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गंगा प्राकट्य उत्सव ; मां गंगा को 5100 साड़ियां व 56 प्रकार के भोग अर्पित, मां गंगा के जयघोष से गूंजा अस्सी घाट

ब्रह्मराष्ट्र एकम् विश्व महासंघ न्यास के ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गंगा भगीरथ विश्वगुरु काशी सम्मान देने का निर्णय लिया गया.

गंगा प्राकट्य उत्सव पर वाराणसी में कार्यक्रम.
गंगा प्राकट्य उत्सव पर वाराणसी में कार्यक्रम. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 27, 2026 at 9:40 AM IST

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वाराणसी : धर्म एवं आध्यात्म की नगरी काशी में उत्तरायण मां गंगा का गंगा दशहरा के अवसर पर गंगा प्राकट्य उत्सव का आयोजन अस्सी घाट पर किया गया. यह उत्सव श्रद्धा, भक्ति और सनातन संस्कृति के अद्भुत संगम के साथ मनाया गया. काशी के घाटों पर भव्य गंगा आरती का आयोजन किया गया. इसके पहले रंगोली, चित्रकारी, शास्त्रीय नृत्य, भजन-गायन एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया. प्रोग्राम में बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी. पूरा घाट क्षेत्र हर-हर महादेव और जय मां गंगे के जयघोष से गुंजायमान रहा.

गंगा प्राकट्य उत्सव पर उमड़े क श्रद्धालु. (Video Credit : ETV Bharat)


वाराणसी के गंगा के तट पर अस्सी घाट किनारे ब्रह्मराष्ट्र एकम् विश्व महासंघ न्यास, काशी एवं श्रीकुल पीठ के तत्वावधान में गंगा प्राकट्य उत्सव प्रोग्राम का आयोजन किया गया. जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए. कार्यक्रम का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चार, दुग्धाभिषेक एवं मां गंगा के विशेष पूजन के साथ हुआ. देश के विभिन्न राज्यों से आई 5100 साड़ियों से मां गंगा को भव्य चुनरी अर्पित की गई. वहीं 56 परिवारों ने मां गंगा को 56 प्रकार के भोग अर्पित कर श्रद्धा और समर्पण का उदाहरण प्रस्तुत किया.


ब्रह्मराष्ट्र एकम् विश्व महासंघ न्यास के पीठाधीश्वर डॉ. सचिन्द्र नाथ महाराज ने कहा कि गंगा केवल नदी नहीं, बल्कि भारत की आत्मा, सनातन संस्कृति की चेतना और करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र हैं. उन्होंने गंगा की स्वच्छता, पवित्रता और संरक्षण को प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व बताया है. महोत्सव का सबसे बड़ा आकर्षण वह ऐतिहासिक घोषणा रही. जिसमें बताया गया कि भारत के प्रधानमंत्री एवं काशी के सांसद नरेंद्र मोदी को पहली बार गंगा भगीरथ विश्वगुरु काशी सम्मान से सम्मानित किया जाएगा. आ



कार्यक्रम में युवा पीढ़ी को सनातन संस्कृति से जोड़ने के उद्देश्य से रंगोली, चित्रकारी, शास्त्रीय नृत्य, भजन-गायन एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया. छात्र-छात्राओं ने भारतीय संस्कृति और गंगा महिमा पर आधारित प्रस्तुतियों से उपस्थित जनसमूह को भावविभोर कर दिया. इस दौरान छात्रों को 5100 रुपया का पुरस्कार से सम्मानित किया गया. इसी क्रम में समाज, संस्कृति, गंगा सेवा एवं सनातन जागरण से जुड़े अनेक विशिष्टजनों को गंगा पुत्र सम्मान, गंगा पुत्री सम्मान, गंगा भूषण सम्मान, गंगा सेवा भूषण सम्मान, गंगा भागीरथ सम्मान एवं गंगा प्राकट्य सम्मान से सम्मानित किया गया.

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