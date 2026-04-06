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बनारस में आस्था से खिलवाड़! गंगा की लहरों पर छलके जाम और गूंजा डीजे, वाराणसी पुलिस ने शुरू की जांच

एसीपी अतुल अंजान त्रिपाठी का कहना है कि यह वीडियो रविवार का है. मामले की जांच की जा रही है.

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गंगा में शराब पार्टी सनातन धर्म का अपमान. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 6, 2026 at 6:54 PM IST

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वाराणसी: वाराणसी में रमजान के दौरान गंगा में रोजा इफ्तार और नॉनवेज खाने के मामले में 14 लोगों की गिरफ्तारी का विवाद अभी थमा भी नहीं था कि एक नए वीडियो ने शहर में हड़कंप मचा दिया है. सोशल मीडिया पर सामने आये वीडियो में गंगा की लहरों के बीच नाव पर तेज आवाज में डीजे बजाकर नाचने-गाने और खुलेआम शराब पीने का नजारा दिख रहा है. इस वीडियो के सामने आने के बाद स्थानीय लोगों और तीर्थ पुरोहितों में भारी आक्रोश है और पुलिस इस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है.

एसीपी अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया कि यह वीडियो रविवार का है, जो अष्टमी के दिन का बताया जा रहा है.

जानकारी देते एसीपी अतुल अंजान त्रिपाठी. (Video Credit: ETV Bharat)

नाविकों के जुलूस में नियमों की उड़ी धज्जियां: पुलिस के अनुसार, बनारस के शीतला घाट स्थित शीतला माता मंदिर से नाविकों की परंपरा के मुताबिक एक बड़ा जुलूस मिर्जापुर के अदलहाट स्थित बड़ी शीतला माता मंदिर जाता है. इसी जुलूस के दौरान बड़ी संख्या में नावें शामिल थीं और इन्हीं में से कुछ नावों पर बड़े-बड़े डीजे लगाकर अभद्र तरीके से जश्न मनाने का वीडियो सामने आया है. पुलिस अब उन विशिष्ट नावों और उनमें सवार व्यक्तियों की पहचान करने का प्रयास कर रही है जिन्होंने धार्मिक मर्यादा का उल्लंघन किया है. एसीपी का कहना है कि यह मामला गंभीर है और किसी भी सूरत में धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

वाराणसी पुलिस ने शुरू की जांच: पुलिस का प्रारंभिक अनुमान है कि वीडियो का दोपहर वाला हिस्सा बनारस क्षेत्र का है, जबकि रात के समय शराब पार्टी वाला हिस्सा संभवतः मिर्जापुर जिले की सीमा का है. हालांकि अभी तक पुलिस को इस मामले में कोई औपचारिक लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन वीडियो का स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी गई है. अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कानून व्यवस्था के उल्लंघन की धाराओं में कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इस बीच, वाराणसी के प्रशासनिक हलकों में नावों पर डीजे और नशीले पदार्थों के सेवन को रोकने के लिए नई गाइडलाइंस पर विचार किया जा रहा है.

अधिवक्ता ने कठोर कार्रवाई की मांग की: वाराणसी के वरिष्ठ अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी ने इस मामले को लेकर जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर को ईमेल के जरिए प्रार्थना पत्र भेजा है. अधिवक्ता का तर्क है कि गंगा के मध्य डीजे बजाकर शराब पार्टी करना न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि यह मां गंगा और करोड़ों सनातनियों की आस्था का अपमान भी है. उन्होंने मांग की है कि जिस तरह नॉनवेज मामले में त्वरित कार्रवाई हुई, उसी तरह इस शराब पार्टी के वीडियो में दिख रहे चेहरों पर भी कठोर कानूनी शिकंजा कसा जाए. फिलहाल, पुलिस वीडियो की सत्यता और लोकेशन की मैपिंग कर रही है, ताकि कानूनी कार्रवाई की जा सके.

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