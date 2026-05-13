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गविष्ठी यात्रा; गाय की रक्षा के लिए काशी में हुंकार भरेंगे जगद्गुरु अविमुक्तेश्वरानंद, पढ़ें खास बातें

गोरखपुर से निकली 81 दिवसीय गविष्ठी गौरक्षार्थ धर्मयुद्ध यात्रा बुधवार को मिर्जापुर से होते हुए काशी पहुंचेगी.

अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की गविष्ठी यात्रा.
अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की गविष्ठी यात्रा. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 13, 2026 at 7:30 AM IST

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वाराणसी : ज्योतिष पीठाधीश्वर जगदगुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के सान्निध्य में गोरखपुर से निकली 81 दिवसीय गविष्ठी गौरक्षार्थ धर्मयुद्ध यात्रा बुधवार को मिर्जापुर से होते हुए काशी पहुंचेगी. गविष्ठी यात्रा के काशी पहुंचने पर समस्त विधानसभाओं में सनातनी जनता शंकराचार्य जी का भव्य स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करेगी. यह 81 दिवसीय गविष्ठी यात्रा प्रदेश के समस्त 503 विधानसभाओं में जाएगी.


बता दें, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती गौरक्षा और गाय को राष्ट्र माता का दर्जा देने की मुहिम के साथ यात्रा निकाल रहे हैं. उनकी यह यात्रा प्रदेशभर से गुजरने वाली है. इसकी शुरुआत उन्होंने गोरखपुर से ही है. बीते दिनों शंकराचार्य काशी में ही थे, जहां उन्होंने इस यात्रा का ऐलान किया था. उन्होंने कहा था कि गौमाता को राष्ट्र माता एवं राज्य माता घोषित कर उनके प्राणों की रक्षा करने में सरकार के सामने क्या कठिनाई है? क्या अब गौमांस के व्यापार से ही भारत का पेट भरेगा. गौमाता की रक्षा एवं प्रतिष्ठा के लिए सरकार को स्वयं सज्ञान लेकर कानून बनाना चाहिए.

शंकराचार्य की सरकार से मांग : अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा है कि हमारी सरकार से यही मांग है कि गौमाता को माता कहो, पशु सूची से हटाओ और उनका मांस बेचना बंद करो. सरकार ने अभी तक हमारी बात नहीं मानी है. आगे हमारी यह बात मानी जाए, यही हम चाहते हैं. शंकराचार्य का कहना है कि सनातन धर्म में गौमाता पशु नहीं बल्कि धर्म, संस्कृति और सृष्टि की पोषिका और आधारशिला के रूप में देखा गया है. गौमाता अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और आध्यात्मिक चेतना का केंद्र रही हैं. गौमाता के प्राणों की रक्षा के लिए जितना यत्न भारत में हुआ अगर उतना प्रयास पाकिस्तान में भी होता तो वहां भी गौमाता के प्राणों की रक्षा सुनिश्चित कर उनको राष्ट्रमाता घोषित कर दिया जाता.


गविष्ठी गौरक्षार्थ धर्मयुद्ध यात्रा : मीडिया प्रभारी संजय पाण्डेय ने बताया कि यह 81 दिवसीय गविष्ठी यात्रा प्रदेश के समस्त 403 विधानसभाओं में जाएगी. बुधवार को गविष्ठी यात्रा काशी में रोहनिया, कैंट दक्षिणी-उत्तरी होते शिवपुर विधानसभा पहुंचेगी. शंकराचार्य शिवपुर विधानसभा में रात्रि विश्राम करेंगे और अगले दिन गविष्ठी यात्रा अजगर, पिंडरा, सेवापुरी एवं भदोही होते हुए अगले गंतव्य की ओर प्रस्थान करेगी.




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