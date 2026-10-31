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वाराणसी को मिली तीन नई ट्रेनों की सौगात, यूपी की पहली स्लीपर वंदे भारत को रेल मंत्री ने दिखाई हरी झंडी

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और सीएम योगी ने दिखाई हरी झंडी, बनारस से दिल्ली का सफर होगा आसान. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी/प्रयागराज: दिवाली से पहले वाराणसी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के यात्रियों को रेलवे की ओर से तीन नई ट्रेनों की सौगात मिली है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में बनारस रेलवे स्टेशन से उत्तर प्रदेश की पहली स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई.

इसके साथ ही वाराणसी सिटी से राजातालाब और प्रयागराज रामबाग से वाराणसी के बीच दो मेमू ट्रेन सेवाओं की भी शुरुआत हुई. इन ट्रेनों से रोजाना सफर करने वाले यात्रियों, छात्रों, नौकरीपेशा लोगों, किसानों, कारोबारियों और पर्यटकों को राहत मिलने की उम्मीद है.

यूपी की पहली स्लीपर वंदे भारत और 2 नई मेमू ट्रेनों का हुआ शुभारंभ. (Video Credit: ETV Bharat) वाराणसी सिटी से राजातालाब के बीच चलेगी मेमू ट्रेन: नई मेमू ट्रेन सेवा वाराणसी सिटी और राजातालाब के बीच शुरू की गई है. यह ट्रेन रोजाना आठ फेरे लगाएगी, जिससे यात्रियों को दिनभर आने-जाने की सुविधा मिलेगी. ट्रेन संख्या 65135 वाराणसी सिटी से सुबह 5:15 बजे रवाना होगी और वाराणसी जंक्शन, बनारस, भुल्लनपुर हॉल्ट और हरदत्तपुर स्टेशनों पर रुकते हुए सुबह 6:15 बजे राजातालाब पहुंचेगी. वापसी में ट्रेन सुबह 6:55 बजे राजातालाब से चलेगी और निर्धारित स्टेशनों पर रुकते हुए सुबह 8 बजे वाराणसी सिटी पहुंचेगी. एक बार में 2,214 यात्रियों के सफर की सुविधा: वाराणसी सिटी-राजातालाब मेमू ट्रेन में एक बार में करीब 2,214 यात्रियों के सफर करने की क्षमता बताई गई है. इस ट्रेन का किराया 95 रुपये रखा गया है. मासिक सीजन टिकट (एमएसटी) के जरिए नियमित यात्रियों को और कम खर्च में सफर करने की सुविधा मिल सकेगी. इस ट्रेन से वाराणसी और आसपास के इलाकों के बीच रोजाना आने-जाने वाले लोगों को फायदा होगा. प्रयागराज रामबाग से वाराणसी के बीच भी शुरू हुई मेमू सेवा: रेलवे ने प्रयागराज रामबाग और वाराणसी के बीच भी मेमू ट्रेन सेवा शुरू की है. यह ट्रेन संख्या 65123 और 65124 के नाम से संचालित होगी. उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, बनारस से सुबह 7 बजे रवाना होकर यह ट्रेन माधोसिंह और ज्ञानपुर रोड सहित निर्धारित स्टेशनों पर रुकते हुए प्रयागराज रामबाग पहुंचेगी. वापसी में भी इस रूट पर ट्रेन सेवा उपलब्ध रहेगी, जिससे छात्रों, नौकरीपेशा लोगों और कारोबारियों को आने-जाने में सुविधा मिलेगी. वाराणसी सिटी से राजातालाब के बीच रोजाना 8 फेरे लगाएगी मेमू ट्रेन. (Photo Credit: ETV Bharat) छात्रों और दैनिक यात्रियों को मिलेगा फायदा: प्रयागराज और वाराणसी के बीच शुरू हुई मेमू सेवा से दोनों शहरों के बीच रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है. दी गई जानकारी के मुताबिक, इस रूट पर छात्रों के लिए किराया 220 रुपये बताया गया है. नियमित यात्रियों को एमएसटी की सुविधा देने की भी बात कही गई है. इन दोनों मेमू सेवाओं से वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों की लोकल रेल कनेक्टिविटी मजबूत होने की उम्मीद है. वाराणसी से दिल्ली के लिए शुरू होगी स्लीपर वंदे भारत: इन दो मेमू ट्रेनों के साथ वाराणसी से नई दिल्ली के बीच उत्तर प्रदेश की पहली स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस की भी शुरुआत की गई है. प्रस्तावित समय के अनुसार, यह ट्रेन रात 8:50 बजे वाराणसी से रवाना होकर अगले दिन सुबह करीब 6 बजे दिल्ली पहुंचेगी. रास्ते में प्रयागराज, कानपुर, अलीगढ़ और गाजियाबाद में इसके ठहराव होंगे. वापसी में ट्रेन रात 9:40 बजे दिल्ली से रवाना होकर अगले दिन सुबह 6:45 बजे वाराणसी पहुंचेगी. किराया और नियमित संचालन का शेड्यूल अभी बाकी: स्लीपर वंदे भारत के किराये और नियमित संचालन की तारीख को लेकर अभी अंतिम जानकारी जारी नहीं हुई है. उत्तर रेलवे के वाराणसी जंक्शन के स्टेशन डायरेक्टर अर्पित गुप्ता ने बताया कि इस संबंध में जल्द स्थिति स्पष्ट की जाएगी. उन्होंने कहा कि त्योहार से पहले ट्रेन का संचालन शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं. इस ट्रेन से वाराणसी और दिल्ली के बीच रात में आरामदायक सफर की सुविधा मिलने की उम्मीद है. दैनिक यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत. (Photo Credit: ETV Bharat) बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को लेकर भी रेल मंत्री का ऐलान: कार्यक्रम के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वाराणसी से होकर गुजरने वाले नए बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की भी जानकारी दी. प्रस्तावित कॉरिडोर से लखनऊ और प्रयागराज को भी जोड़ने की योजना है. रेल मंत्री ने कहा कि इस परियोजना का डिजाइन, निर्माण से जुड़ा नक्शा और अन्य तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. उन्होंने बताया कि परियोजना को मेक इन इंडिया के तहत आगे बढ़ाया जाएगा. दिल्ली से कानपुर और आगरा का सफर होगा कम समय में पूरा: अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रस्तावित बुलेट ट्रेन कॉरिडोर से दिल्ली से कानपुर का सफर एक घंटे 45 मिनट और दिल्ली से आगरा का सफर 59 मिनट में पूरा हो सकेगा. उनके मुताबिक, दिल्ली से वाराणसी की दूरी करीब 3 घंटे 33 मिनट में और दिल्ली से लखनऊ की दूरी 2 घंटे 12 मिनट में तय की जा सकेगी. रेल मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में इस कॉरिडोर पर काम शुरू करने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं. हालांकि, परियोजना के निर्माण और संचालन की समय-सीमा को लेकर विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है. रेल बजट को लेकर सपा और कांग्रेस पर साधा निशाना: कार्यक्रम में रेल मंत्री ने उत्तर प्रदेश में रेलवे के विकास को लेकर पिछली सरकारों पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि जब प्रदेश में समाजवादी पार्टी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब उत्तर प्रदेश को रेलवे के लिए करीब 1,000 करोड़ रुपये का बजट मिलता था. उनके मुताबिक, अब यह बजट बढ़कर करीब 20,000 करोड़ रुपये हो गया है. उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार उत्तर प्रदेश में रेलवे के विकास और यात्रियों की सुविधाओं पर काम कर रही है. दिल्ली से बनारस का सफर महज 3 घंटे 33 मिनट में होगा पूरा. (Photo Credit: ETV Bharat)