काम को आगे बढ़ाने के लिए इच्छाशक्ति जरूरी है और मजबूत प्रयासों से बदलाव संभव है.
प्रयागराज में केशव मौर्य ने दो मेमू ट्रेनों को भी दिखाई हरी झंडी: भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए वाराणसी और नई दिल्ली के बीच स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत की गई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इसके साथ ही प्रयागराज के रामबाग रेलवे स्टेशन पर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ट्रेन का स्वागत किया और उसे आगे के सफर के लिए रवाना किया. इस मौके पर उन्होंने प्रयागराज और वाराणसी के बीच दो नई मेमू (MEMU) ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई.
प्रयागराज-वाराणसी के बीच दो मेमू ट्रेनें शुरू: उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि नई मेमू ट्रेनों से प्रयागराज और वाराणसी के बीच रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी. 12 कोच वाली ये ट्रेनें इस रूट पर सीमित ठहराव के साथ चलेंगी. दावा है कि इनके संचालन से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय करीब 45 मिनट तक कम हो जाएगा. इससे नौकरीपेशा लोगों, छात्रों और आम यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है.
रात में सफर कर सुबह दिल्ली पहुंचेंगे यात्री: वाराणसी से नई दिल्ली के बीच शुरू हुई स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस लंबी दूरी की रात की यात्रा को आसान बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है. प्रस्तावित समय-सारिणी के अनुसार, ट्रेन रात में वाराणसी से रवाना होगी और प्रयागराज तथा कानपुर में ठहरते हुए सुबह नई दिल्ली पहुंचेगी. वापसी में भी यह ट्रेन नई दिल्ली से वाराणसी के लिए चलेगी. स्लीपर कोच होने के कारण यात्रियों को रातभर आराम से सफर करने की सुविधा मिलेगी.
आधुनिक सुविधाओं और सुरक्षा पर जोर: स्लीपर वंदे भारत में आधुनिक सुविधाओं और सुरक्षा मानकों पर विशेष ध्यान दिया गया है. इसका उद्देश्य यात्रियों को कम समय में आरामदायक सफर उपलब्ध कराना है. ट्रेन के शुरू होने से वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर और दिल्ली के बीच रेल संपर्क को नई सुविधा मिलेगी. खासकर रात में लंबी दूरी तय करने वाले यात्रियों को इसका लाभ मिल सकता है.
केशव मौर्य बोले- वंदे भारत प्रधानमंत्री के सपनों की उड़ान: ट्रेनों को रवाना करने के बाद मीडिया से बातचीत में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों की उड़ान है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री देशवासियों को सुरक्षित, आरामदायक और आधुनिक तकनीक से लैस तेज रेल यात्रा की सुविधा देना चाहते हैं. भारतीय रेलवे ने पहले चेयरकार और अब स्लीपर श्रेणी की सेमी-हाईस्पीड ट्रेन शुरू करके इस दिशा में कदम बढ़ाया है. उनके मुताबिक, देश के कई प्रमुख रेलवे स्टेशन अब इस आधुनिक रेल नेटवर्क से जुड़ चुके हैं.
आने वाले समय में आधुनिक रेल सेवाओं का विस्तार: केशव मौर्य ने कहा कि आने वाले समय में देश की अधिकतर नियमित रेल सेवाओं को आधुनिक सुविधाओं और तकनीक से जोड़ने की दिशा में काम किया जाएगा. उन्होंने कहा कि रेलवे के आधुनिकीकरण से यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी. स्लीपर वंदे भारत इसी प्रयास का हिस्सा है. उनके मुताबिक, इससे लंबी दूरी की रेल यात्रा पहले से अधिक सुविधाजनक होगी.
एमएलसी चुनाव के नतीजों पर विपक्ष को घेरा: कार्यक्रम के दौरान राजनीतिक सवालों का जवाब देते हुए उपमुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधा. उन्होंने हालिया विधान परिषद (एमएलसी) चुनावों का जिक्र करते हुए दावा किया कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद में भाजपा के करीब 83 सदस्य हैं, जबकि विपक्ष के सदस्यों की संख्या 12 से 15 के बीच है. उन्होंने कहा कि हालिया 11 सीटों के एमएलसी चुनाव में भाजपा ने छह सीटों पर जीत हासिल की, जबकि विपक्ष को पांच सीटें मिलीं. मौर्य ने विपक्ष के राजनीतिक दावों पर भी सवाल उठाए.
बोले- 2027 नहीं, 2047 तक की तैयारी कर रही भाजपा: केशव मौर्य ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि पांच सीटें जीतने के बाद भी विपक्ष सत्ता में आने और मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहा है. उन्होंने कहा कि विपक्ष को वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर ऐसे दावे करने के बजाय अपनी स्थिति पर ध्यान देना चाहिए. उपमुख्यमंत्री ने दावा किया कि भाजपा वर्ष 2047 और उसके बाद भी जनसेवा, सुशासन और प्रदेश के विकास के संकल्प के साथ आगे बढ़ती रहेगी. उन्होंने कहा कि विपक्ष सदन में अपनी चुनिंदा सीटों की जीत पर ही संतोष करता रह जाएगा.
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