वाराणसी में जल्द शुरू होगा देश का पहला अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे, 50 रुपये में कैंट से गोदौलिया तक का सफर
वाराणसी में कैंट से गोदौलिया तक 3.85 किलोमीटर के सफर में 148 गंडोले और पांच स्टेशन होंगे. पेश है प्रतिमा तिवारी की स्पेशल रिपोर्ट...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 4:41 PM IST
वाराणसी: काशी में जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए तैयार किया जा रहा देश का पहला अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे जल्द शुरू हो सकता है. संभावना जताई जा रही है कि दिसंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से इस परियोजना की शुरुआत कर सकते हैं.
करीब 807 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हो रही इस परियोजना का काम अब अंतिम चरण में है और फिलहाल इसका ट्रायल चल रहा है. रोपवे शुरू होने के बाद यात्रियों को कैंट रेलवे स्टेशन से गोदौलिया तक पहुंचने के लिए जाम से जूझना नहीं पड़ेगा.
जाम से राहत देने के लिए तैयार किया गया वैकल्पिक रास्ता: काशी की सबसे बड़ी समस्याओं में जाम भी शामिल है. शहर का पुराना इलाका काफी घना है और यहां की सड़कें संकरी होने के साथ ही लोगों की आवाजाही भी लगातार बनी रहती है. ऐसे में शहर के भीतरी हिस्सों में ट्रैफिक का दबाव कम करना हमेशा से बड़ी चुनौती रहा है. इस समस्या से निपटने के लिए सड़क और यातायात से जुड़ी कई योजनाओं पर काम किया गया, लेकिन एक वैकल्पिक मार्ग की जरूरत भी महसूस की गई.
2023 में प्रधानमंत्री ने किया था शिलान्यास: इसी जरूरत को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में रोपवे परियोजना का मॉडल सामने रखा था. इसका उद्देश्य बाबा विश्वनाथ के दरबार तक पहुंचने के लिए एक नया और सुविधाजनक विकल्प तैयार करना है. मई 2023 में प्रधानमंत्री ने इस परियोजना का शिलान्यास किया था. इसके तहत वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन से गोदौलिया तक करीब 3.85 किलोमीटर लंबा रोपवे कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है.
पांच स्टेशन और 148 गंडोलों से जुड़ेगा शहर: इस रोपवे कॉरिडोर में कुल पांच स्टेशन बनाए गए हैं. इनमें कैंट रेलवे स्टेशन, काशी विद्यापीठ, रथ यात्रा, गिरिजाघर और गोदौलिया स्टेशन शामिल हैं. यात्रियों को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक पहुंचाने के लिए 148 गंडोले लगाए जाएंगे. हर गंडोले में 10 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था होगी, जबकि एक वीआईपी केबिन भी तैयार किया गया है.
स्विट्जरलैंड की तकनीक का किया गया इस्तेमाल: रोपवे परियोजना की प्रोजेक्ट मैनेजर पूजा मिश्रा के मुताबिक, इसे करीब 807 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया जा रहा है. परियोजना में स्विट्जरलैंड की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है. उन्होंने बताया कि इसके निर्माण में 100 से ज्यादा इंजीनियर और करीब 1,500 मजदूर प्रतिदिन काम कर रहे थे. परियोजना का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद अब इसकी तैयारियों और ट्रायल पर ध्यान दिया जा रहा है.
कैंट से गोदौलिया तक 50 रुपये होगा किराया: प्रोजेक्ट मैनेजर पूजा मिश्रा के अनुसार, कैंट रेलवे स्टेशन से गोदौलिया तक रोपवे का किराया 50 रुपये निर्धारित किया गया है. वहीं, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक यात्रा करने के लिए 10 रुपये शुल्क देना होगा. इससे यात्रियों को शहर के व्यस्त इलाकों में कम समय में पहुंचने का विकल्प मिलेगा. हालांकि, रोपवे शुरू होने के बाद अंतिम किराया और टिकट व्यवस्था की आधिकारिक पुष्टि भी जरूरी होगी.
स्टेशनों पर मिलेंगी एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं: रोपवे के स्टेशनों को यात्रियों की जरूरतों के हिसाब से आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा. यहां शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, डॉरमेट्री, बेबी केयर सेंटर, पुलिस बूथ, मेडिकल रूम और क्लॉक रूम जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है. सभी स्टेशनों को मिलाकर करीब 1,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी. इसके संचालन और अन्य व्यवस्थाओं के लिए लगभग 300 कर्मचारियों की तैनाती की संभावना है.
मंथली कार्ड और छूट की भी योजना: काशी के स्थानीय लोगों के लिए मंथली कार्ड शुरू करने की योजना भी है. इसके अलावा एनसीएमसी कार्ड धारकों को 20 प्रतिशत तक की छूट देने का प्रस्ताव बताया जा रहा है. इससे नियमित रूप से सफर करने वाले लोगों को राहत मिल सकती है. बाहर से आने वाले पर्यटक भी स्टेशन पर सामान रखने और आराम करने जैसी सुविधाओं का लाभ उठाकर आगे अपनी यात्रा जारी रख सकेंगे.
45 मिनट का सफर 15 से 16 मिनट में होगा पूरा: फिलहाल कैंट रेलवे स्टेशन से गोदौलिया तक पहुंचने में आमतौर पर करीब 45 मिनट लग जाते हैं. शेयरिंग ऑटो से जाने वाले यात्रियों को कई बार रास्ते में तीन अलग-अलग ऑटो बदलने पड़ते हैं. इस सफर में उनका किराया करीब 40 से 100 रुपये तक हो जाता है. रथ यात्रा, गुरुबाग, लहरतारा और मैदागिन जैसे इलाकों में जाम मिलने पर यात्रा का समय और बढ़ जाता है.
कम समय और कम खर्च में मिलेगी सुविधा: रोपवे शुरू होने के बाद कैंट से गोदौलिया तक का सफर करीब 15 से 16 मिनट में पूरा होने की उम्मीद है. इससे यात्रियों को कम समय में और निर्धारित किराये पर सफर करने का विकल्प मिलेगा. जो लोग बीच के स्टेशनों पर उतरना चाहेंगे, वे भी अपनी जरूरत के मुताबिक यात्रा कर सकेंगे. इससे शहर के व्यस्त इलाकों में सड़क यातायात का दबाव कम करने में मदद मिल सकती है.
पर्यटन को भी मिलेगा बढ़ावा: रोपवे का फायदा सिर्फ स्थानीय लोगों को ही नहीं, बल्कि वाराणसी आने वाले पर्यटकों को भी मिल सकता है. गंडोले से सफर के दौरान पर्यटकों को आसमान से काशी और उसके आसपास के इलाकों को देखने का नया अनुभव मिलेगा. बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को भी कैंट से गोदौलिया तक पहुंचने का एक वैकल्पिक साधन मिलेगा. इस तरह यह परियोजना शहर में परिवहन सुविधा के साथ पर्यटन को भी नया आकर्षण दे सकती है.
स्थानीय लोगों को वैकल्पिक मार्ग से उम्मीद: वाराणसी के स्थानीय लोगों का मानना है कि रोपवे शुरू होने से शहर को जाम की समस्या से राहत मिल सकती है. उनका कहना है कि शहर में सड़क और दूसरी सुविधाओं का लगातार विस्तार हुआ है, लेकिन जाम की समस्या अब भी बनी हुई है. ऐसे में रोपवे के रूप में एक वैकल्पिक मार्ग मिलने से लोगों को सुविधा होगी. स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि इसके शुरू होने से शहर के व्यस्त इलाकों में आवाजाही आसान हो सकेगी.
सड़क के साथ वैकल्पिक परिवहन की भी थी जरूरत: वाराणसी निवासी डॉ. केके सिंह का कहना है कि शहर में सड़कों के निर्माण और विकास पर पहले भी हजारों करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन जाम की समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई. ऐसे में रोपवे एक बेहतर वैकल्पिक मार्ग साबित हो सकता है. उन्होंने कहा कि यदि इसका किराया 50 रुपये के आसपास रहता है तो आम लोगों के लिए भी यह उपयोगी होगा. उनके मुताबिक, बाबा विश्वनाथ मंदिर के आसपास का इलाका नो-व्हीकल जोन है और यहां ट्रैफिक का दबाव काफी रहता है.
मनमाने किराये से भी मिल सकती है राहत: डॉ. केके सिंह ने कहा कि मंदिर क्षेत्र के आसपास रिक्शा चालकों की ओर से कई बार मनमाना किराया वसूला जाता है. ऐसे में रोपवे शुरू होने से यात्रियों को एक निर्धारित किराये पर सफर करने का विकल्प मिलेगा. इससे स्थानीय लोगों के साथ ही बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को भी फायदा हो सकता है. अब लोगों को इस परियोजना के शुरू होने का इंतजार है, ताकि काशी को जाम से राहत दिलाने की दिशा में एक नया विकल्प मिल सके.
एक नजर पूरी योजना पर
- परियोजना का नाम: काशी रोप वे
- मार्ग: कैंट से गोदौलिया
- शुरुआत: मई 2023
- लागत: 807 करोड़
- निर्माण स्थिति: 96 फ़ीसदी काम पूरा
- लम्बाई: 3.85 किमी
- समय: 16 मिनट
- स्टेशनों की संख्या: 5
- गंडोला की संख्या: 148
- प्रति गंडोला क्षमता: 10 यात्री
- किराया: 10 रुपये प्रति स्टेशन
- कैट से गोदौलिया: 50 रुपये
स्टेशन: कैंट रेलवे स्टेशन, काशी विद्यापीठ, रथयात्रा, गिरजाघर, गोदौलिया
यह भी पढ़ें- इच्छाशक्ति की जीत: भीषण सड़क हादसे के बाद इंटरनेशनल मेडल विजेता बनने की कहानी
यह भी पढ़ें- काशी की मिठाई दुकानों पर रियलिटी चेक: खरीदने से पहले जरूर देखें तारीख, कई आउटलेट्स पर अधूरी जानकारी