केबल संचालक पुष्कर शुक्ला हत्याकांड में 5 अभियुक्तों को उम्रकैद, दो आरोपी दोषमुक्त

वाराणसी शिवपुर थाना क्षेत्र में 13 साल पहले केबल संचालक पुष्कर शुक्ला की हत्या हुई थी.

वाराणसी कोर्ट आर्डर.
वाराणसी कोर्ट आर्डर. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 7, 2025 at 8:18 AM IST

वाराणसी : शिवपुर थाना क्षेत्र में 13 साल पहले हुई केबल संचालक पुष्कर शुक्ला की हत्या मामले में विशेष न्यायाधीश द्वितीय (पॉक्सो एक्ट) नितिन पांडेय की अदालत ने शनिवार को पांच अभियुक्तों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है. इसी मामले में पर्याप्त साक्ष्य न होने के कारण दो आरोपियों को बरी कर दिया है. अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभारी डीजीसी मुनीब सिंह चौहान, विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार सिंह व वादी के वकील विवेक शंकर तिवारी ने पैरवी की. वहीं आईआईटी बीएचयू की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म मामले में अगली सुनवाई नौ दिसंबर को नियत की गई है.

अभियोजन के अनुसार पुष्कर शुक्ला शिवपुर क्षेत्र में सांई राम विजन के नाम से सिटी केबल का संचालन करते थे. डेन काशी केबल के संचालक व उसके सहयोगी पुष्कर शुक्ला के क्षेत्र में अपने केबल नेटवर्क का विस्तार करना चाहते थे. इसको लेकर पुष्कर शुक्ला से विवाद हुआ था. 16 दिसंबर 2012 को राजकीय चिकित्सालय के बगल में आवास विकास कॉलोनी निवासी बंटी सिंह उर्फ राज उर्फ संजय, पिंटू उर्फ दिलीप सिंह, विक्रम प्रताप सिंह उर्फ गोलू,फरीदपुर (चोलापुर) निवासी भानू केसरी उर्फ गोलू व सुदीपुर (शिवपुर) तेज नारायण सिंह उर्फ सल्टू ने इंद्रपुर चौराहे पर सिटी केबल के लगे तारों के जंक्शन काट दिए.

केबल काटने की जानकारी होने पर भाई अभिषेक शुक्ला के साथ पहुंचे पुष्कर शुक्ला ने विरोध किया तो अभियुक्तों ने लाठी-डंडों, बैट व क्रिकेट के स्टम्प से पुष्कर शुक्ला, अभिषेक शुक्ला व अन्य पर हमला कर दिया. गंभीर चोट लगने से पुष्कर शुक्ला की मौत हो गई थी. इसके बाद अभिषेक शुक्ला ने धर्मेंद्र कुमार सिंह, राहुल श्रीवास्तव समेत सात अभियुक्तों के खिलाफ शिवपुर थाना में मुकदमा दर्ज कराया था. विवेचना के दौरान पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.



मुकदमे की सुनवाई के बाद अदालत ने शास्त्री चौक, रामनगर निवासी धर्मेंद्र कुमार सिंह उर्फ दीनू व सामने घाट, लंका निवासी राहुल श्रीवास्तव को दोषमुक्त कर दिया. जबकि आवास विकास कॉलोनी निवासी बंटी सिंह उर्फ राज उर्फ संजय, पिंटू उर्फ दिलीप सिंह, विक्रम प्रताप सिंह उर्फ गोलू, फरीदपुर (चोलापुर) निवासी भानू केसरी उर्फ गोलू व सुदीपुर (शिवपुर) तेज नारायण सिंह उर्फ सल्टू को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 15-15 हजार रुपया जुर्माने की सजा सुनाई है.

आईआईटी बीएचयू ; छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म मामले में अगली सुनवाई नौ को


आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में शनिवार को फास्टट्रैक कोर्ट (प्रथम) कुलदीप सिंह की अदालत में सुनवाई हुई. अभियोजन पक्ष के अहम गवाह व पीड़िता के दोस्त से आरोपी आनंद चौहान के वकील श्रीनाथ त्रिपाठी, संजीव चौबे व कुंदन कुमार सिंह द्वारा उसके दिए गए बयान के संबंध में जिरह की कार्रवाई की गई. जिरह पूरी न होने पर अदालत ने इसे जारी रखते हुए नौ दिसंबर की तिथि मुकर्रर कर दी है.

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी मनोज कुमार गुप्ता मौजूद थे. इस मामले में अभियोजन पक्ष के अहम गवाह व पीड़िता के साथी द्वारा पूर्व में दिए गए बयान के संबंध में आरोपित कुणाल पांडेय व सक्षम पटेल के वकीलों की जिरह की कार्यवाही पूरी होने के बाद तीसरे आरोपी आनंद चौहान की ओर से जिरह की कार्यवाही की जा रही है.

बता दें, बीएचयू परिसर में दो नवंबर 2023 की रात में आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ तीन युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था. इस मामले में पीड़िता ने लंका थाना में मुकदमा दर्ज कराया था. घटना के समय पीड़िता का साथी मौके पर मौजूद था. मुकदमे में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के इसी अहम गवाह का 31 जुलाई को अदालत में बयान दर्ज हुआ था. इस मामले में गवाह के बयान महत्वपूर्ण हैं, जिसके बाद प्रकरण में नया मोड़ आ सकता है.

