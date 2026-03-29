LPG Crisis; महिलाओं ने उपलों से शुरू किया मुनाफे का कारोबार, जानें कैसे जली स्वरोजगार की लौ
वाराणसी की ग्रामीण महिलाएं गोबर के उपले बनाकर फिलवक्त कई गुना कमाई कर रही हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 29, 2026 at 12:53 PM IST
वाराणसी : आपदा के दौरान संसाधनों की कमी होनी लाजिमी है. मौजूदा दौर में रसोई गैस का बड़ा संकट सामने है, लेकिन परंपरागत संसाधनों की ओर लौटने से ऐसे संकट से निपटा जा सकता है. फिलवक्त गैस संकट की इस घड़ी में गोबर के उपलों का दौर लौटता दिख रहा है. ग्रामीण अंचलों में गोबर के उपलों की "लौ" फिर दिखने लगी है. चूल्हा, भट्टी के लिए उपलों की डिमांड बढ़ गई है. ऐसे में ग्रामीण महिलाएं उपलों को थापकर आमदनी भी कर रही हैं.
कुछ ऐसी ही तस्वीर बनारस से लगभग 22 किलोमीटर दूर टिकरी गांव में नजर आ रही है. यहां की महिलाओं ने उपले अपना कर गैस किल्लत से खुद छुटकारा पाया. साथ ही इसे आमदनी का जरिया भी बना लिया है. एक सौ उपले पहले 10 से 20 रुपये में बिकते थे, लेकिन अब यही उपले 1000 रुपये में बिकने लगे हैं. घरेलू उपयोग के अलावा उपले रेस्टोरेंट, मेस, होटल संचालक भी ले जा रहे हैं. रेस्टोरेंट, मेस, होटल संचालकों को कोयल लकड़ी के मुकाबले उपले काफी किफायती साबित हो रहे हैं.
टिकरी गांव की रहने वाली महिलाएं कहती हैं कि एलपीजी की किल्लत से हर कोई परेशान है, हम भी परेशान हैं. ऐसे में उपलों की डिमांड बढ़ गई है. पहले हम सिर्फ अपने लिए बहुत कम उपले थापते थे. डिमांड बढ़ने से दो पैसा कमाने का जरिया मिल गया है. फिलवक्त हर दिन 4 से 5 घंटे मेहनत करके उपले तैयार करते हैं. पहले के मुकाबले अच्छी कमाई हो रही है. हालांकि मौजूदा दौर में जानवरों के पालने की परंपरा कम होने से उपलों की मात्रा सीमित ही है. बहरहाल आसपास के गांवों के अलावा दुकानदार भी उपले खरीद कर शहर में बेचने ले जा रहे हैं.
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