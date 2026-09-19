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वाराणसी को मिलेगी 250 नई इलेक्ट्रिक बसों की सौगात, हर 3 से 5 मिनट में मिलेगी बस

कड़सड़ा और वीरापट्टी में बनेंगे वर्कशॉप: 5-5 एकड़ जमीन पर स्थापित होंगे हाईटेक चार्जिंग स्टेशन ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के लोकार्पण और बेहतर कनेक्टिविटी के बाद वाराणसी में पर्यटकों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है. यात्रियों की बढ़ती संख्या और जरूरतों को देखते हुए योगी सरकार सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक और सुविधाजनक बनाने पर जोर दे रही है. वाराणसी को जल्द ही 250 नई इलेक्ट्रिक बसों की सौगात मिलने वाली है. बसों के रख-रखाव और चार्जिंग की सुविधा के लिए दो स्थानों पर 5-5 एकड़ की जमीन भी चिह्नित की गई है. शहर के बेड़े में शामिल होंगी 150 छोटी और 100 बड़ी बसें: क्षेत्रीय प्रबंधक वाराणसी परशुराम पांडेय ने बताया कि वाराणसी सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के बेड़े में शामिल होने वाली 250 नई इलेक्ट्रिक बसों में 150 बसें 28 सीटर और 100 बसें 38 सीटर होंगी. वर्तमान में 28 सीटर 50 इलेक्ट्रिक बसें वाराणसी में संचालित हो रही हैं. नई 250 बसों के बेड़े में शामिल होने के बाद वाराणसी में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़कर करीब 300 हो जाएगी. बसों की संख्या बढ़ने से यात्रियों का बसों का इंतजार खत्म हो जाएगा और अलग-अलग रूटों पर लगभग हर 3 से 5 मिनट के अंतराल में बस उपलब्ध होगी. एक बार फुल चार्ज होने पर 250 किमी तक चलेंगी बसें: क्षेत्रीय प्रबंधक ने बताया कि नई इलेक्ट्रिक बसों की खासियत उनकी लंबी दूरी तय करने की क्षमता होगी. एक बार पूरी तरह चार्ज होने के बाद नई बसें करीब 250 किलोमीटर तक चल सकेंगी. इसके मुकाबले वर्तमान में संचालित इलेक्ट्रिक बसें एक बार चार्ज होने पर लगभग 115 किलोमीटर तक ही चलती हैं. इससे इलेक्ट्रिक बसों को शहर के साथ-साथ लंबी दूरी और ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े रूटों पर भी आसानी से संचालित करने में मदद मिलेगी. पैनिक बटन, सीसीटीवी और GPS से लैस होंगी बसें: प्रदूषण कम करने में भी मिलेगी बड़ी मदद (Photo Credit: ETV Bharat)