ETV Bharat / state

Flood in Varanasi; गंगा सेवा निधि कार्यालय की छत पर हो रही काशी की विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती

बारिश की वजह से गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. ऐसे में गंगा आरती का स्थान बार बार बदलना पड़ रहा है.

वाराणसी; गंगा सेवा निधि कार्यालय की छत पर गंगा आरती.
वाराणसी; गंगा सेवा निधि कार्यालय की छत पर गंगा आरती. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 18, 2026 at 8:50 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी : दशाश्वमेध घाट पर होने वाली होने वाली विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती का सोमवार को फिर से स्थान बदलना पड़ा. इस बार आरती गंगा सेवा निधि के कार्यालय पर आयोजित करानी पड़ी.

काशी की विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती (Video Credit : ETV Bharat)



बता दें, पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश की वजह से मां गंगा का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है. जिसकी वजह से सोमवार को घाट पूरी तरीके से जलमग्न हो गया. घाट पर बिल्कुल भी जगह नहीं बची. जिसकी वजह से मां गंगा की संध्याकालीन विश्व प्रसिद्ध आरती गंगा सेवा निधि के कार्यालय की छत करानी पड़ी. ऐसे में बहुत ही कम संख्या में लोग गंगा आरती में शामिल हो सके.

बताया जा रहा कि गंगा का जलस्तर 5 सेंटीमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बढ़ रहा है. जिसकी वजह से जिला प्रशासन द्वारा काशी के नौकायन में पूरी तरीके से प्रबंध कर दिया गया है. तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया गया है. एनडीआरएफ और जल पुलिस लगातार लोगों को गंगा में जाने से रोक रही है. श्रद्धालुओं और पर्यटकों से घाट के किनारे ही स्नान करने की अपील की जा रही है.



गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा ने बताया कि मां गंगा का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है. जिसकी वजह से घाट पूरी तरीके से डूब चुके हैं. यही वजह है कि मां गंगा की विश्व प्रसिद्ध आरती कार्यालय की छत पर करानी पड़ रही है. सुरक्षा को देखते हुए पुलिस जिला प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमें घाट पर लगी हैं. सोमवार को पांचवीं बार गंगा आरती का स्थल बदलना पड़ा है.


यह भी पढ़ें : काशी में दूसरी बार बदला गया गंगा आरती का स्थान; घाट की सीढ़ियां डूबीं, हजारों भक्त शामिल

यह भी पढ़ें : बॉलीवुड अभिनेता अमित सियालने ने देखी गंगा आरती, कही ये बात...

TAGGED:

GANGA AARTI IN VARANASI
VARANASI GANGA WATER LEVEL
GANGA AARTI ON ROOF
VARANASI GANGA ARTI
FLOOD IN VARANASI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.