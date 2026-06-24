वाराणसी गंज शाहिद मस्जिद विवाद; धवस्तीकरण का नोटिस लगाया फिर हटाया, अधिकारियों की चुप्पी
13 जून 2026 को जब मस्जिद को हटाए जाने की नोटिस चस्पा हुई. यह मामला विवादों में आ गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 24, 2026 at 6:58 AM IST|
Updated : June 24, 2026 at 7:44 AM IST
वाराणसी: काशी रेलवे स्टेशन के विस्तारीकरण के लिए जिस गंज शाहिद मस्जिद को हटाने का नोटिस 13 जून को लगाया गया. वह विवाद बढ़ा तो 23 जून को दूसरे नोटिस को चस्पा करने का मामला सामने आया. इसमें ध्वस्तीकरण न करने की बात कही गई. इस मामले में नोटिस चिपकाने वाले एक शख्स का बयान सामने आया है, जो खुद को रेलवे का फीडर मैन बता रहा है. हालांकि अभी तक रेलवे के किसी अफसर ने इस संबंध में बयान जारी नहीं किया है. इस वजह से इस नोटिस को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है.
बता दें कि 13 जून 2026 को शाहिद मस्जिद को हटाए जाने की नोटिस चस्पा की गई थी. यह मामला विवादों में आ गया था. पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने भी सोशल मीडिया पर रेलवे की नोटिस को आपत्तिजनक बताया. 10 दिन बाद यानी 23 जून को जब मस्जिद के ध्वस्तीकरण न कराने का नोटिस चस्पा किया तो लोगों में खुशी छा गई.
हालांकि शाम होते-होते यह मामला फिर से उलट गया क्योंकि ध्वस्तीकरण न कराने वाला नोटिस हटा लिया गया. यानी पहले वाली नोटिस की स्थिति फिर से बन गई. स्थानीय लोगों ने इसका विरोध भी किया.
नोटिस चस्पा करने वाले एक शख्स का बयान इस संबंध में सामने आया है. फीडर सुनील कुमार ने बताया कि उच्चाधिकारियों के आदेश पर ही उसने पहले नोटिस चस्पा किया था. उनके ही आदेश पर नोटिस को हटाया है. हालांकि इस मामले में वाराणसी उत्तर रेलवे के एडीआरएम का कोई भी बयान सामने नहीं आया है.
फिलहाल, इस प्रकरण में असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आखिर मामला क्या है? नोटिस किसने और क्यों लगवाया. ऐसे तो नहीं किसी और ने यह नोटिस चस्पा कर दिया हो. बीते 10 दिनों से इस पूरे मामले में इस नोटिस और इसके कैंसिल नए नोटिस के बाद जिला प्रशासन या रेलवे ने कोई भी बातें सामने नहीं रखी है.
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