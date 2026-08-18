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Flood in Varanasi; गंगा सेवा निधि कार्यालय की छत पर हो रही काशी की विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती

वाराणसी; गंगा सेवा निधि कार्यालय की छत पर गंगा आरती. ( Photo Credit : ETV Bharat )