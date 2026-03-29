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LPG Crisis; महिलाओं ने उपलों से शुरू किया मुनाफे का कारोबार, जानें कैसे जली स्वरोजगार की लौ

वाराणसी : आपदा के दौरान संसाधनों की कमी होनी लाजिमी है. मौजूदा दौर में रसोई गैस का बड़ा संकट सामने है, लेकिन परंपरागत संसाधनों की ओर लौटने से ऐसे संकट से निपटा जा सकता है. फिलवक्त गैस संकट की इस घड़ी में गोबर के उपलों का दौर लौटता दिख रहा है. ग्रामीण अंचलों में गोबर के उपलों की "लौ" फिर दिखने लगी है. चूल्हा, भट्टी के लिए उपलों की डिमांड बढ़ गई है. ऐसे में ग्रामीण महिलाएं उपलों को थापकर आमदनी भी कर रही हैं.

उपलों से रसोई का संकट और आमदनी का झंझट खत्म. देखें खबर (Video Credit : ETV Bharat)

कुछ ऐसी ही तस्वीर बनारस से लगभग 22 किलोमीटर दूर टिकरी गांव में नजर आ रही है. यहां की महिलाओं ने उपले अपना कर गैस किल्लत से खुद छुटकारा पाया. साथ ही इसे आमदनी का जरिया भी बना लिया है. एक सौ उपले पहले 10 से 20 रुपये में बिकते थे, लेकिन अब यही उपले 1000 रुपये में बिकने लगे हैं. घरेलू उपयोग के अलावा उपले रेस्टोरेंट, मेस, होटल संचालक भी ले जा रहे हैं. रेस्टोरेंट, मेस, होटल संचालकों को कोयल लकड़ी के मुकाबले उपले काफी किफायती साबित हो रहे हैं.