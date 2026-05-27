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गंगा प्राकट्य उत्सव ; मां गंगा को 5100 साड़ियां व 56 प्रकार के भोग अर्पित, मां गंगा के जयघोष से गूंजा अस्सी घाट

गंगा प्राकट्य उत्सव पर वाराणसी में कार्यक्रम. ( Photo Credit : ETV Bharat )