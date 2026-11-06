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वाराणसी में जल्द शुरू होगा देश का पहला अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे, 50 रुपये में कैंट से गोदौलिया तक का सफर

आसमान से दिखेगी काशी की खूबसूरती. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: काशी में जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए तैयार किया जा रहा देश का पहला अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे जल्द शुरू हो सकता है. संभावना जताई जा रही है कि दिसंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से इस परियोजना की शुरुआत कर सकते हैं.

करीब 807 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हो रही इस परियोजना का काम अब अंतिम चरण में है और फिलहाल इसका ट्रायल चल रहा है. रोपवे शुरू होने के बाद यात्रियों को कैंट रेलवे स्टेशन से गोदौलिया तक पहुंचने के लिए जाम से जूझना नहीं पड़ेगा.

कैंट से गोदौलिया तक का सफर 15 मिनट में पूरा होगा. (Video Credit: ETV Bharat) जाम से राहत देने के लिए तैयार किया गया वैकल्पिक रास्ता: काशी की सबसे बड़ी समस्याओं में जाम भी शामिल है. शहर का पुराना इलाका काफी घना है और यहां की सड़कें संकरी होने के साथ ही लोगों की आवाजाही भी लगातार बनी रहती है. ऐसे में शहर के भीतरी हिस्सों में ट्रैफिक का दबाव कम करना हमेशा से बड़ी चुनौती रहा है. इस समस्या से निपटने के लिए सड़क और यातायात से जुड़ी कई योजनाओं पर काम किया गया, लेकिन एक वैकल्पिक मार्ग की जरूरत भी महसूस की गई. दिसंबर में पीएम मोदी दे सकते हैं वाराणसी को रोपवे की सौगात. (Photo Credit: ETV Bharat) 2023 में प्रधानमंत्री ने किया था शिलान्यास: इसी जरूरत को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में रोपवे परियोजना का मॉडल सामने रखा था. इसका उद्देश्य बाबा विश्वनाथ के दरबार तक पहुंचने के लिए एक नया और सुविधाजनक विकल्प तैयार करना है. मई 2023 में प्रधानमंत्री ने इस परियोजना का शिलान्यास किया था. इसके तहत वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन से गोदौलिया तक करीब 3.85 किलोमीटर लंबा रोपवे कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है. 45 मिनट का ऑटो का रास्ता केवल 15 मिनट में पूरा करेंगे यात्री. (Photo Credit: ETV Bharat) पांच स्टेशन और 148 गंडोलों से जुड़ेगा शहर: इस रोपवे कॉरिडोर में कुल पांच स्टेशन बनाए गए हैं. इनमें कैंट रेलवे स्टेशन, काशी विद्यापीठ, रथ यात्रा, गिरिजाघर और गोदौलिया स्टेशन शामिल हैं. यात्रियों को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक पहुंचाने के लिए 148 गंडोले लगाए जाएंगे. हर गंडोले में 10 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था होगी, जबकि एक वीआईपी केबिन भी तैयार किया गया है. 15 मिनट में पूरा होगा कैंट से गोदौलिया तक का सफर (Photo Credit: ETV Bharat) स्विट्जरलैंड की तकनीक का किया गया इस्तेमाल: रोपवे परियोजना की प्रोजेक्ट मैनेजर पूजा मिश्रा के मुताबिक, इसे करीब 807 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया जा रहा है. परियोजना में स्विट्जरलैंड की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है. उन्होंने बताया कि इसके निर्माण में 100 से ज्यादा इंजीनियर और करीब 1,500 मजदूर प्रतिदिन काम कर रहे थे. परियोजना का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद अब इसकी तैयारियों और ट्रायल पर ध्यान दिया जा रहा है. रोपवे से पर्यटन और यातायात दोनों को मिलेगा बढ़ावा. (Photo Credit: ETV Bharat) कैंट से गोदौलिया तक 50 रुपये होगा किराया: प्रोजेक्ट मैनेजर पूजा मिश्रा के अनुसार, कैंट रेलवे स्टेशन से गोदौलिया तक रोपवे का किराया 50 रुपये निर्धारित किया गया है. वहीं, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक यात्रा करने के लिए 10 रुपये शुल्क देना होगा. इससे यात्रियों को शहर के व्यस्त इलाकों में कम समय में पहुंचने का विकल्प मिलेगा. हालांकि, रोपवे शुरू होने के बाद अंतिम किराया और टिकट व्यवस्था की आधिकारिक पुष्टि भी जरूरी होगी. वाराणसी में देश के पहले अर्बन ट्रांसपोर्टेशन रोपवे की शुरुआत जल्द. (Photo Credit: ETV Bharat) स्टेशनों पर मिलेंगी एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं: रोपवे के स्टेशनों को यात्रियों की जरूरतों के हिसाब से आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा. यहां शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, डॉरमेट्री, बेबी केयर सेंटर, पुलिस बूथ, मेडिकल रूम और क्लॉक रूम जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है. सभी स्टेशनों को मिलाकर करीब 1,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी. इसके संचालन और अन्य व्यवस्थाओं के लिए लगभग 300 कर्मचारियों की तैनाती की संभावना है. वाराणसी में देश का पहला अर्बन ट्रांसपोर्टेशन रोपवे तैयार. (Photo Credit: ETV Bharat) मंथली कार्ड और छूट की भी योजना: काशी के स्थानीय लोगों के लिए मंथली कार्ड शुरू करने की योजना भी है. इसके अलावा एनसीएमसी कार्ड धारकों को 20 प्रतिशत तक की छूट देने का प्रस्ताव बताया जा रहा है. इससे नियमित रूप से सफर करने वाले लोगों को राहत मिल सकती है. बाहर से आने वाले पर्यटक भी स्टेशन पर सामान रखने और आराम करने जैसी सुविधाओं का लाभ उठाकर आगे अपनी यात्रा जारी रख सकेंगे. जाम के झंझट से काशी वासियों को मिलेगी मुक्ति. (Photo Credit: ETV Bharat)