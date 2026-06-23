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वाराणसी: 1000 साल पुरानी गंज शाहिद मस्जिद को ढहाने का नोटिस रेलवे ने किया रद्द, पाकिस्तान तक मचा था बवाल

काशी रेलवे स्टेशन के पास स्थित 1000 साल पुरानी गंज शाहिद मस्जिद को हटाने का नोटिस रेलवे ने प्रशासनिक कारणों से रद्द कर दिया है.

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गंज शाहिद मस्जिद पर रेलवे का बड़ा यू-टर्न. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 23, 2026 at 8:43 PM IST

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वाराणसी: बनारस की जिस गंज शाहिद मस्जिद के ध्वस्तीकरण को लेकर पिछले कई दिनों से बड़ा बवाल मचा हुआ था, उस पर अब एक नया मोड़ आ गया है. इस मामले की गूंज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सुनाई दी थी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तक ने इस पर सोशल मीडिया पर टिप्पणी कर दी थी.

अब उस मस्जिद को गिराने के पुराने आदेश को रेलवे प्रशासन ने पूरी तरह से निरस्त कर दिया है. रेलवे की तरफ से पिछले दिनों मस्जिद के मुख्य द्वार के पास दीवार पर एक सख्त अल्टीमेटम जारी किया गया था.

जानकारी देते अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी एसएम यासीन. (Video Credit: ETV Bharat)

पुराने अल्टीमेटम की जगह लगाया नया पत्र: इस पुराने नोटिस में प्रबंधन को 20 जून तक मस्जिद खाली करने की आखिरी मोहलत दी गई थी. लेकिन आज इस पुराने नोटिस की जगह एक नई सूचना लगाते हुए उस आदेश को रद्द किए जाने का एक आधिकारिक पत्र चस्पा किया गया है. इसके बाद अब मस्जिद के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को न किए जाने की बात पूरी तरह सामने आ गई है. रेलवे के इस अचानक आए फैसले के बाद मस्जिद की देखरेख करने वाली कमेटी ने गहरी प्रसन्नता जाहिर की है.

काशी रेलवे स्टेशन को मॉडल बनाने की कवायद: कमेटी के पदाधिकारियों का साफ कहना है कि यह बनारस के आवाम और आपसी सौहार्द की बहुत बड़ी जीत है. गौरतलब है कि वाराणसी के काशी रेलवे स्टेशन को एक अत्याधुनिक मॉडल स्टेशन के रूप में डेवलप किया जाना है. इसके विकास कार्य के लिए पिछले दिनों रेलवे द्वारा एक अन्य मस्जिद को गिराने की कार्रवाई रातों-रात की गई थी. रेलवे ने उस मस्जिद को अपनी जमीन पर अवैध कब्जा बताते हुए पूरी तरह से जमींदोज कर दिया था.

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इंटरनेशनल लेवल पर गूंजा था बनारस की मस्जिद का मामला. (Photo Credit: ETV Bharat)

प्रशासनिक कारणों से आदेश रद्द: इसके बाद दूसरी मस्जिद, जिसे गंज शाहिद मस्जिद के नाम से जाना जाता है, उस पर भी बीती 13 जून को खाली करने का नोटिस लगाया गया था. हालांकि इस पूरे संवेदनशील विषय पर रेलवे का कोई भी अधिकारी सीधे तौर पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है. उनकी तरफ से इस नए नोटिस के संदर्भ में भी कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. लेकिन इस पुराने नोटिस को आज रद्द करते हुए एक नई सूचना मस्जिद के मुख्य द्वार पर स्पष्ट रूप से लगा दी गई है.

काशी स्टेशन के विकास कार्य में बाधा होने का दावा: इस नए नोटिस पर लिखा है कि काशी रेलवे स्टेशन के प्रथम प्रवेश द्वार की तरफ सर्कुलेटिंग एरिया के पास रेलवे भूमि पर मस्जिद का निर्माण हुआ है. यह निर्माण काशी रेलवे स्टेशन पर वर्तमान में चल रहे विकास कार्य में बाधक बना हुआ है. इस संदर्भ में दिनांक 13 जून 2026 को एक बेदखली नोटिस चस्पा किया गया था. लेकिन दिनांक 13.06.2026 को लगाई गई उक्त नोटिस को कुछ प्रशासनिक कारणों से रेलवे प्रशासन द्वारा आज 23.06.2026 को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जा रहा है.

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1000 साल पुरानी मस्जिद पर टला संकट. (Photo Credit: ETV Bharat)

1000 साल पुरानी मस्जिद के पुख्ता सबूत: यह नया आदेश रेलवे प्रशासन उत्तर प्रदेश रेलवे वाराणसी की आज्ञा से उसी पुराने नोटिस के ऊपर चस्पा किया गया है. इस नए नोटिस के सार्वजनिक होने के बाद मस्जिद को गिराए जाने की उन सभी आशंकाओं पर पूरी तरह से रोक लग गई है जो 20 जून की समय सीमा के साथ बनी हुई थीं. फिलहाल इस नोटिस में उत्तर रेलवे की तरफ से लिखी गई बात पर भले ही अफसर मौन हों, लेकिन अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी एसएम यासीन ने इस पर खुशी जताई है.

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1000 साल पुरानी मस्जिद पर टला संकट. (Photo Credit: ETV Bharat)

रेलवे के आने से पहले का है ऐतिहासिक अस्तित्व: एसएम यासीन का कहना है कि यह बहुत बड़ी खुशी की बात है क्योंकि यह ऐतिहासिक मस्जिद 1034 ईस्वी में बनी है. यह लगभग 1000 साल पुरानी धरोहर है और यहां पर रेलवे के आने से बहुत पहले से ही इस मस्जिद के पुख्ता होने के कानूनी सबूत मौजूद हैं. ऐसे में अगर नए नोटिस के जरिए इस डिमोलिशन ऑर्डर को कैंसल किया गया है तो यह न्यायसंगत और बहुत अच्छी बात है. इस फैसले के बाद इलाके में तनाव का माहौल भी अब पूरी तरह से शांत हो गया है.

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