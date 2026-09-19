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वाराणसी को मिलेगी 250 नई इलेक्ट्रिक बसों की सौगात, हर 3 से 5 मिनट में मिलेगी बस

वाराणसी में जल्द ही 250 नई इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर उतरेंगी. इससे यात्रियों को हर 3 से 5 मिनट में बस मिलेगी.

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कड़सड़ा और वीरापट्टी में बनेंगे वर्कशॉप: 5-5 एकड़ जमीन पर स्थापित होंगे हाईटेक चार्जिंग स्टेशन (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 19, 2026 at 7:51 PM IST

3 Min Read
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वाराणसी: श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के लोकार्पण और बेहतर कनेक्टिविटी के बाद वाराणसी में पर्यटकों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है. यात्रियों की बढ़ती संख्या और जरूरतों को देखते हुए योगी सरकार सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक और सुविधाजनक बनाने पर जोर दे रही है. वाराणसी को जल्द ही 250 नई इलेक्ट्रिक बसों की सौगात मिलने वाली है. बसों के रख-रखाव और चार्जिंग की सुविधा के लिए दो स्थानों पर 5-5 एकड़ की जमीन भी चिह्नित की गई है.

शहर के बेड़े में शामिल होंगी 150 छोटी और 100 बड़ी बसें: क्षेत्रीय प्रबंधक वाराणसी परशुराम पांडेय ने बताया कि वाराणसी सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के बेड़े में शामिल होने वाली 250 नई इलेक्ट्रिक बसों में 150 बसें 28 सीटर और 100 बसें 38 सीटर होंगी. वर्तमान में 28 सीटर 50 इलेक्ट्रिक बसें वाराणसी में संचालित हो रही हैं. नई 250 बसों के बेड़े में शामिल होने के बाद वाराणसी में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़कर करीब 300 हो जाएगी. बसों की संख्या बढ़ने से यात्रियों का बसों का इंतजार खत्म हो जाएगा और अलग-अलग रूटों पर लगभग हर 3 से 5 मिनट के अंतराल में बस उपलब्ध होगी.

एक बार फुल चार्ज होने पर 250 किमी तक चलेंगी बसें: क्षेत्रीय प्रबंधक ने बताया कि नई इलेक्ट्रिक बसों की खासियत उनकी लंबी दूरी तय करने की क्षमता होगी. एक बार पूरी तरह चार्ज होने के बाद नई बसें करीब 250 किलोमीटर तक चल सकेंगी. इसके मुकाबले वर्तमान में संचालित इलेक्ट्रिक बसें एक बार चार्ज होने पर लगभग 115 किलोमीटर तक ही चलती हैं. इससे इलेक्ट्रिक बसों को शहर के साथ-साथ लंबी दूरी और ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े रूटों पर भी आसानी से संचालित करने में मदद मिलेगी.

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पैनिक बटन, सीसीटीवी और GPS से लैस होंगी बसें: प्रदूषण कम करने में भी मिलेगी बड़ी मदद (Photo Credit: ETV Bharat)

कड़सड़ा और वीरापट्टी में विकसित होंगे आधुनिक वर्कशॉप: वाराणसी सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के एआरएम ए.के. सिंह ने बताया कि नई बसों के संचालन के लिए कड़सड़ा और वीरापट्टी में पांच-पांच एकड़ जमीन नगर विकास विभाग को हस्तांतरित हो चुकी है. इस स्थान पर चार्जिंग स्टेशन और वर्कशॉप विकसित किए जाएंगे. वहीं बसों की आपातकालीन चार्जिंग के लिए सारनाथ, परेड कोठी और मड़वा में भी चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध रहेगी. नई बसें यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिहाज से पहले की ई-बसों की तरह आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगी.

सीसीटीवी, जीपीएस और पैनिक बटन से सुरक्षित होगा सफर: सभी बसें वातानुकूलित होंगी तथा इनमें पैनिक बटन, सीसीटीवी कैमरे और जीपीएस की सुविधा उपलब्ध रहेगी. नई बसों के संचालन से यात्रियों को सार्वजनिक परिवहन का अधिक आरामदायक और सुरक्षित विकल्प मिलेगा. उन्होंने बताया कि 250 इलेक्ट्रिक बसों के प्रस्ताव को कैबिनेट से पहले ही मंजूरी मिल चुकी है और नियमानुसार आगे की प्रक्रिया जारी है. नई बसों के बेड़े में शामिल होने से वाराणसी में सार्वजनिक परिवहन का नेटवर्क और मजबूत होगा.

प्रदूषण मुक्त और सुगम सफर की दिशा में बढ़ा कदम: शहर से लेकर गांव तक लोगों को आधुनिक सार्वजनिक परिवहन की सुविधा मिलने के साथ ही निजी वाहनों पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी. शहरी यातायात को रफ्तार देने के लिए रोपवे का निर्माण कार्य पहले से चल रहा है. वहीं इलेक्ट्रिक बसों के बेड़े का विस्तार सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है. इन बसों के संचालन से डीजल आधारित वाहनों की तुलना में प्रदूषण कम होगा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा.

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